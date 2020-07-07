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Озвучена дата открытия кафе и ресторанов

07 Июля 2020, 09:00 | Приморье

Приморский край переходит к следующему этапу смягчения ограничений по COVID-19

Послабления режима повышенной готовности и открытие новых организаций и мест отдыха в Приморье анонсировал губернатор края Олег КОЖЕМЯКО на своей странице в социальной сети Instagram 29 июня.

Как отметил глава региона, текущая эпидемиологическая обстановка позволяет продолжить смягчение режима ограничений.

«На основании мониторинга эпидситуации в крае мы видим, что за последнюю неделю не допущено прироста заболеваемости, наблюдается даже некоторое снижение. Поэтому с 30 июня можно начать тренировочные процессы спортивным командам по игровым видам, могут начать работать музеи и выставки», - заявил он. И уже 30 июня согласно рекомендации возобновились тренировки детского футбольного клуба «Павино».

Ранее в Приморье разрешили занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе группами до 10 человек. Для этого Министерство физической культуры и спорта и Роспотребнадзор Приморья разработали некоторые рекомендации, которые помогут спортсменам и любителям спорта сохранить свое здоровье и здоровье окружающих.

Олег Кожемяко также назвал условия, при которых регион сможет перейти к очередному этапу снятия COVID-ограничений.

«В течение последующих четырех дней при сохранении такой ситуации и уменьшении заболеваемости мы перейдем к этапу, когда можно будет работать фитнес-залам, предприятиям большей площади торговли - до 800 квадратных метров. И в последующую неделю, после 6 июля, при сохранении эпидситуации и уменьшении числа заболевших, - к третьему этапу. Чтобы 15 июля нам можно было приступить к полноценному оздоровительному отдыху детей и на летних пришкольных площадках, и в оздоровительных лагерях. К этому времени также будут открыты предприятия общественного питания, магазины большей площади, торговые центры. Заработают и туристические базы для приема гостей», - заявил он.

Сейчас в Приморье продолжают контроль и проверку предприятий торговли и услуг, которые ранее возобновили свою работу. Все административные комиссии действуют на основании рекомендаций Роспотребнадзора и  постановления губернатора Приморского края о частичном снятии ограничений на деятельность предприятий торговли и бытового обслуживания. Документ вступил в силу с 27 мая. Реестр хозяйствующих субъектов, подавших уведомления на возобновление деятельности и прошедших мониторинг, размещен на сайте Правительства края.

Глава региона подчеркнул, что на всех последующих этапах по-прежнему обязательно соблюдение мер безопасности: ношение масок, перчаток, а «социальная дистанция» - в местах скопления людей. «Нельзя допустить новых вспышек заболевания. Важно беречь себя и своих близких», - обратился к приморцам Олег Кожемяко.

На фото: 15 июля власти обещают дать отмашку на открытие кафе и ресторанов. И только при соблюдении ряда условий.

Фото автора

Юрий РОГОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

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Теги: covid-19  ограничения  коронавирус 



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