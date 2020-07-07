Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Озвучена дата открытия кафе и ресторанов
Приморский край переходит к следующему этапу смягчения ограничений по COVID-19
Послабления режима повышенной готовности и открытие новых организаций и мест отдыха в Приморье анонсировал губернатор края Олег КОЖЕМЯКО на своей странице в социальной сети Instagram 29 июня.
Как отметил глава региона, текущая эпидемиологическая обстановка позволяет продолжить смягчение режима ограничений.
«На основании мониторинга эпидситуации в крае мы видим, что за последнюю неделю не допущено прироста заболеваемости, наблюдается даже некоторое снижение. Поэтому с 30 июня можно начать тренировочные процессы спортивным командам по игровым видам, могут начать работать музеи и выставки», - заявил он. И уже 30 июня согласно рекомендации возобновились тренировки детского футбольного клуба «Павино».
Ранее в Приморье разрешили занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе группами до 10 человек. Для этого Министерство физической культуры и спорта и Роспотребнадзор Приморья разработали некоторые рекомендации, которые помогут спортсменам и любителям спорта сохранить свое здоровье и здоровье окружающих.
Олег Кожемяко также назвал условия, при которых регион сможет перейти к очередному этапу снятия COVID-ограничений.
«В течение последующих четырех дней при сохранении такой ситуации и уменьшении заболеваемости мы перейдем к этапу, когда можно будет работать фитнес-залам, предприятиям большей площади торговли - до 800 квадратных метров. И в последующую неделю, после 6 июля, при сохранении эпидситуации и уменьшении числа заболевших, - к третьему этапу. Чтобы 15 июля нам можно было приступить к полноценному оздоровительному отдыху детей и на летних пришкольных площадках, и в оздоровительных лагерях. К этому времени также будут открыты предприятия общественного питания, магазины большей площади, торговые центры. Заработают и туристические базы для приема гостей», - заявил он.
Сейчас в Приморье продолжают контроль и проверку предприятий торговли и услуг, которые ранее возобновили свою работу. Все административные комиссии действуют на основании рекомендаций Роспотребнадзора и постановления губернатора Приморского края о частичном снятии ограничений на деятельность предприятий торговли и бытового обслуживания. Документ вступил в силу с 27 мая. Реестр хозяйствующих субъектов, подавших уведомления на возобновление деятельности и прошедших мониторинг, размещен на сайте Правительства края.
Глава региона подчеркнул, что на всех последующих этапах по-прежнему обязательно соблюдение мер безопасности: ношение масок, перчаток, а «социальная дистанция» - в местах скопления людей. «Нельзя допустить новых вспышек заболевания. Важно беречь себя и своих близких», - обратился к приморцам Олег Кожемяко.
На фото: 15 июля власти обещают дать отмашку на открытие кафе и ресторанов. И только при соблюдении ряда условий.
Фото автора
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Бюджет Приморья помогает молодым семьям как можно быстрее гасить ипотеку
- Озвучена дата открытия кафе и ресторанов
- Строящийся в Приморье танкер типа "Афрамакс" назвали в честь Нурсултана Назарбаева
- Судоверфь "Звезда" в Приморье приступила к строительству самого мощного в мире атомного ледокола
- В Приморье откроют фитнес-центры, которые смогут обеспечить требования Роспотребнадзора
- Работа сельскохозяйственных ярмарок в муниципалитетах Приморья будет возобновлена
- Корпоративная война конституций
- "Акцент" на первой линии помощи
- Приморье получит поддержку от Фонда Тимченко в рамках программы "Фонд плюс регионы"
- В Приморье выброшенные покрышки пошли в ход
Новости раздела
- Бюджет Приморья помогает молодым семьям как можно быстрее гасить ипотеку
- Новоселье со всем необходимым
- Озвучена дата открытия кафе и ресторанов
- Мрамор из Приморья уплывает в Китай
- Строящийся в Приморье танкер типа "Афрамакс" назвали в честь Нурсултана Назарбаева
- Судоверфь "Звезда" в Приморье приступила к строительству самого мощного в мире атомного ледокола
- В Приморье откроют фитнес-центры, которые смогут обеспечить требования Роспотребнадзора
- Работа сельскохозяйственных ярмарок в муниципалитетах Приморья будет возобновлена
- Елена Пархоменко: Через три года в Приморье не останется "разбитых" дворов
- Корпоративная война конституций
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Контроль над аэропортом Владивосток перешел к аэропорту Сочи
- Дальневосточникам дадут огромную скидку при покупке новых авто
- Находка постепенно снимает ограничения
- Условия микрокредитования в Приморье стали еще выгоднее
- Старшеклассники отныне будут учиться только по профилю
- Рыба: переработка в приоритете
- Во Владивостоке "Дальзавод" модернизирует причальные стенки
- В Хабаровском крае вышла книга "Дальневосточный ысыах объединяет народы"
- WWF России выносит на обсуждение проект позиции природоохранных организаций по россыпной добыче золота
- "В Приморье очень активная и инициативная молодежь"