Как ковалась портовая слава Приморья

В воскресенье, 7 июля, в России отмечается День работников морского и речного флота

В разговоре с Николаем Пушкарёвым невольно вспомнилась поэма Александра Твардовсокого «Василий Тёркин», в которой главный герой однажды заявил: «...Нет ребята, я не гордый, не загадывая вдаль, так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль». Что-то подобное произошло и в жизни Николая Миновича.

В середине 70-х годов, когда он возглавлял одну из бригад Посьетского торгового порта, его коллектив своим ударным трудом выполнил производственное задание первой пятилетки за три, а второй - за два с половиной года. За трудовой подвиг 26-летнего бригадира Николая Пушкарёва представили к званию Героя Социалистического Труда. Но молодой руководитель проявил чрезмерную скромность и отправился к первому секретарю Хасанского горкома партии.





- Мне всего 26 лет, а меня уже представили к такой высокой государственной награде. Как-то неудобно. Вон, капитан порта Зарубина отработал в морской отрасли много лет и скоро отметит своё 60-летие. Дайте ему Героя, - сказал Николай Пушкарёв.

После некоторых разногласий там всё же согласились и выполнили просьбу бригадира. Но не оставили и его без награды. За высокие производственные показатели он тогда был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

Через некоторое время начальником порта Посьет назначили Гелия Мясникова, с которым у Николая сложились хорошие деловые отношения. В ту пору многие работники предприятия не имели благоустроенного жилья. Молодой бригадир выступил с инициативой построить в Посьете несколько жилых многоэтажек, а впоследствии с этим предложением неоднократно обращался к первому секретарю Приморского крайкома партии Виктору Ломакину. Гелий Мясников параллельно «пробивал» этот вопрос в Дальневосточном морском пароходстве. В результате в посёлке выросли три пятиэтажки, в которых портовики и их семьи живут по сей день.

Не обошлось без участия Николая Пушкарёва и строительство в Посьете футбольного поля, которое многие годы считается одним из лучших в Хасанском районе. Портовики привлекли военных, совместными усилиями уложили, где нужно трубы для дренажа, обнесли поле металлическим ограждением, в результате получилось прекрасное место, где спортсмены Славянки, Краскино и других населённых пунктов часто проводили разные соревнования.

- В 1986 году Гелий Мясников возглавил Находкинский морской торговый порт. Сдавая дела, он предложил мне переехать в Находку и дальше трудиться вместе с ним. Я так и сделал. Несколько недель отработал здесь докером, потом возглавил бригаду «химиков» или условно заключённых. Они были временно заняты на предприятии на погрузке-выгрузке вагонов и судов. Контингент сложный. Я поработал с ними всего несколько недель и этого вполне хватило... Помню, в порту были склады, где обычно накапливали деревянные бочки с вином, а потом отправляли их по назначению. Однажды «химики» попросили у отправителя груза на обед вина. Тот, естественно, отказал. Они молча пошли в столовую, быстро поели, а потом, воспользовавшись обеденным перерывом, пробрались к вагонам, просверлили бочки и набрали себе вина в вёдра, кто сколько хотел. А заодно, повредничав, продырявили ещё несколько полных бочек, чтобы в другой раз начальство не отказывало в их просьбе. От вина под вагонами тогда стояли лужи. Их, конечно, хорошенько поругали за этот проступок, но наказать было нечем. Потом наша бригада работала на перевалке грузов для Крайнего Севера, - вспоминает Николай Пушкарёв.

За годы работы в портах, в том числе и полувоенных порт-пунктах, ему довелось заниматься разными грузами. Наравне с гражданскими приходилось перегружать вооружение, как за границу, так и в северные регионы нашей страны. Как-то в порт Посьет пришёл целый трюм беспорядочно наваленных подводных мин. По-человечески страшно было браться за такую работу. Бригадир провёл с подчинёнными соответствующий инструктаж, а потом индивидуально опросил каждого, чтобы не было при себе сигарет и спичек. Всё закончилось благополучно. Однажды пришлось разгружать агрегаты новых самолётов. Крановщики побоялись браться за это дело. Тогда Николай Пушкарёв, имея «корочки», поднялся в портальный кран и благополучно выполнил производственную операцию, переместив два самолёта с железнодорожной платформы на палубу судна.

В своё время Николай Пушкарёв окончил высшую партийную школу и стал работать на руководящих должностях. Он неоднократно становился победителем соцсоревнований «Ударник пятилетки», имеет соответствующие знаки. Его многолетний и добросовестный труд в отрасли отмечен почетными грамотами Дальневосточного морского пароходства и Министерства морского флота СССР. В 2001 году Николая Миновича утвердили начальником универсального перегрузочного комплекса Находкинского торгового порта. В этой должности он отработал почти пять лет. Был сложный период, когда стремительно стали падать объёмы грузооборота, в частности, металла. Нужно было что-то срочно предпринимать, чтобы выправить положение. И тогда Николай Пушкарёв предложил Гелию Мясникову организовать в порту новое направление — заняться перевалкой каменного угля. Ответственная группа сотрудников порта по поручению руководства отправилась с этим предложением в администрацию края, чтобы получить разрешение на новый вид деятельности. Однако вернулись оттуда ни с чем. И снова к главе региона пришлось ехать Николаю Пушкарёву, имя которого было хорошо известно в кругах власти Приморья. Так порт получил разрешение заниматься открытой перевалкой угля в течение двух лет.

Я лично открывал угольный терминал Находкинского морского торгового порта. Конечно, в то время требования к перевалке угля были намного мягче. К примеру, допускалось работать с твёрдым топливом в 500 метрах от ближайшего жилмассива. Сегодня это расстояние увеличено уже в два раза. Стали жёстче и другие требования. Теперь экологический контроль осуществляется уже на каждом производственном этапе. Управляющий ОАО «Находкинский морской торговый порт» Владимир ГРИГОРЬЕВ вместе со своей командой менеджеров сегодня очень многое делают для того, чтобы минимизировать выброс угольной пыли в окружающую среду и улучшить экологическую обстановку. К примеру, при выгрузке угля из полувагонов контролируется работа крановщиков, чтобы челюсти грейфера открывались не выше одного метра над штабелем. При погрузке на судно грейфер должен опуститься в трюм, как можно глубже, чтобы минимизировать пыление. Во избежание просыпей в акваторию бухты используются специальные полога. Выполняется много других экологических мероприятий, - отметил ветеран морской отрасли Николай Пушкарёв.

В числе пылеподавляющих мер Николай Минович перечислил и ряд других экологических мероприятий. Так, например, ведётся монтаж защитных экранов, высотой 20-25 метров, по графику осуществляется полив внутренних дорог и проездов, где работает колёсная спецтехника. Функционируют стационарные туманообразующие водяные пушки. Когда транспортные средства выезжают за территорию угольного терминала в город, они проходят через контрольно-пропускной пункт, где установлено специальное помывочное оборудование. Продолжается закупка такой зачистной спецтехники, как щётки и помывочные машины, промышленные пылесосы. Разработан масштабный проект по строительству в ближайшие два года очистных сооружений, чтобы сточные воды в бухту Находка уходили более чистыми и безопасными. Каждый квартал управляющий портом встречается с бригадирами, выслушивает их предложения и пожелания по улучшению экологического состояния предприятия, а потом они реализуются на практике. Словом, ведётся, масштабная борьба с угольной пылью. Всё это делается в целях экологической безопасности предприятия и в целом жителей Находки.

Владимир ПАНТЮХОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.