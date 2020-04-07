Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китайские овощи завезут в Приморье по железной дороге
Министерство промышленности и торговли края прорабатывает вопрос доставки плодоовощной продукции в Приморье поездом из Хуньчуня. Поставки планируется начать в середине апреля.
Министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин отметил, что плодоовощная продукция будет перевозиться 20-ю рефрижераторными контейнерами.
«Торговые сети уже рассматривают такой альтернативный способ поставки продукции. Завоз овощей поездом из Хуньчуня планируется начать 15-17 апреля», – уточнил министр.
По его словам, параллельно ведется работа по организации поставок в Приморье томатов из Узбекистана и плодовоовощной продукции из Вьетнама.
Напомним, с 6 апреля прекращены автомобильные грузовые перевозки через российско-китайские погранпереходы Пограничный–Суйфэньхэ, Полтавка–Дунин и Турий Рог–Мишань. Такое решение китайские власти аргументируют тем, что не могут обеспечить централизованную проверку и карантин возросшего грузопассажирского потока.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Китайские овощи завезут в Приморье по железной дороге
- Во всем мире запах портов одинаковый
- Кукуруза уплыла в Японию
- Коронавирус: как не стать жертвой мошенников
- Китайская сторона временно закрывает пункт пропуска на границе с Приморьем
- Инвестиционный авангард
- В Приморье определен список предприятий, которые продолжат работу в условиях эпидемии
- Рестораторы поддерживают медработников Приморья горячим питанием
- Готовится второй пакет мер поддержки бизнеса в условиях эпидемии коронавируса
- Александр Вознесенский: "Акцент" готов бесплатно оказать техпомощь компаниям Владивостока
Новости раздела
- Китайские овощи завезут в Приморье по железной дороге
- Во всем мире запах портов одинаковый
- Кукуруза уплыла в Японию
- Коронавирус: как не стать жертвой мошенников
- Китайская сторона временно закрывает пункт пропуска на границе с Приморьем
- Инвестиционный авангард
- Стройка уходит на карантин
- "Ростелеком" полностью завершил проект "Устранение цифрового неравенства" в Приморье
- В Приморском крае ограничивают въезд для граждан КНР
- Начался ремонт аварийного моста в Шкотовском районе Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Коронавирус подтвержден еще у двух приморцев
- Режим полной самоизоляции вводится в Приморье
- Полиция ЕАО перекрыла движение автотранспорта по федеральной трассе "Амур"
- Фургал ввел в Хабаровском крае режим "неполной" самоизоляции
- "У нашего бизнеса назревает огромная проблема с выплатой зарплаты, налогов, аренды…"
- Врач назвал единственный эффективный способ профилактики covid-19
- "Дальневосточная ипотека"
- Жителей Владивостока оповестят о коронавирусе по громкоговорителям
- Варварские рубки леса в Приморье шли буквально на глазах у местных жителей
- Трутнев назвал Хабаровский край "худшим в России" по койко-местам для больных коронавирусом