Китайские овощи завезут в Приморье по железной дороге

Министерство промышленности и торговли края прорабатывает вопрос доставки плодоовощной продукции в Приморье поездом из Хуньчуня. Поставки планируется начать в середине апреля.

Министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин отметил, что плодоовощная продукция будет перевозиться 20-ю рефрижераторными контейнерами.

«Торговые сети уже рассматривают такой альтернативный способ поставки продукции. Завоз овощей поездом из Хуньчуня планируется начать 15-17 апреля», – уточнил министр.

По его словам, параллельно ведется работа по организации поставок в Приморье томатов из Узбекистана и плодовоовощной продукции из Вьетнама.

Напомним, с 6 апреля прекращены автомобильные грузовые перевозки через российско-китайские погранпереходы Пограничный–Суйфэньхэ, Полтавка–Дунин и Турий Рог–Мишань. Такое решение китайские власти аргументируют тем, что не могут обеспечить централизованную проверку и карантин возросшего грузопассажирского потока.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.