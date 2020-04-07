Коронавирус: как не стать жертвой мошенников

В стрессовых ситуациях — во время стихийных бедствий, крупных аварий и эпидемий — люди легко поддаются паническим настроениям, а злоумышленники умело этим пользуются

Они бросают клич для «помощи пострадавшим», призывают собирать деньги на разработку вакцины, предлагают тесты, которые выявляют инфекцию, лекарства и медицинские маски по низкой цене, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России. Схемы обмана бывают разными. Как защитить от изобретательных злоумышленников себя и свои деньги, рассказали специалисты Дальневосточного главного управления Банка России.

Пройдите тест на коронавирус и купите маску

В соцсетях предлагают пройти тест, который поможет понять, есть ли у вас коронавирус. Пройдя его, вы узнаете, что находитесь в зоне особого риска. Затем, чтобы получить ваши персональные данные и реквизиты банковской карты, вам рекомендуют заказать противовирусные лекарства с доставкой.

Часто не обязательно даже переводить деньги или что-то покупать. Достаточно просто перейти по ссылке в письме или СМС-сообщении, которые рассылают мошенники. Обычно они привлекают внимание призывом ознакомиться с якобы важной информацией. Но вместо нее человека, скорее всего, ждет вредоносная программа. Она проникнет в телефон, планшет или компьютер и получит доступ к конфиденциальным данным, например, к паролю от онлайн-банка.

«Мошенники с помощью фишинговых сайтов могут собирать личные данные и платежные реквизиты, а также получить всю необходимую информацию для доступа к вашим счетам, — рассказал начальник Отдела информационной безопасности Дальневосточного ГУ Банка России Алексей Каракиян. — При этом обманщики часто ссылаются на официальные организации, к которым у людей высокий уровень доверия. Сейчас, в условиях пандемии, в таких рассылках часто фигурирует название Всемирной организации здравоохранения».

Учитывая высокий спрос, фишинговым может оказаться и сайт, где продают медицинские маски или дезинфицирующие средства. Если организация или интернет-магазин, которые их продают, вам неизвестны — поищите отзывы о них в интернете, удостоверьтесь, что это реальная компания, а не мошенники. В случае даже небольшого сомнения, не пользуйтесь данным предложением.

Чтобы обезопасить себя, не переходите по ссылкам из сообщений, поступивших с незнакомых адресов и номеров. Будьте внимательны — часто адреса фишинговых сайтов отличаются от официальных всего одним-двумя символами. Не верьте различным онлайн-тестам и пользуйтесь только проверенной информацией о коронавирусе или любом другом заболевании. Используйте отдельную карту для онлайн-платежей и кладите на нее не больше той суммы, которая нужна для конкретной покупки. Установите на все свои устройства антивирусные программы — они включают защиту от спама и фишинговых писем и сами распознают подозрительных адресатов.

Дополнительно вы можете установить приложение, которое поможет идентифицировать входящие вызовы, чтобы защититься от мошенников. Устанавливайте программное обеспечение только от известных, проверенных разработчиков. Перед установкой такого ПО ознакомьтесь с его возможностями и особенностями работы.

Ваш рейс отменен, скажите код от карты

Сотрудник авиакомпании по телефону предлагает вернуть деньги за рейс, который отменили из-за эпидемии коронавируса, и при этом просит сообщить номер карты, срок ее действия и три цифры с обратной стороны? Не спешите радоваться — это мошенники используют ситуацию, чтобы подзаработать. Они могли найти имя, реквизиты паспорта, даже номер рейса и стоимость билетов в соцсетях или купить эту информацию у хакеров. Преступники могли взломать вашу электронную почту, на которую приходили письма с информацией о полете, или получить доступ к личному кабинету на сайте авиакомпании. Эти данные помогают им звучать убедительно.

Помните, что для возмещения денег за перелет необходимо самостоятельно обращаться в авиакомпанию и узнавать условия их возврата. Ни при каких обстоятельствах никому нельзя сообщать полные реквизиты банковской карты, особенно CVV/CVC коды с ее оборотной стороны, пароли из СМС и ПИН-коды.

«В подобных ситуациях не следует торопиться — нужно сохранять спокойствие и критично оценивать ситуацию. Ведь большинство людей, которых обманули, впоследствии вспоминают, что у них возникали сомнения. Они догадывались, что их обманывают», — отметил Алексей Каракиян.

Необходимо соблюдать и другие правила кибербезопасности. Не используйте одинаковые пароли для входа в свои аккаунты на различных сайтах. Создавайте сложные пароли из комбинаций букв в различных регистрах, цифр и символов. Не публикуйте в соцсетях конфиденциальную информацию о своих перелетах. Например, мошеннику будет достаточно посадочного талона, на котором виден код брони и фамилии для доступа к управлению бронированием на сайте авиакомпании.

Помните, что даже в условиях пандемии, защитить себя и свои деньги от мошенников сможете только вы сами.