Китайская сторона временно закрывает пункт пропуска на границе с Приморьем

С 7 апреля китайская сторона временно закрывает границу с Россией в пункте пропуска Пограничный–Суйфэньхэ. Решением оперативного штаба Приморья, все граждане КНР, прибывающие на территорию края внутренним авиарейсами, будут помещаться на 14-дневный карантин. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в понедельник, 6 апреля.

Превентивные меры приняты для недопущения распространения коронавируса на территории края.

«Мы сейчас рассматриваем меры для того, чтобы всех граждан Китая, прибывающих на внутренних рейсах, изолировать в отдельных обсерваторах. И такие обсерваторы нами на первом этапе подготовлены», – заявил Губернатор.

В настоящее время зарезервировано более 150 мест в Артемовском и Уссурийском городских округах.

Напомним, что ранее Олег Кожемяко обратился к федеральным властям с просьбой рассмотреть возможность приостановить авиационный транзит граждан КНР из других регионов России через Приморье. Данный вопрос рассматривается.

До сих пор граждане КНР возвращались на Родину из разных регионов нашей страны через наземный погранпереход Пограничный–Суйфэньхе. В основном транзит шел из Москвы и Новосибирска. Ежедневно через Приморский край проходило от нескольких десятков граждан Китая до двух-четырех сотен.

С китайской стороны поступают данные о новых случаях выявления коронавирусной инфекции среди таких транзитеров.

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что получили информацию о номерах рейсов, которыми летели больные вирусом, и сейчас устанавливается круг лиц, кто, возможно, контактировал с зараженными.

Также решением оперативного штаба Приморского края закрыт китайский рынок в Уссурийске. На территории города проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Основанием для этого стало то, что один гражданин Китая с подтвержденным диагнозом «коронавирус» во время нахождения в Приморье успел пообщаться со своими земляками на территории рынка. Сам заболевший и еще несколько человек были переправлены в Китай. Сейчас более 150 вероятных контакторов получили уведомления об обязательном карантине и размещены на территории рынка в местных гостиницах.

Контроль осуществляют сотрудники органов внутренних дел, Роспотребнадзора и местные власти.