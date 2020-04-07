Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Китайская сторона временно закрывает пункт пропуска на границе с Приморьем
07 Апреля 2020, 10:43 | Приморье
С 7 апреля китайская сторона временно закрывает границу с Россией в пункте пропуска Пограничный–Суйфэньхэ. Решением оперативного штаба Приморья, все граждане КНР, прибывающие на территорию края внутренним авиарейсами, будут помещаться на 14-дневный карантин. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в понедельник, 6 апреля.
Превентивные меры приняты для недопущения распространения коронавируса на территории края.
«Мы сейчас рассматриваем меры для того, чтобы всех граждан Китая, прибывающих на внутренних рейсах, изолировать в отдельных обсерваторах. И такие обсерваторы нами на первом этапе подготовлены», – заявил Губернатор.
В настоящее время зарезервировано более 150 мест в Артемовском и Уссурийском городских округах.
Напомним, что ранее Олег Кожемяко обратился к федеральным властям с просьбой рассмотреть возможность приостановить авиационный транзит граждан КНР из других регионов России через Приморье. Данный вопрос рассматривается.
До сих пор граждане КНР возвращались на Родину из разных регионов нашей страны через наземный погранпереход Пограничный–Суйфэньхе. В основном транзит шел из Москвы и Новосибирска. Ежедневно через Приморский край проходило от нескольких десятков граждан Китая до двух-четырех сотен.
С китайской стороны поступают данные о новых случаях выявления коронавирусной инфекции среди таких транзитеров.
Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что получили информацию о номерах рейсов, которыми летели больные вирусом, и сейчас устанавливается круг лиц, кто, возможно, контактировал с зараженными.
Также решением оперативного штаба Приморского края закрыт китайский рынок в Уссурийске. На территории города проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Основанием для этого стало то, что один гражданин Китая с подтвержденным диагнозом «коронавирус» во время нахождения в Приморье успел пообщаться со своими земляками на территории рынка. Сам заболевший и еще несколько человек были переправлены в Китай. Сейчас более 150 вероятных контакторов получили уведомления об обязательном карантине и размещены на территории рынка в местных гостиницах.
Контроль осуществляют сотрудники органов внутренних дел, Роспотребнадзора и местные власти.
Автор:
Новости партнеров
Новости тематики
- Коронавирус: как не стать жертвой мошенников
- Китайская сторона временно закрывает пункт пропуска на границе с Приморьем
- Инвестиционный авангард
- В Приморье определен список предприятий, которые продолжат работу в условиях эпидемии
- Рестораторы поддерживают медработников Приморья горячим питанием
- Готовится второй пакет мер поддержки бизнеса в условиях эпидемии коронавируса
- Александр Вознесенский: "Акцент" готов бесплатно оказать техпомощь компаниям Владивостока
- Мораторий на арендные платежи вводит администрация Владивостока для поддержки малого бизнеса
- Производители Приморья выходят на рынок Казахстана
- "У нашего бизнеса назревает огромная проблема с выплатой зарплаты, налогов, аренды…"
Новости раздела
- Коронавирус: как не стать жертвой мошенников
- Китайская сторона временно закрывает пункт пропуска на границе с Приморьем
- Инвестиционный авангард
- Стройка уходит на карантин
- "Ростелеком" полностью завершил проект "Устранение цифрового неравенства" в Приморье
- В Приморском крае ограничивают въезд для граждан КНР
- Начался ремонт аварийного моста в Шкотовском районе Приморья
- Предприниматели Приморья доставляют продуктовые наборы пенсионерам и инвалидам
- В Приморье определен список предприятий, которые продолжат работу в условиях эпидемии
- Рестораторы поддерживают медработников Приморья горячим питанием
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Коронавирус подтвержден еще у двух приморцев
- Режим полной самоизоляции вводится в Приморье
- Полиция ЕАО перекрыла движение автотранспорта по федеральной трассе "Амур"
- Фургал ввел в Хабаровском крае режим "неполной" самоизоляции
- "У нашего бизнеса назревает огромная проблема с выплатой зарплаты, налогов, аренды…"
- "Дальневосточная ипотека"
- Жителей Владивостока оповестят о коронавирусе по громкоговорителям
- Варварские рубки леса в Приморье шли буквально на глазах у местных жителей
- Трутнев назвал Хабаровский край "худшим в России" по койко-местам для больных коронавирусом
- В Хабаровском крае определились с мерами поддержки бизнеса из-за коронавируса
Loading...