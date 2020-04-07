Во всем мире запах портов одинаковый

70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову

Михаил Федорович РОБКАНОВ, безусловно, знаковая фигура для экономики Приморья. По отзывам его партнеров, друзей и коллег, жизненные принципы одного из самых ярких и авторитетных управленцев Дальнего Востока служат ориентиром не только для управления бизнесом, но и построения семейных отношений.

Михаил Федорович закладывал основы развития Владивостокского морского торгового порта. Был одним из пионеров банковской деятельности на Дальнем Востоке, сегодня является председателем совета директоров Примсоцбанка. Создал уникальный гостиничный комплекс «Теплое море». Ведет строительство крупнейшего в Приморье аквапарка.

Отец

Мой отец окончил один класс церковно-приходской школы в Тюменской области. До войны у него родилось трое детей: 37-го, 38-го, 39-го года, мои погодки. После войны, в 1946 году он вернулся на родину. В 1947 еще один мой брат родился, а затем отец решил уехать на Сахалин.

…Мой кровинушка, мой отец родной. Пять детей, мама умерла, когда старшему 13 лет, а мне полтора года было. Представляете, остаться без жены? Это трагедия. И он воспитал нас, передал нам все, что знал. У отца самого все ладилось, топор или пила - неважно. Добывал дранку на крышу, а на Сахалине рыбу ловил. Наверное, поэтому я с детства безумно люблю рыбалку. И еще он компанейский был. Раз в месяц мы ходили к кому-нибудь из соседей в гости, а потом они к нам. Мне это тоже очень нравится.

Он сибиряк, из той Омской армии, которая Гитлера отбросила от Москвы в декабре 1941-го. Есть песня про деревню Крюково, а отец там высаживался, и сам мне показывал место, где именно.

Его рассуждения были крестьянские, простые такие. Отца дед воспитал. А деда Колчак забрал с конем в обоз, и больше его не видели.

Наша семья из крестьян – крепких середняков. На таких, как они, и надо опираться, я считаю. А беднота как мыслит? - «Ой, дождь - я не пойду работать». Отец мне много таких примеров приводил. Ну как можно: кто был ничем, тот станет всем? Я не совсем с этим лозунгом согласен. Каждый должен работать в меру своих способностей. А не в меру своей лени.

Прошел две войны отец – финскую и отечественную. Получил 4 награды, были ранения. Много ли таких людей? Сегодня в Бессмертном Полку идут мои дети.

Детская география

Я родился в 1950-м году в поселке Пильво, Александровского района Сахалинской области. А в 1952 году моя мама умерла. Она и похоронена на Сахалине. Поэтому я - сахалинский сибиряк. Отсюда и здоровье, и отношение к жизни и работе у меня такое, крестьянское больше.

Конечно, воспитание без матери у меня с молодых лет было. Когда мне исполнилось 7 лет, отец уехал с Сахалина на родину - не любил он горы. Так что в первый класс я пошел в Тюменской области. Но отец уже не мог сидеть на месте, поскольку в войну прошел пол-Европы, и потянуло его на «Уралмаш», где он отработал полгода. Потом мы переехали в Молдавию, затем на Украину. Поэтому первый класс я закончил на украинском языке. Во втором классе мы снова оказались на Урале, в городе Волчанск, на угольных разрезах. Через два года снова вернулись в Тюменскую область, в другую деревню, где я 8 классов закончил. И оттуда, в 15 лет, я уехал во Владивосток поступать в мореходное училище. Почему сюда? Ведь я мог и в Одессу, и в Ленинград поехать? Все же ближе к родине, ближе к матери.

Трудовой путь

Во Владивостоке я поступил в среднее мореходное училище на судоводительский факультет, так как хотел посмотреть мир. Плюс, безденежье, а здесь все же гособеспечение было. Учился я хорошо, закончил мореходку с одной четверкой, остальные - пятерки.

Работать пошел в Дальневосточное пароходство штурманом. Два года отходил на пароходе «Казань», а потом решил получить высшее образование в ДВВИМУ. К тому времени я уже не хотел быть капитаном, больше привлекала эксплуатация водного транспорта. И мне поставили условие: или переходи на берег, или будешь судоводителем. Так я пошел работать в порт, где были условно осужденные и так далее - мягко говоря, не самая перспективная работа. Но я ни разу не пожалел о своем решении.

Начал работу с самой низшей должности – помощника заведующего складом. Через месяц стал стивидором, дальше - диспетчером, потом - начальником шестого контейнерного причала. И так я всю жизнь в контейнерном бизнесе. Эти ступени роста я прошел совсем молодым человеком - в 23-24 года.

Затем начальник службы портов Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) Николай Петрович ЦАХ пригласил меня к себе заместителем по эксплуатации службы порта. Практически сразу его назначили начальником Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), и он мне предложил вернуться в порт его первым заместителем. Но меня не отпустили из ДВМП, два года я работал в пароходстве, обеспечивая работу всех десяти портов Дальнего Востока. Я был во всех крупных портах Советского Союза - ленинградском, одесском, мурманском, архангельском, новороссийском, получив колоссальный опыт. Все эти два года работы в ДВМП мое место зама по эксплуатации во владивостокском торговом порту меня ждало. Никого Николай Петрович на него не брал, и, вернувшись в порт, я проработал на этой должности пять лет. Затем два года был секретарем парткома. А в 35 лет стал начальником порта.

Это было интереснейшее время. Мощно тогда развивались порты. Приходилось внедрять хозрасчетные бригады, контейнеризацию, компьютеризацию и многие другие передовые методы производства.

А в 2006 году я передал управление портом своему заместителю Вячеславу Михайловичу ПЕРЦЕВУ, моему заму, а сам ушел почетным президентом ВМТП с пожизненным контрактом.





Михаил Робканов стал начальником одного из крупнейших портов Дальнего Востока в 35 лет.

Моральный кодекс стивидора

Моральный кодекс человека должен быть. Независимо о того, где он работает. Сегодня некоторые руководители государственных компаний получают по 3 млн рублей в сутки, в то время, когда минимальная зарплата в России - 12 130 рублей. Это вопиющая несправедливость!

Когда мы приватизировали порт - это вообще-то не наша идея была, - нас заставили это сделать - 50 процентов акций оставалось у рабочего коллектива, 25 - у государства, остальные шли на свободный рынок. Акции порта делились в зависимости от стажа работы и зарплаты работников. На тот момент 20 человек: я и несколько бригадиров механизаторов-докеров получили всего 21 акцию! И за все время своей работы, даже в бытность начальником порта, я никогда не получал больше, чем бригадир докеров. Кстати, глубокоуважаемая специальность, основа порта. Поэтому я думаю, что руководству компаний, особенно государственных, надо скромнее себя вести.

Я терпеть не могу «серые» зарплаты. В принадлежащем моей семье гостиничным комплексе «Теплое море» все 125 человек получают белую зарплату. Мое кредо жизненное – светлая зарплата, уплата налогов, все по закону. Чтобы на тебя никогда пальцем не показали и не сказали, что ты - бандит, коррупционер, вор и так далее.

Гостиничный комплекс «Теплое море»

На Дальнем Востоке подобного комплекса больше нет, да и в России, скорее всего, тоже. Идея самая простая была. Мы продали долю акций порту, и на эти деньги я хотел построить дом у моря. Выбирая место, я увидел бухточку, напротив острова Антипенко, защищенную от северного ветра сопками. Земля недорогая, по сути - одни скалы, так все и сложилось.

10 лет сегодня этому проекту. С одной стороны, название «Теплое море» подразумевает, что здесь есть бассейн с теплой морской водой. Плюс, теплота приёма людей в этом слове тоже заложена. Ну и мало кому известно, что русские мореплаватели, впервые оказавшись на Тихом океане в районе Камчатки, назвали его Теплым морем. Я узнал это уже после того, как мы дали имя гостиничному комплексу.

Я очень люблю людей, и очень хочу, чтобы наши русские люди могли хорошо отдохнуть. А где? Сегодня все рестораны и гостиницы в Приморье на зарубежных клиентов рассчитаны. А в «Теплом море» иностранцев отдыхает в среднем 3 процента от общего количества гостей. Кстати, сейчас, в связи с закрытием границ, у нас на 10 процентов больше загрузка, чем в прошлом году.

Содержание такого объекта обходится недешево. Здесь только дорог бетонных три с половиной километра. Автономная вода на скважине и от посёлка два источника. Электроэнергия - два источника. Очистные сооружения собственные. В общем, много чего нужно вкладывать. Но мы стремимся дальневосточникам создать здесь хорошие условия при недорогом сервисе. Это моя принципиальная позиция.

Творчество

Работа портовика - это интереснейшая работа. Порт объединяет на себе все виды транспорта: авиацию, железную дорогу, автомобильный и морской транспорт. То есть вся логистика концентрируется в порту. Здесь необходимо учитывать одновременно множество факторов, и невозможно работать по одной схеме. У меня это получалось и получается, потому что я привык творчески подходить ко всем делам. Мне это нравилось, и до сих пор очень нравится, конечно.

Три события

Мы говорим о событиях, связанных с профессиональной деятельностью.

Первое, когда мне, молодому заму по эксплуатации владивостокского порта, Тимофей Борисович ГУЖЕНКО, министр морского флота СССР, предложил возглавить экспедицию в Кампучию для обеспечения выгрузки гуманитарной помощи. И на теплоходе «Любовь Орлова» мы почти три с половиной месяца провели сложнейшую экспедицию. Я с гордостью могу сказать, что ни один ее участник не умер и не заболел. Хотя потом там люди гибли, многие похоронены на владивостокском Морском кладбище.

Мы оказали кампучийцам настоящую помощь, выполнили интернациональный свой долг. За это я получил орден Дружбы народов СССР, и меня пригласили рассказать о ней в одной из самых популярных передач Советского Союза «От всей души» с Валентиной Леонтьевой.

Другое важное событие в моей жизни - создание ассоциации портов, сначала Советского Союза, потом – России. Я являлся инициатором ее образования. Не один, конечно, но в любом деле должен быть двигатель. Это серьезная организация, которая до сих пор работает в Санкт-Петербурге.

Третье событие – получение награды «Почетный гражданин Владивостока». Я имею практически все награды от Министерства транспорта СССР и Российской Федерации, и множество других. Но эту я не могу ни с чем сравнить. Потому что это - навсегда. Это в бетоне. Город же не исчезнет, всегда будут появляться новые почетные граждане.

Социальная инфраструктура

В ВМТП созданы одни из лучших социально-бытовых условий для работников в Приморском крае. Бытовки, раздевалки, горячая-холодная вода, столовые, спецодежда – все на самом высоком уровне.

Мы вложили 7 с половиной миллионов долларов в развитие нашей подшефной школы. Достроили этаж, компьютеризировали классы полностью, создали все условия для возможности электронно обучаться. Открыли в школе свою теле- и радиостудию и, насколько я знаю, единственный на Дальнем Востоке планетарий. Строим огромный спортзал. При этом ежегодных ремонтов в ней мы не делаем - нет смысла, никто на партах не пишет. Наглядный пример того, что если поместить людей в цивилизованные условия и занять их чем-то интересным, они не будут вандализмом заниматься.

Мы построили Казанский храм с подворьем, единственный храм в Приморье, в котором использовано профессиональное оформление. Привели в порядок детский сад. Построили более 3500 квартир своими силами. Построили отель «Гавань», в свое время это был один из лучших отелей во Владивостоке, первый, в котором был собственный бассейн.

Угольная пыль

Я сразу сказал, что пылить в центре города мы не будем. И от угля Владивостокский торговый порт отказался. Мы активизировали работу с лесом и контейнерными перевозками. Сегодня ВМТП обогнал Восточный порт по объёмам перевалки контейнеров - мощнейший терминал, который специально под эти цели строился.

Что касается угля, у меня сердце кровью обливается от того, что творится в заливе Посьет. Как могли там допустить перевалку угля? Я зимний рыбак. Раньше ловил там до 1000 корюшек в день, сегодня если поймаю 50, это уже хорошо. Слой угля на дне залива Посьет - 15-20 сантиметров. Уничтожена шикарная бухта, в которой можно было мощнейшие комплексы марикультуры создавать.

Находка тоже пошла по самому легкому пути. Нельзя было в центре города позволять перегружать уголь. Нужно было цивилизованно создавать логистические комплексы, за городом, с вагоноопрокидывателями, транспортной лентой и погрузкой сразу на судно, как сделано в Восточном порту. Минимум пыли. Лучше не придумаешь. А не строить баррикады метров 30 высотой. Это такая же защита, как уголь сеткой накрыть. А сейчас задумали строить новый порт возле Большого Камня, разве можно? Там южные ветра пойдут, уничтожим еще одну бухту Амурского залива.

Самому государству нужно стратегически определиться, где и что можно перегружать. Решили работать с углем во Врангеле - расширяйте портовую инфраструктуру, развивайте железную дорогу туда. Это антигосударственная политика, с которой государство никак не разберется.

Социальное развитие

Я глубоко уверен, что медицина и обучение должны быть общегосударственными. То есть каждый учитель и врач, где бы он ни находился, в зависимости от профессиональной категории на территории России должен получать одинаково. Мне кажется, мы идем к этому. Огромные усилия движения в эту сторону делаются, в том числе и нашим президентом, которые мне очень нравятся.

Взять хоть центры детского развития по подобию центра «Сириус», которые сейчас строятся в каждом российском регионе. Прекрасная идея, я считаю.

Или конкурсы руководителей «Лидеры России» - это тоже великая сила, благодаря которой появляется мощный слой ребят талантливых, а их надо обязательно выискивать. Ну как я не могу одобрить эту политику нашего президента?

Вдруг ниоткуда появились такие вооруженные силы… Я это реально знаю, из первых уст.

Запах порта

У Владивостокского торгового порта есть порты - побратимы в Ниигате и Тояме - Японии, Такома в США. Мы очень дружим с президентом этого порта. Он меня братом считает. В прошлом году меня так встречал, как родня не встретит.

В США порты принадлежат государству и округу. Рабочего коллектива у них в собственниках нет, и, кроме того, порты не платят налоги. Их задача - создать рабочие места в округе. По сути – социализм в отдельно взятом порту, где нет частных собственников. Мне очень нравится эта система. При этом у докеров там хорошая заработная плата.

Вы не поверите, во всем мире запах порта одинаковый! В Китае, Вьетнаме, в Европе... Чтобы это ощутить, надо в порту всю жизнь отработать. Совершенно нет никакой разницы. И люди такие же нормальные, простые.

Докеров в Америке для порта набирает профсоюз. Мы изучили этот опыт и применили у себя, немного в другой форме. Создали специальную компанию, которая набирала для ВМТП сотрудников. Они у нас работали, и, если мы видели, что рабочие нам подходят, брали их в ВМТП на постоянную работу с более высокой зарплатой и полным соцпакетом. А с точки зрения социальных и бытовых условий для работников порта, я считаю, что у нас лучше, чем у наших американских коллег все организовано.

Наш мир

Я в очень многих городах мира побывал. Какой там Париж, какой там Рим по сравнению с Москвой? Сегодня это современнейший город – красавец, в котором продумана логистика, где пробок все меньше и меньше. Я горжусь Москвой как столицей, а Владивосток я безумно люблю. Только надо, чтобы горожане Владивосток полюбили сами. Чтобы каждый вкладывал в него что-то. Надо любить то место, где родился. Где родился, там и пригодился.

Владивосток я не променяю ни на один город. И даже случайной мысли об этом не было. У меня никогда не было ни счета, ни собственности за границей. Ни у меня, ни у моих близких. Все, ради чего я что-то делаю, - это город Владивосток, Приморский край. Все мы собираемся жить в России.

Если каждый начнет отдавать себя как положено, город будет сказкой. Стоит дом - благоустройте его. Наши многоквартирные дома – квартиры отделаны, аж блестит все, а коридоры, лестницы - в ужасном состоянии зачастую. Это что, должен прийти Путин или Кожемяко и привести все в порядок? Да соберитесь вместе с управляющей компанией или ТСЖ и сделайте это, наконец. А чисто там, где не мусорят. И на стенах не рисуют.

Руководитель

Все думают, что руководителем может быть любой. Наверное, любой. Вопрос в уровне руководителя. Чем выше уровень руководства, тем больше должна повышаться ответственность: и за дело, и за людей. Я никогда не разделяю дело и людей. Я не понимаю, как можно людям не платить заработную плату. Они же живут на нее! Вы их обрекаете на нищету! Для меня не существует такой руководитель сразу. Априори.

Потому что руководитель - это человек, который осознавать миссию свою должен, любить свое дело и любить людей. Любить людей, а не ненавидеть! И когда ты будешь с любовью к людям относиться, они тебе ответят тем же.

И он должен помнить о своих клиентах. Не будет клиентов - не будет работы. Я иногда слышу такие рассуждения от руководителей: мол, «сейчас, я не буду унижаться». Извините, а проводник вагона, а продавец унижается? Это не унижение, это предоставление услуги, это красиво. И работа дворника красива, если делается с душой.

И понятно, что руководитель должен быть компетентен, это я само собой подразумеваю.

ВАЖНО

- Чтобы стать человеком, человек должен обладать человечностью. А чтобы обладать человечностью, нужно любить саму Землю и всех на Земле. Потрясающе глубокая философская мысль, я услышал ее от крестьянского писателя Абрамова и сейчас всем про это говорю. Землю любить, растения, животных. У меня свой участок, я сам выращиваю помидоры, картошку, лук, чеснок, репу. А еще у меня 20 кур, собака, кошка и коты. Кошка спит только со мной и на мне. Бобтейл с коротким хвостом, нет преданней кошки, чем эта порода. А куры, которые бегут ко мне, по ботинкам клюют, то есть я у них как отец. Ну, петух, правда, на меня косо поглядывает. Я люблю Землю.

Фото из архива Михаила Робканова

Записал Дмитрий КОЖЕВНИКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



