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Кукуруза уплыла в Японию
Китайский холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA) начал поставки зерновых из Приморья. Учрежденное соседями ООО «ЛегендАгро Приморье» отгрузило в порту Зарубино 2,7 тыс. тонн кукурузы на судно, ушедшее в японский порт Матсунага. В 2019/2020 сельхозгоду компания планирует направить на экспорт в Китай, Японию и Южную Корею до 40 тыс. тонн зерновых и масличных культур.
Китайский холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA) планирует вложить почти 10 млрд рублей в российское сельское хозяйство. JBA является совместным предприятием аграрного подразделения китайского инвестхолдинга Legend Holdings - Joyvio Group и китайской госкомпании Jiusan Grain and Oil Industry Group, специализирующейся на переработке соевых бобов.
В декабре 2018 года компания из Харбина «Цзяво Бэйдахуан Агро» учредила во Владивостоке АО «ЛегендАгро «Холдинг» с уставным капиталом 900 тыс. рублей. «ЛегендАгро Холдинг», в свою очередь, создало еще две компании – ООО «ЛегендАгро Приморье» (село Михайловка, ТОР «Михайловский») и ООО «ЛегендАгро Нива» (Уссурийск). Первую компанию возглавил россиянин Дмитрий САВЕНКОВ, вторую – китаец ЦЗИНЬ Чжэ. Г-н Савенков, при этом, является учредителем и гендиректором ООО «ЛегендАгро Логистика» и ООО Торговый дом «Легенд-Агро» (оба - Уссурийск).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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