Приморцам подадут на стол спаржу

В Приморском крае подыскивают место под плантацию овощного деликатеса

Приморский край, до сих пор не решивший проблему дефицита тепличных овощей, станет экспериментальной площадкой для очередного эксперимента в агросекторе. Пока, правда, только на бумаге. На прошлой неделе ООО «Долина спаржи» (Владикавказ), занимающееся выращиванием и переработкой спаржи в Северной Осетии, заключило соглашение с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) о реализации подобного проекта в Приморском крае. Данных о месторасположении будущих плантаций и сроках их запуска пока нет.

Перед Первой мировой войной Российская империя располагала более чем 10 тыс. га спаржевых посадок, в основном в Подмосковье, и по объему экспорта спаржи в Европе в 1913 году страна занимала первое место. Сейчас лидер по выращиванию спаржи - Китай (7 млн тонн в год).

Спаржа (в переводе с греческого это слово означает «побег»), или аспарагус (Asparagus), неприхотлива и холодостойка. Она прекрасно чувствует себя в дикой природе: встретить ее заросли можно по всей Европе, в Азии, Африке и даже в Сибири. Секрет в том, что она достаточно легко переносит сильные морозы, вплоть до -30 °С. Хотя может пострадать от небольших (около -5 °С) весенних заморозков. Это многолетнее травянистое растение, в высоту достигающее 1,5 м. На одном месте может расти около 20 лет, образуя за это время более 50 побегов. Спаржа - это один из самых малокалорийных овощей, он насыщает не калориями, а минеральными веществами и витаминами. Кроме того, во многих культурах спаржа считается целебным растением. Калорийность спаржи составляет 20 ккал на 100 граммов продукта.

Овощ не для всех

Сейчас спаржа в России представлена в основном импортной продукцией - китайского, таиландского, израильского и европейского производства. Крупнейшая в России плантация спаржи находится в Северной Осетии. Небольшие посадки есть также под Нижним Новгородом и в Подмосковье. Так как овощ этот довольно дорогой, его в основном приобретают рестораны и кафе: из спаржи варят супы, делают муссы, салаты, добавляют в ризотто, предлагают в качестве гарнира.

Досье "Золотого Рога": ООО «Долина спаржи» зарегистрировано в ноябре 2019 года. Основной вид деятельности - выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. 67% капитала компании принадлежит гендиректору ООО «РТК Групп» (Владикавказ) Валерию РЕВАЗОВУ, 37% - гендиректору ООО «Русская спаржа» (Московская область) Кириллу НАСЕДКИНУ.

Партнером проекта является нидерландская Thwan Van Gennip, специализирующаяся на спаржеводстве. Плантация спаржи составляет 70 га, в прошлом году был собран первый урожай. В этом году планируется расширение плантации до 140 га, а также закладка питомника спаржи, что позволит обеспечить посадочным материалом сельхозтоваропроизводителей РФ. Будет создан селекционный центр, питомник спаржи, созданы мощности для хранения и переработки этих растений.

АПИ предложило инвестору рассмотреть возможность реализации проекта по выращиванию спаржи на Дальнем Востоке.

«Продукцию можно будет продавать в дальневосточных регионах и отправлять в страны АТР. У выращивания спаржи высокая экономическая эффективность использования земли - до 2 млн рублей валовой продукции с 1 гектара. Мы видим высокий спрос на спаржу в России и за рубежом», - сказал заместитель гендиректора АНО АПИ Алихан ХАШИЕВ.

По его словам, выращивание спаржи предполагает достаточно большие первоначальные инвестиции (до 2 млн рублей на 1 га), а получение товарной продукции, и, следовательно, доходов, возможно только со 2-3 года высадки культуры.

«На сегодня меры государственной поддержки к спаржеводам не применяются. Мы со стороны агентства готовы проработать и представить на обсуждение в федеральные органы меры поддержки по данным проектам. На мой взгляд, выращивание спаржи нуждается в такой же поддержке, как и поддержка закладки многолетних плодово-

ягодных насаждений (поддержка «многолетников», садов и виноградников, предусмотрена субсидией из федерального бюджета регионам на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования). При этом указанная субсидия не предусматривает поддержку закладки многолетних овощных культур, к которым относится спаржа», - пояснил г-н Хашиев.

Край вам в помощь

На сегодняшний день в Приморском крае пока еще наблюдается недостаточное обеспечение продуктами собственного производства. Поэтому для увеличения показателей запланированы меры поддержки, направленные на техническую модернизацию производства, в том числе на строительство овощехранилищ и теплиц.

«В 2022 году планируется построить современные овоще- и картофелехранилища с автоматизированными системами контроля микроклимата общей мощностью более 15 тыс. тонн. В этом году запускается первая очередь нового тепличного комплекса в ТОР «Михайловский», который добавит на рынок более 7 тыс. тонн местных овощей. Крупные производители благодаря современным технологиям наращивают производство свинины и молока. Есть планы развития Уссурийской птицефабрики, планируется в течение пяти лет увеличить производство яиц в два раза – до 240 млн штук», - отметил министр сельского хозяйства Приморья Андрей БРОНЦ в своем докладе на совещании по обеспечению правопорядка под председательством главы региона Олега КОЖЕМЯКО.

Сын Абрамовича добрался до Суражевки?

После банкротства крупнейшего тепличного хозяйства Приморского края ФГУП «Дальневосточное» (бренд «Суражевка») крупными теплицами в регионе располагают лишь два предприятия из Партизанска - ООО «Лазурный» и ООО «ДЭМ-Лазурное КСП». В начале этого года на прилавках местных магазинов появилась продукция под брендом «Суражевский продукт» - огурцы, помидоры, салаты нескольких видов, мангольд, сельдерей, петрушка, укроп, кинза, редис, мелисса, базилик, руккола. Проект на руинах Суражевки реализует компания «Гринхаус», уже вложившая около 50 млн рублей.

Досье "Золотого Рога": ООО «Гринхаус» зарегистрировано во Владивостоке в сентябре 2019 года. Основной вид деятельности - выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Владельцем компании с уставным капиталом 10 тыс. рублей является Анна МАЗУР.

Проект «Гринхаус» готовил 26-летний сын миллиардера Романа АБРАМОВИЧА Аркадий. В 2016 году он построил теплицы в Белгородской области, площадью 100 гектаров, и потратил на это около $400 млн. В Приморье инвестиции просто смехотворные.

Теплицы включают обогрев

Решить проблему с овощами призван крупный тепличный комплекс в Михайловском районе. Еще в 2018 году на площадке Восточного экономического форума трехстороннее соглашение о сотрудничестве заключили администрация Приморского края, Россельхозбанк и ООО «НК Лотос».

Досье "Золотого Рога": ООО «НК Лотос» зарегистрировано в апреле 2018 года в селе Михайловка Приморского края, с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Владелец компании - гендиректор ООО «Вымпел» (Владивосток) Никита КОЖЕМЯКО. Руководит компанией Вадим ЗАЛОЗНЫЙ.

«В течение трех лет предполагается построить тепличный комплекс с валовым сбором до 25 тыс. тонн овощей в год. Объем частных инвестиций составит более 4,5 млрд рублей», – анонсировал проект в июне прошлого года Андрей Бронц.

Комплекс, помимо непосредственно теплиц, включит в себя склады, лабораторию, транспортно-логистический центр. Компания будет круглогодично выращивать томаты, огурцы, зелень и салат. В перспективе предполагается выращивание цветочной продукции.

Интересно, что японские инвесторы, успешно окучившие соседний Хабаровский край, в свое время не могли зайти в ТОР «Михайловский» со схожим проектом. В июне 2017 года японская компания Farmdo Corporation объявила о намерениях инвестировать более 1 млрд рублей в создание комплекса по круглогодичному выращиванию овощей. В ходе реализации проекта инвестор планировал строительство теплиц, оснащенных солнечными батареями. Подобные теплицы уже строятся японской компанией в Монголии.

«Нам бы хотелось получить около 30 гектаров земли в ТОР «Михайловский» и как можно скорее приступить к реализации нашей идеи», - оптимистично заявлял президент Farmdo Corporation Иваи МАСАЮКИ. Увы, но после запуска российского проекта японцам точно выращивать в Приморье нечего.

На фото: Так выглядят посадки спаржи.

Фото из архива

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



