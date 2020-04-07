Стройка уходит на карантин

Вопрос стоит ребром - успеют ли государственные меры поддержки отрасли дойти до застройщиков

По данным Управления Росреестра по Приморскому краю, количество зарегистрированных в регионе в прошлом году договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) осталось практически на том же уровне, что и в 2018 году - 4 933 договора. При этом более половины ДДУ в крае были заключены на территории Владивостока. Но с начала этого года количество заключенных и зарегистрированных ДДУ в Приморье увеличилось почти на 60%. Так, в феврале было зарегистрировано 607 договоров против 383 в феврале прошлого года.

Существенную долю новых договорников составляют участники программы «Дальневосточная ипотека». С начала декабря к настоящему времени с их участием зарегистрированы 352 ДДУ.

Специалисты регионального управления Росреестра отмечают, что в настоящее время в Приморье с долевым участим граждан ведется строительство 79 многоквартирных жилых домов общей стоимостью 26 млрд 361 млн рублей. Большая часть этих объектов возводится во Владивостоке, Артеме и Уссурийске.

В минувшем году 19 новых многоквартирных жилых домов, построенных строителями, были поставлены на государственный кадастровый учет. При этом около 20 тыс. кв. метров ввода было осуществлено за счет ввода пяти долгостроев, строившихся с долевым участием горожан. Приморскстат отметил, что всего в крае было введено 549,7 тыс. кв. метров жилья - на 0,9% больше, чем в 2018 году. Из этой цифры чуть больше половины ввели индивидуальные застройщики - 276,1 тыс. кв. метров, дав рост объема ввода по ИЖС за год 23,2%.

Не меньше, лучше больше

На 2020 год перед строительным комплексом края поставлена задача удержаться на уровне, достигнутом в прошлом году. Заместитель министра строительства Приморского края Руслан МИРСАЯПОВ заявил, что по плану предполагается ввести 510 тыс. кв. метров жилья. При этом добиться, чтобы цена на рынке была в среднем 70-80 тыс. рублей за «квадрат». Если застройщикам удастся ввести все намеченные на год долгострои с ДДУ, а их 10, то, возможно, удастся получить и «сверхплановое» жилье.

Для сдерживания цен на новое жилье в крае и повышения его доступности, разработан комплекс мероприятий, но окажется ли он эффективным, сегодня трудно сказать, поскольку многое зависит от факторов российского и мирового уровня. И сейчас в регионе фиксируется очередное существенное повышение цен, вызванное 2-процентной ипотекой и реформированием долевого строительства. С другой стороны, Единым реестром застройщиков было отмечено, что в начале марта средняя по РФ цена «квадрата» строящегося жилья, в основном за счет Москвы, Санкт-Петербурга и Сахалинской области, достигла 80,8 тыс. рублей. За два последних года она поднялась на 22,6%. Самое дорогое жилье при этом предлагается в Москве - 170,8 тыс. рублей в среднем за «квадрат».

В Приморье средняя площадь строящихся квартир имеет тенденцию к уменьшению, сотни их в новых домах сегодня предлагаются на рынке с жилыми помещениями менее социальной нормы на человека. Удержание цен, на котором настаивает губернатор Олег КОЖЕМЯКО, в перспективе должно повышать в Приморье спрос на жилье большей площади и делать его привлекательнее. Кроме того, он нацеливает застройщиков достичь в ближайшее время ввода 700 тыс. кв. метров жилья в год, а затем довести эту цифру и до 1 млн в год.

Край по ценам на жилье серьезно проигрывает большинству западных регионов страны. К тому же, на наиболее востребованные квартиры на региональном рынке возник дефицит, который застройщики в этом году уже не могут покрыть.

Стройка своими руками

Итоги января-февраля показывают, что увеличить ввод жилья в этом году по сравнению с прошлым и выйти примерно на 600 тыс. кв. м. вполне реально, если макроэкономическая ситуация не ухудшится. Специалисты Приморскстата отметили, что за два первых месяца в крае за счет всех источников финансирования было сдано в эксплуатацию 1 037 квартир общей площадью 83,1 тысячи «квадратов», что на 11% больше итогов соответствующего периода в 2019 году.

При этом на 35% возрос объем ввода жилья населением, составив 50,2 тыс. кв. метров или 60% от общего ввода жилья. В то же время, по многоэтажному жилью относительно января-февраля прошлого года произошло снижение на 6%, которое компенсировали индивидуальные застройщики, повысив ввод по этому сегменту строительства на 9%.

Отрасль ждет поддержки

Есть надежда, что предпринимаемые государством меры успеют поддержать жилищное строительство в крае. Недавно вице-премьер Марат ХУСНУЛЛИН заявил, что из-за сложностей в экономике и пандемии коронавируса для отрасли планируется убрать существующие ограничения строительного бизнеса и ввести субсидии ставок банковских кредитов для застройщиков, работающих с новостроем по схеме проектного финансирования. Также будет принята отраслевая программа, позволяющая сохранять темпы строительства жилья и повышения объемов выдаваемых ипотечных кредитов населению.

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН сообщил, что для отрасли также запланированы дополнительные меры по импортозамещению. Кроме того, вероятно, появится норма, разрабатываемая Минстроем РФ, позволяющая застройщикам, при задержках строительства и срыве декларированных сроков ввода объектов и передачи квартир дольщикам, временно не включать эти объекты в реестр проблемных.

Поддержка будет осуществляться тем застройщикам, которые сегодня «прозрачны» в своей деятельности для государства. Глава Минстроя РФ Владимир ЯКУШЕВ попросил регионы вести постоянный еженедельный мониторинг финансового положения застройщиков и производимых ими работ, сообщая министерству информацию о приостановке работ на строящихся объектах, об их количестве, особое внимание обращая на те из них, которые достраиваются по старым договорам долевого участия.

Генеральный директор строительной компании «Ремстройцентр» из Владивостока Александр ЛЕМЕШЕВ отметил, что со стороны Минстроя России заметна озабоченность сложностью ситуации в отрасли.

«Недели три назад нас собирали в министерстве и просили подать свои предложения по поддержке отрасли. Я свои высказал. Надеюсь, что их учтут. Особенно то обещание, которое нам давалось перед Новым годом - что всем участникам жилищного строительства земля будет предоставляться через аукционы, в том числе и резидентам Свободного порта, и исключений не будет. Причем участки на аукционы должны выставляться такими, чтобы государство гарантировало подключение сетей, не так, чтобы за выигранный участок были заплачены деньги, но строить невозможно. Сейчас строить в городе негде. Свой очередной дом наша компания недавно начала строить в пригороде - в Садгороде», - сказал приморский девелопер.

КРОМЕ ТОГО

Долгострои готовятся к вводу

В этом году Фонд поддержки обманутых дольщиков и руководство Корпорации развития Приморского края обещали ввести в регионе еще 10 долгостроев - многоэтажных жилых домов общей площадью около 95 тыс. кв. метров. Плюс, в зоне внимания этих структур остается ЖСК «Остров», где уже более 7 лет ждут жилье несколько сотен семей работников ДВФУ, ученые и многодетные семьи. Еще около 8-11 объектов планируется достроить в следующем году.

Уже в конце марта ООО «СУ-117» должно сдать во Владивостоке первый из десяти вводимых объектов долевого строительства – 24-этажный жилой комплекс «Одиссей» на Чуркине.

В корпорации отмечают, что и по остальным объектам этого года отставаний от графиков нет. Определенные проблемы имеются, но они решаются. Помимо ЖК «Одиссей», в этом году в крае запланировано ввести два дома ЖК «Лайф» в районе ф. «Заря», шесть домов микрорайона Снеговая Падь «Д» на Второй Речке (три из них уже летом) и ЖК «Олимп» на ул. Грибоедова во Владивостоке, жилой комплекс на ул. Выгонная, 7 в Уссурийске и два дома в Артеме - на ул. Лазо, 15/1 и Сахалинской, 4. Возможен также ввод еще нескольких других объектов, завершающие работы на которых также будут вестись в этом году.

На фото: В Приморье разворачивают краны.

Фото из архива

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.