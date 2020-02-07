Безумие домашних заданий

Министр просвещения - о ЕГЭ, нацпроекте «Образование» и работе преподавателей

Министр просвещения Ольга ВАСИЛЬЕВА в прямом эфире ответила на вопросы читателей РБК. Главное из беседы – в материале газеты «Золотой Рог».

О ЕГЭ

«Поднимите руки, кто готов сейчас сдать семь экзаменов в выпускном классе. Поднимите руки, кто готов сдать четыре экзамена в вуз - не приносить результаты ЕГЭ, а сдавать. Я считаю, если все построено так, как должно быть, на натаскивание, которое происходит, тогда это большой социальный лифт. Есть возможность сдать хорошо, приехать и учиться. Мы должны совершенствовать ЕГЭ, чтобы дети учили все предметы, иначе это получается ущербный человек, потому что программа школьная недоучена».

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) начали проводить в экспериментальном режиме в некоторых регионах России с 2001 года, а с 2009-го он стал обязательным. В марте прошлого года в Госдуму был внесен законопроект об отмене ЕГЭ. По версии авторов инициативы, «надоевший ученикам и родителям ЕГЭ» направлен не на получение знаний, а «на дрессировку по определенному набору заданий». Но в Кремле инициативу не поддержали. В Минобрнауки настаивали, что ЕГЭ позволяет россиянам поступать в вузы «на равных условиях вне зависимости от места проживания», а также обеспечивает «прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся».

«Нужно четко понимать: у американцев, например, тоже есть ЕГЭ, похожий на наш, и есть экзамен, который ему предшествует. Это письменный экзамен, который включает в себя отечественную историю, литературу, иностранный язык. А дальше уже ЕГЭ. Историю должен знать каждый. А что учебники дурацкие, это правда. Если будет вводиться история, то только пробно. В 2022 году будет вводиться иностранный язык. Давайте уже эту систему совершенствовать, язык надо знать, без него нельзя».

О том, что иностранный язык станет обязательным предметом в рамках ЕГЭ, Васильева сообщала в 2017 году. Выбрать можно будет из пяти языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский, сообщал ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Не вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку в ноябре 2019 года попросили в Национальном родительском комитете. По словам представителей общественной организации, подготовка еще к одному обязательному экзамену потребует от детей много сил и времени.

О чрезмерной нагрузке детей в школах

«Для меня большая загадка, почему дети в школах, в том числе малыши, тратят от трех до шести часов на домашние задания. Я встречаюсь с родителями постоянно, я понимаю, что это безумие. Я категорически не согласна с тем, что детям приходится делать такое количество уроков. У нас есть четкие санитарные нормы: в первом классе малыши не получают домашнее задание, до четвертого класса можно потратить час-полтора до шестого класса - полтора и старшие классы - три часа, когда большой объем заданий. В жизни получается по шесть часов, и учится вся семья.

Ничего не изменилось в школьной программе по алгебре, по физике за 40 лет. Но изменилось отношение к учебе, изменилось отношение учителей, изменились требования, которые предъявляются к детям. Мы с вами имели большой интеллектуальный кругозор, сейчас начиная с десятого класса или раньше начинается натаскивание на тот или иной предмет, который ребенок будет сдавать в 11-м классе по ЕГЭ. Давно нет уже оценки качества губернаторов по ЕГЭ, но есть то, к чему мы сейчас пришли, - так называемая оценка качества учителя по баллам. Пропадает звено «учитель - ученик». Я глубоко убеждена, домашние задания должны быть минимальны по времени; все, что необходимо ребенку, должно быть в школе. Не бывает, чтобы образование так рухнуло за 30 лет, чтобы мы с первого класса нанимали репетиторов.

Вторая сторона: в 1986 году мы были первыми в мире по функциональной грамотности, то есть, прочитав страницу, мы могли ее пересказать. А сейчас у нас 25% населения в стране не владеет функциональной грамотностью. Мы сейчас запустили масштабный проект по поднятию этой грамотности. Без этого можно разбиться, если ребенок не понимает, что он читает. Плюс потеря внимания.

Это увлечение показателями привело к тому, к чему оно привело. Есть строгие саннормы, которые должны выполняться, но дальше, «если закон - что дышло: куда повернешь, туда и вышло», получается то, что получается. Все зависит от людей».

О шестидневке

«Школа по уставу сама принимает решение. Родителей просто дезинформируют, когда говорят, что вопрос о переходе на пятидневку школы сами не могут решить. Я убеждена, что малышам просто нечего делать шестой день в школе, они должны быть дома, общаться с родителями, отдыхать. А старшие классы, 10-й и 11-й, могут идти в школу по необходимости. Школа вправе принимать решение сама. Самое простое, что можно посоветовать родителям, - напишите в департамент, в министерство, все будет решено. Родителям не нужно быть пассивными; не требовать невозможного, а быть соучастником».

По пять дней в неделю учатся 68% школьников, по субботам - каждый третий ребенок, следует из данных опроса ОНФ «Равные возможности - детям». При этом, как показывает опрос 828 школьников от 13 до 18 лет, проведенный в декабре 2019 года, большинство подростков ежедневно посещают шесть (43%) или семь (43%) уроков. На домашнюю работу уходит в среднем 2 часа 24 минуты в день, в начальной школе - чуть меньше, 2 часа 8 минут, в старших классах - 2 часа 37 минут.

Об уроках основ религии в школах

«В четвертом классе есть основы религиозной культуры и светской этики. Это абсолютно культурологический предмет. При этом ребенок может посещать эти уроки с согласия родителей. Насильно мы не заставляем, разговор об этом излишний. Что касается духовно-нравственных ценностей, я убеждена: любая культура, особенно наша, зиждется на христианстве. То наследие, которое нам дала христианская культура, собирается по крупицам по сегодняшний день. Это наследие нужно знать каждому человеку, без этого его личность не будет полной. Робототехника и финансовая грамотность никак не противоречат основам культуры. Даже дополняют».

В конце ноября совет при Минпросвещения одобрил проекты федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования, включив в них основы православной, исламской, буддийской, иудейской культур, а также основы религиозных культур народов России и светской этики.

В РПЦ положительно высказались об этом решении, заявив, что оно отвечает запросу родителей. Представители других конфессий высказались за то, чтобы из всех дисциплин осталась одна - основы мировой культуры - как предмет, который бы «объединял всех россиян».

О возможности введения уроков сексуального образования в школе

«Я бы посоветовала родителям об этом разговаривать с детьми. Без работы семейной ничего не получится. Я с трудом себе представляю, что я в школе просила бы учителя разговаривать с моим ребенком об этом. Есть какие-то вещи, которые, на мой взгляд, являются очень чувствительными, очень тонкими. Если мы говорим о том, чтобы улучшить ситуацию с ВИЧ, мы об этом и без уроков сексуального образования в школе говорим».

В 2017 году министр не поддержала введения уроков сексуального воспитания в школах, пояснив, что решение, говорить или нет на эту тему, должны принимать родители. «Любой подход к вопросу о сложнейших нравственных вопросах должен быть не в начальной школе, как это пытается делать демократическая группа сейчас», - сказала Васильева.

О запрете использовать мобильные телефоны на уроках

«Во время учебного процесса использовать телефон не нужно, потому что отвлекает и вредит вашему здоровью. Кто-то говорит, что в таком случае телефоны будут пропадать, кто-то говорит о необходимости связи с родителями. Многие родители мне предлагают ограничить учителей в телефонах на время учебного процесса. На сегодняшний день какая картина: у нас 18 600 школ отказались от телефонов в учебном процессе, это чуть меньше, чем половина. Что в итоге: повысилась внимательность, снизилась тревожность, повысилась вербальная коммуникация, и увеличился уровень двигательной активности. Это абсолютно надуманная проблема. Телефоны не должны использоваться во время учебного процесса. Интересно другое: школа вправе сама принять решение, без наших рекомендаций, будут там мобильные телефоны или нет. Стоит только захотеть».

О сборах денег в школах с родителей учеников

«Чаепития, ресторанные посиделки - это все, на мой взгляд, бред. Банты, бальные платья в четвертом классе... Сходите с детьми на каток, без бантов и всего остального. Это дичь. Что касается сборов на ремонт: бюджетные деньги идут в регионы, регионы спускают муниципалам. У них кроме школ еще есть ЖКХ, кладбища, учреждения культуры, то есть это денежный общий мешок. Оттуда выделяются маленькие кусочки. Что получается в жизни: все наши школы, им в среднем 60–70 лет, в рамках федерального проекта мы строим школы и будем строить. И новые школы с полным оснащением, там ничего оснащать не надо. Возникает вопрос к муниципалам: что приоритетно? Я считают, что приоритетно образование. Со сборами нужно бороться: они необоснованные. Это прежде всего нужно сделать школе. Есть масса всего, что может принести дополнительные деньги. Это вопрос к местным властям. Бывают ситуации аховые, к нам дополнительные просьбы идут, и мы стараемся их решать. Родителям советую объединяться, принимать активное участие в жизни школы, при этом не противодействуя, а постараться найти точки соприкосновения».

В ноябре этого года СМИ сообщали о травле второклассницы одной из новосибирских школ из-за не сданных на чаепитие денег. По опубликованной информации, мать ребенка отказалась сдавать их без предоставления финансовой отчетности со стороны родительского комитета, и на мероприятии девочку посадили за отдельный стол. Прокуратура провела проверку инцидента и не нашла доказательств травли.

О стрельбе в школах

«Должна быть охрана школы. Для меня было бы оптимально, чтобы все школы охраняла Росгвардия. Должен быть психолог. Директор вправе не взять психолога в штат, мотивы, которые им двигают, - это его мотивы, чаще всего они связаны с тем, что он ставки не хочет делить. Вот мы их обязали - психологическая служба в школе должна быть. Но все-таки все идет от семьи, и в какой-то момент школьник перестает общаться с родителями, и у него должен быть друг, может быть психолог, с которым он может поговорить. Что касается компьютерных игр, наука убеждена, что происходит подмена реального мира, когда человек погружен в виртуальную действительность. Это не только наша проблема, она мировая».

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- В каждом регионе зарплаты разнятся. На сегодняшний день оплата учителей - региональная обязанность. Но мы ежегодно на федеральном уровне определяем то, что должно быть. Сегодня 70% - базовая часть, мы бьемся за то, чтобы она соответствовала 18 часам нагрузки. 30% - премиальная часть, и тут могут быть разногласия, потому что включается человеческий фактор, потому что часто это решение малого круга людей, здесь проблемы бывают. Ставка 18 часов - это лишь одна из составляющих учительской ставки. Мы не можем сейчас говорить о единой заработной плате для всех учителей страны, потому что пока у нас определяется средняя по регионам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



