Бизнес в шоколаде

Приморский шоколатье Ольга Голдина о том, почему можно не ограничивать себя в калориях, и чем полезны для бизнеса нервные женщины

Вкус того, что обычно принято называть шоколадом, оказался для меня неприемлемым после того, как я попробовала то, что им должно называться. Это был вкус конфет ручной работы, который меня удивил, поразил, и я поняла, что без этого просто невозможно дальше жить.

В то время я просто хотела дополнить ассортимент цветочного салона сопутствующим товаром. Не найдя поставщиков, больше из личного интереса, прошла мастер-класс у известного шоколатье. Мне стало очевидно, что особых сложностей в этой технологии нет. Плюс, все это «ложится» на мою любовь готовить и профессию технолога пищевого производства, что в результате и соединилось в один проект под названием «Цветы и шоколад».

Спрос

Первоначально я даже не рассматривала кондитерское производство как коммерческий проект. Это больше было хобби, которое требовало все больше денег. Для этого были необходимы постоянный товарооборот и, соответственно, устойчивый спрос. Поэтому сегодня не столько я толкаю эту идею, сколько она меня.

В нашем бизнесе сарафанное радио - самый эффективный способ продвижения. Сейчас у нас очень много постоянных клиентов, которых мы нарабатывали форматом дегустаций. Я увидела эту идею у человека, занимающегося производством вин. О шоколаде, как и о вине, тоже можно говорить часами, но пока ты его не попробуешь - ты его не купишь.

Оригинальные продукты

Большинство наших рецептов можно по праву назвать авторскими. Это фирменные вкусы, которые мы разрабатываем самостоятельно, никому больше не передавая.

Один из моих самых любимых рецептов - конфета «Тайна Анна». Название, конечно, странное, но и сама конфета странная. В ней заключается вся квинтэссенция шоколадного удовольствия, которое только можно получить. И она каким-то необъяснимым образом влияет на вкусовые рецепторы человека, переводя на уровень сознания некие давно забытые вещи. Я не понимаю, почему именно это сочетание так работает, но этот результат я отследила на очень многих людях.

Сегодня принято ограничивать себя в калориях, особенно в сладком. Чистый сахар, действительно, вреден, но если вы позволите себе съесть одну конфетку, то полученные эмоции принесут только пользу, тем более в натуральном продукте.

Мы работаем с проверенными поставщиками, используя в основном бельгийское сырье, при этом стараясь добавлять аутентичные ингредиенты. Например, коллекция «Дары тайги» включает в себя элементы, характерные для Дальнего Востока - лимонник, ламинарию, кедровый орех.

Шоколад

Прежде всего, это про эмоции, очень детские, из воспоминаний. Чувствуя запах шоколада, я понимаю, что это что-то очень спокойное, простое для понимания, теплое и душевное.

Праздник - шоколад - это прямая связка, поэтому мы больше акцентируемся на подарочных наборах. Что подарить человеку, у которого все есть? А подарю-ка я ему конфеты ручной работы! Мы идем за этой тенденцией, параллельно приучая людей к тому, что они и себе могут их позволить. У нас еще нет широкой культуры, как в Европе: взять себе коробочку хорошего шоколада и просто попить с ним кофе или чай. Думаю, мы ее развиваем.

Свадебный опыт

В конце 90-х подруга предложила мне совместно открыть свадебный салон. У нас даже не было средств, и у каждой уже было по маленькому ребенку. На тот момент мы были просто две безбашенные девчонки, которым нечего было терять и у которых абсолютно не было страха проиграть. Мы почти случайно нашли доступное для нас помещение, на занятые средства закупили первый товар, очень часто работали ночами. Помню, как в салоне сдвигали кресла, чтобы на них спал мой сын, подруга отутюживала платья, а я собирала букеты.

Для многих людей свадьба - один из самых ответственных моментов в жизни. Невесты и их мамы - это самая нервная категория женщин. С ними приходилось находить общий язык, нужно было показать свою компетентность. За годы своей работы мы наработали доверие. Этот опыт дал мне понимание, как работать с людьми. Нужно просто честным быть, и все.

Принципы

Я не могу халтурить. Правила расширения спроса - это обмен с превышением, но это мое естественное состояние, а не нечто вычитанное в книжках по маркетингу. Для меня очень важно, чтобы то, что получит человек в итоге, соответствовало моим обещаниям или их превышало. И это необязательно должно выражаться в материальном плане. Даже в эмоциях: если клиент получает больше, он уже становится твоим. Это аксиома.

Свадебный бизнес приучил меня к тому, что надо соблюдать определенные сроки. Внутренняя дисциплина, выработанная благодаря тому опыту, осталась для меня принципом.

Бизнес должен приносить удовольствие, прежде всего тебе. Если что-то с любовью будет сделано, то с любовью будет и воспринято. Это ведь закон обмена энергией.

С партнерами важно выполнение договоренностей. Раньше из-за неуверенности я нередко работала в минус или в ноль, лишь бы обо мне узнали. Сейчас я понимаю, что сотрудничество с партнерами должно быть взаимовыгодным. Иначе мой бизнес не выживет.

Иногда партнеры говорят: давайте удешевим ваш продукт за счет снижения качества ингредиентов. Как я могу подписаться: Goldina Chocolate, если качество будет не таким, какое мы заявили с самого начала?

Цветы

Я флорист с трех лет. Когда я девочкой терялась, бабушка всегда могла найти меня на клумбах с цветами. В школе мне очень нравилась ботаника. После института волей судьбы я практически сразу пошла работать во флористику. Потом обучалась на флориста.

Все это вылилось в организацию на Дальнем Востоке семинаров. Один из самых ярких - совместный проект с Ботаническим садом Владивостока «Дальневосточная флора в профессиональной флористике». Мы работали по принципу синергии. Около 25 флористов со всего Дальнего Востока: Камчатки, Сахалина, Хабаровска и городов Приморья устроили на открытом воздухе трехдневный семинар-практикум, Ботсад предоставил прекрасный материал - от рогоза до георгинов, а мы превращали его в артобъекты.

Плэйбэк

Это театр зрительских историй, в котором я играю как актриса. Здесь зрители рассказывают свои истории, которые проигрываются на сцене актерами в формате импровизации. Репетиции нет, все на одном дыхании.

К этому формату относятся сейчас очень по-разному. Одних он вообще не трогает. Другие проникаются настолько, что ходят на него постоянно. Кто-то сначала относится к плэйбэку настороженно, а потом сам становится актером. Это всегда некое погружение в себя, поэтому данный формат приравнивают к психотерапии, но я считаю, что это, действительно, театр.

Плэйбэк - это умение слушать и слышать историю другого человека. Плюс, все услышанное мы пропускаем через себя и потом это играем. Это умение активно слушать «в кубе». И это качество с уходом со сцены никогда не пропадает. Наверное, поэтому, мне кажется, я могу чувствовать энергии, которые для многих останутся «за кадром». Это другая связь с миром.

Собственный бизнес

Предприниматель - это про умение и желание брать ответственность. Это человек, который понимает, что он является сценаристом своей жизни. Это плэйбэк в одном человеке, только здесь мы отыгрываем ситуации, которые с нами происходят.

Он ни на минуту не обвиняет в своих неудачах и препятствиях других людей. Воспринимает сложные жизненные обстоятельства как данность, в которой никто не виноват. Он сам выбрал свой путь.

Приходя в готовую систему, я прихожу в нее как собственник бизнеса. Поэтому мне трудно представить себя в работе по найму. Я начну в ней много менять. В этих рамках мне тесно. И работодателю становится тесно, так как ему нужно четкое выполнение функций, роботоподобность. А мне важна живость ума.

Подарки

Если это новогодние подарки, хорошо, когда они привязаны к деятельности компании и что-то говорят адресату. Например, фигурный шоколад в виде машин, как подарок от автосалона. Логотип компании на готовом продукте тоже хорошо работает. Что касается форм, мы можем практически любые из них изготавливать. Естественно, даем конфеты попробовать, предоставляя дегустационные образцы.

Из моих самых любимых конфет - это «Тайна Анна», «Ореховый трюфель», «Малиновый поцелуй» в форме губ с ягодной начинкой.

У нас все конфеты вкусные, просто все разные. Я верю, что они раскрывают сердца. И во всех чувствуется дух свободы. Владивосток - город на семи ветрах, я ощущаю единение с этим пространством, и, мне кажется, это отражается и в нашем шоколаде.

Вкусы

Дети любят ясные, понятные вкусы. Например, ореховый трюфель с очень нежной структурой и знакомыми нотками фундука. Взрослым больше нравится изюминка во вкусе.

Бытует мнение, что мужчинам больше нравятся брутальные, грубые вкусы. Я тоже считала, что они будут любить строгие вкусы, темный шоколад, например, и ошибалась. Мужская аудитория делится на две противоположные категории. Одни ищут тонкие изысканные вкусы, возможно, потому что в детстве мальчикам многое запрещали больше, чем девочкам; или потому, что они уже могут себе позволить больше и пресытились многим. Другие - на физиологическом уровне питаются, лишь бы чувство голода утолить. Но и они способны понять благородный вкус, если их этому научить: рассказать о шоколаде, дать его правильно попробовать.

Музей

Музей шоколада - для меня это мечта-идея, ориентированная больше на туристов. Его изюминкой должно стать представление работ из шоколада, выполненных профессиональными шоколатье под разного рода мероприятия. По окончании праздника такие скульп- туры обычно разбивают, шоколад переплавляют или выбрасывают. Это такое изысканное, но, к сожалению, очень недолговечное искусство. А мне бы очень хотелось, чтобы они жили хотя бы несколько лет. Это должно вызвать особый интерес у посетителей, при этом будет познавательно и полезно.

ОДНАКО

- Шоколад - это такая валюта, за которую можно многое купить и которая может многие двери открывать. Мы этим не злоупотребляем, но это на самом деле - вкусная валюта, качественный, конвертируемый подарок.

Записал Дмитрий КОЖЕВНИКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

