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Управлять краем будут через ЦУР

07 Февраля 2020, 13:39 | Приморье

В Приморье продолжается работа по созданию Центра управления регионом (ЦУР). Речь идет о государственной информационной системе, которая помогает властям работать с обращениями и оперативно решать вопросы в самых разных областях.

Так, в декабре в крае побывали разработчики информационной системы - представители Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий. Специалисты рассказали, что представляет собой инновационное программное обеспечение, как с ним можно работать, каковы его основные преимущества. По итогам встречи выбрали сразу три пилотных отрасли для внедрения ЦУР - это здравоохранение, транспорт и туризм. В дальнейшем подключат другие сферы экономики.

«По запросу разработчиков мы проанализировали количество и суть обращений граждан в каждой отрасли, выбрали самые проблемные. В частности, в здравоохранении люди чаще всего жаловались на отсутствие или недостачу льготных лекарств, сложности при записи к врачу. По итогам этой работы была создана «тепловая» карта края: красным, желтым и зеленым цветом обозначили разные территории, в зависимости от того, насколько довольны или недовольны их жители состоянием сфер транспорта, здравоохранения и туризма. В дальнейшем при помощи этой карты и возможностей ЦУР и будет строиться работа над повышением качества жизни в Приморье», – отметил заместитель председателя Правительства – министр цифрового развития и связи края Сергей МАКСИМЧУК.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: транспорт  Центр управления регионом  туризм  здравоохранение 



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