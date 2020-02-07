Приморский край "оцифруют" под ключ

В Приморье состоялась двухдневная стратегическая сессия, посвященная внедрению передовых цифровых решений в различные сферы экономики. Мероприятие, организованное по современной методологии «Дизайн мышления», провели его партнеры - компании Strategy Partners и IBM.

В стратегической сессии приняли участие чиновники, работающие в разных сферах, в том числе торговли и лицензирования, социальной защиты, здравоохранения и образования, ЖКХ. В самом начале присутствующих разделили на три команды. Каждая из них старалась не просто выявить наиболее значимые проблемы во вверенных отраслях, но и найти решение назревшего вопроса при помощи цифровых технологий.

Так, в ходе работы участники освоили методологию «Дизайн мышления», чтобы в дальнейшем успешно применять ее на практике, а также обозначили решения, которые в последующем могут найти отображение в дорожной карте Стратегии цифрового развития Приморского края.

В частности, во время стратегической сессии речь шла о создании цифрового «двойника» Приморья - универсальной электронной системы, где располагалась бы информация абсолютно обо всех физических объектах края: зданиях, дорогах, инфраструктуре.

«Цифровой двойник - это виртуальная копия Приморья, создание которой несет массу преимуществ. В частности, с ее помощью можно было бы организовывать мониторинг земель, осуществлять контроль за строительством объектов в режиме реального времени, отслеживать ситуацию на дорогах, заниматься архитектурным проектированием. Благодаря такому инструменту сотрудники органов власти, государственных или коммерческих предприятий могли бы принимать многие решения, как говорится, «не выходя из кабинета», оперативно формируя любой отчет, подтверждая или опровергая рабочие гипотезы, к примеру, по возведению здания в той или иной точке», - подчеркнул заместитель председателя Правительства - министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей МАКСИМЧУК.

Кроме того, участники сессии обсудили возможность применения искусственного интеллекта в работе с гражданами. К примеру, умный компьютер мог бы отвечать на вопросы населения по телефону.

«Жители края каждый день звонят в органы власти с самыми разными вопросами. Какие-то узкие направления можно заводить на искусственный интеллект. К примеру, пациент интересуется, как записаться к врачу, и компьютер консультирует его или переводит на поликлинику, к профильному специалисту. Конечно, есть сложные обращения, где никак не обойтись без участия живого человека. Однако, по опыту, гораздо чаще мы имеем дело с типовыми вопросами, которые легко проанализировать, исходя из имеющейся практики, и сразу давать готовый ответ», - отметил Сергей Максимчук.

Еще одна интересная идея, которую озвучили во время стратегической сессии, - интернет-портал для школьников, где каждый ребенок, начиная с первого класса, формировал бы собственную карту достижений - уникальное электронное портфолио. Ресурс можно было бы использовать также для ранней профориентации, размещая на нем специальные тесты, задания и игры для детей. Юные пользователи проходили бы их и открывали в себе способности, например, к изобразительному искусству или инженерному творчеству.

«Мы уже проводим глубинные интервью с сотрудниками крупных и малых предприятий, социально значимых учреждений, чтобы услышать их мнение по поводу обозначенных инициатив. После стартуют опросы разных сегментов населения. К примеру, эксперты поинтересуются мнением трудоустроенных мужчин и женщин, нетрудоустроенных многодетных матерей, пенсионеров, студентов. Для нас очень важно получить обратную связь, чтобы включить только действительно нужные и полезные для людей инициативы, проекты в дорожную карту Стратегии цифрового развития Приморского края», - заявил Сергей Максимчук.

Досье "Золотого Рога": В Приморье реализуется национальный проект «Цифровая экономика», разработанный в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Нацпроект включает следующие направления работы: «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная безопасность».

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



