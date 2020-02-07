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Подножка для строителей
Переход строительной отрасли на проектное финансирование может привести к уходу с рынка около 20% застройщиков в 2020 году, считают эксперты компании «ИНКОМ-Недвижимость»
«После того, как в 2019 году рынок покинуло около трети игроков, в наступившем году отрасль может не досчитаться еще до 20% девелоперов», - отметили аналитики.
В качестве основной причины эксперты называют изменения финансовой модели строительства жилья. По их мнению, у застройщиков могут возникнуть проблемы со своевременным получением проектного финансирования.
«В банках еще не до конца отлажена работа по быстрому одобрению таких кредитов. Известны случаи, когда сроки рассмотрения заявки превышали семь месяцев. Правда, в Москве, где сосредоточена основная часть крупных застройщиков, с проектным финансированием дела обстоят не так плохо. Однако из-за изменений финансовой модели даже у игроков столичного региона вывод порядка 15% проектов откладывается на 3-6 месяцев, т.е., как минимум, на второй-третий квартал нынешнего года», - подчеркнул замдиректора департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий КОЧЕТКОВ.
По его словам, вывод около 15% проектов в Москве и до 30% в Подмосковье может быть перенесен на срок до полугода и больше.
Как полагают эксперты, в борьбе за клиентов застройщики начнут наращивать объем предлагаемого жилья с отделкой и даже с меблировкой. Они отмечают, что в 2020 году доля строящегося с отделкой жилья может увеличиться до 60%.
По оценкам аналитиков, из-за перехода отрасли на счета эскроу и повышения себестоимости строительства цены на новостройки могут вырасти до 10%, а в высоколиквидных проектах - на 15%.
По их мнению, цены могут вырасти к моменту, когда проекты, реализуемые по эскроу, составят не менее трети рынка.
С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, застройщиков кредитуют банки. При этом определены критерии проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования.
«На Дальнем Востоке по итогам 2019 года был открыт 801 счет эскроу. За четыре месяца (сентябрь - декабрь прошлого года) количество счетов, предназначенных для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, увеличилось почти в семь раз. Об этом свидетельствуют результаты обследования уполномоченных банков, в которых могут открываться расчетные счета застройщиков и счета эскроу», - сообщили в пресс-службе Дальневосточного управления Банка России.
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