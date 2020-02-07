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Владивосток ждет реновация жилья по примеру московской

07 Февраля 2020, 08:40 | Приморье

Программа всероссийской реновации жилья должна учитывать специфику каждого города и разрабатываться для них индивидуально, считает председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина ХОВАНСКАЯ.

«Закон начнет работать с того момента, когда конкретный субъект, учитывая свою специфику, примет свой закон. У нас есть север и юг, есть Приморский край и Калининградская область, там разные и климатические условия, и финансовые обстоятельства», - сказала Хованская.

Она подчеркнула, что специфика реновации в каждом отдельном регионе или городе должна быть закреплена законодательно.

Хованская также отметила, что законопроект, который ранее был внесен депутатами Госдумы, предполагает не только снос, но и реконструкцию домов.

«Разница с аварийным жильём - там изъятие, а здесь договоренность, договор двух сторон», - подчеркнула глава комитета.

Хованская подчеркнула, что на ближайшее время намечено совместное заседание комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и комитета по транспорту и строительству, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба законопроекта о всероссийской реновации жилфонда.

«По итогам этого обсуждения мы будем обращаться в правительство, чтобы они посмотрели этот вариант и не закрывали дорогу тем субъектам, которые стоят на низком старте и ждут этого закона», - сказала депутат.

В сентябре 2018 года Хованская и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей МИРОНОВ внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о реновации жилого фонда в РФ. Отмечалось, что всероссийская программа реновации может начаться после завершения субъектами расселения аварийного жилья. Хованская отмечала, что к всероссийской программе реновации готовы присоединиться более 30 регионов.

В конце октября 2019 года в Госдуму поступил проект закона о реновации жилья во всех субъектах РФ, который учитывает различие финансовых возможностей для реализации программы в регионах по сравнению с московским вариантом. Данный документ был разработан Заксобранием Санкт-Петербурга.

В январе вице-премьер правительства РФ Марат ХУСНУЛЛИН, ранее возглавлявший столичный стройкомплекс, заявил, что реализация программы реновации в масштабах страны должна начаться с крупных городов.

«Я считаю, что этот проект необходимо развивать для страны, пока, может быть, начать его на крупных городах отрабатывать», - сказал Хуснуллин.

В Москве программа реновации жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: жилье  жкх  реновация 



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