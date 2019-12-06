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"Единое окно" для бизнеса станет еще шире
В конце ноября в Приморье подвели итоги работы краевого Инвестиционного агентства и определились с планами работы организации на 2020 год. Согласно озвученным на заседании Совета по привлечению инвестиций данным, инвесторы, чьи проекты находятся на сопровождении в ИА ПК, в 2019 году вложили в экономику региона 1,3 млрд рублей. А в будущем году работу с инвесторами планируется усилить как в организационном, так и в информационном плане.
- На сегодняшний день существует целый ряд институтов развития, подчиненных Приморскому краю – Корпорация развития, Центр поддержки предпринимательства, Гарантийный фонд и другие. Базовая задача Инвестиционного агентства на 2020 год – стать «якорем» для объединенной системы институтов развития, которые будут формировать комплекс продуктов, необходимых для бизнеса. Продвигаться они будут как единая система, - рассказал директор Инвестиционного агентства Приморского края Игорь ТРОФИМОВ.
Во Владивостоке и ряде других городов Приморья основные институты поддержки бизнеса уже объединены территориально под крышей центра «Мой бизнес». Сейчас, пояснил Игорь Трофимов, речь идет о том, чтобы приблизить его к формату МФЦ, где предприниматель сможет получить полный комплекс услуг – от помощи в разработке бизнес-плана до оформления льготного кредита и поручительства по займу.
Кроме того, краевое Инвест-
агентство планирует внедрять новые, современные форматы для продвижения инвестпривлекательности региона за рубежом. Речь идет, в том числе, о проведении роад-шоу для иностранных инвесторов.
- Нужно применять лучшие практики, которые уже внедрены в России. Действительно, у нас создано много институтов для развития экономики и привлечения инвестиций. Но абсолютно правильно прозвучало сегодня: мы не всегда знаем, чем они занимаются. Важен конкретный результат – помочь предприятиям, испытывающим трудности, чтобы завтра они работали самостоятельно, а государство не вливало в них деньги, - подчеркнула первый вице-губернатор Приморья Вера ЩЕРБИНА.
Добавим, что в 2019 году в Приморье были установлены критерии инвестиционных проектов, которые могут быть признаны приоритетными для региона и получить ряд льгот – в частности, возможность получения земельных участков без аукциона. 29 августа было принято постановление установить методику отбора таких инвестпроектов. К основным критериям, позволяющим проекту считаться приоритетным, относятся его соответствие определенному виду деятельности, приоритетному для экономики Приморья, - сейчас таких видов шесть. Кроме того, доля собственных средств инвестора для реализации проекта должна быть не менее 20%. Установлены требования к сумме капитальных вложений - не менее 50 млн рублей и ряд других требований.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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