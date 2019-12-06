www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.81 р. 100 JPY: 58.61 р.
EUR: 70.72 р. 10 CNY: 90.61 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

"Единое окно" для бизнеса станет еще шире

06 Декабря 2019, 13:40 | Приморье

В конце ноября в Приморье подвели итоги работы краевого Инвестиционного агентства и определились с планами работы организации на 2020 год. Согласно озвученным на заседании Совета по привлечению инвестиций данным, инвесторы, чьи проекты находятся на сопровождении в ИА ПК, в 2019 году вложили в экономику региона 1,3 млрд рублей. А в будущем году работу с инвесторами планируется усилить как в организационном, так и в информационном плане.

- На сегодняшний день существует целый ряд институтов развития, подчиненных Приморскому краю – Корпорация развития, Центр поддержки предпринимательства, Гарантийный фонд и другие. Базовая задача Инвестиционного агентства на 2020 год – стать «якорем» для объединенной системы институтов развития, которые будут формировать комплекс продуктов, необходимых для бизнеса. Продвигаться они будут как единая система, - рассказал директор Инвестиционного агентства Приморского края Игорь ТРОФИМОВ.

Во Владивостоке и ряде других городов Приморья основные институты поддержки бизнеса уже объединены территориально под крышей центра «Мой бизнес». Сейчас, пояснил Игорь Трофимов, речь идет о том, чтобы приблизить его к формату МФЦ, где предприниматель сможет получить полный комплекс услуг – от помощи в разработке бизнес-плана до оформления льготного кредита и поручительства по займу.

Кроме того, краевое Инвест-
агентство планирует внедрять новые, современные форматы для продвижения инвестпривлекательности региона за рубежом. Речь идет, в том числе, о проведении роад-шоу для иностранных инвесторов.

- Нужно применять лучшие практики, которые уже внедрены в России. Действительно, у нас создано много институтов для развития экономики и привлечения инвестиций. Но абсолютно правильно прозвучало сегодня: мы не всегда знаем, чем они занимаются. Важен конкретный результат – помочь предприятиям, испытывающим трудности, чтобы завтра они работали самостоятельно, а государство не вливало в них деньги, - подчеркнула первый вице-губернатор Приморья Вера ЩЕРБИНА.

Добавим, что в 2019 году в Приморье были установлены критерии инвестиционных проектов, которые могут быть признаны приоритетными для региона и получить ряд льгот – в частности, возможность получения земельных участков без аукциона. 29 августа было принято постановление установить методику отбора таких инвестпроектов. К основным критериям, позволяющим проекту считаться приоритетным, относятся его соответствие определенному виду деятельности, приоритетному для экономики Приморья, - сейчас таких видов шесть. Кроме того, доля собственных средств инвестора для реализации проекта должна быть не менее 20%. Установлены требования к сумме капитальных вложений - не менее 50 млн рублей и ряд других требований.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: единое окно  бизнес 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]