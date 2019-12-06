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ТОРы под губернаторов

06 Декабря 2019, 12:40 | Приморье

Cтроительство инфраструктуры к объектам территорий опережающего развития (ТОР) в скором времени перейдет в введение региональных властей. У Минвостокразвития есть две недели на проработку решения поставленной задачи.

«На сегодняшний день мы перешли к тому, что управление строительством инфраструктуры надо передавать на региональный уровень. У нас сегодня в ТОР и Свободном порту Владивосток реализуется более двух тысяч проектов. Когда мы только начинали, у нас их было десять, пятьдесят, и, конечно, таким количеством можно управлять и с площадки Минвостокразвития. А когда их две тысячи - это уже становится нерациональным. Поэтому в каждом субъекте созданы корпорации развития под надзором губернатора, и, с моей точки зрения, они могут осуществлять эту работу», - сказал вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.

При этом взаимоотношения с рядом крупных компаний, предоставляющих ресурсы, останутся в введении АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ).

«На месте в регионах значительно проще подобрать подрядчиков и вести контроль за ходом строительства. Например, подключение к сетям ЖКХ - это их работа. А вот подключение к газу, взаимоотношения с АО «Газпром», наверное, проще осуществлять на уровне федерального правительства», - отметил г-н Трутнев.

За КРДВ останутся вопросы выделения участков земли, регистрация новых резидентов и защита интересов инвесторов.

ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности, с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: инвестиции  тор 



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