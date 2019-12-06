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В регионах появится единый контролер для бизнеса
В девяти субъектах России может появиться единый контрольно-надзорный орган для бизнеса. Такое предложение направило в правительство Минэкономразвития по поручению премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА.
Новая структура возьмет на себя полномочия региональных органов власти, но окончательный формат эксперимента и список субъектов будут определены в декабре, сообщил «Известиям» замминистра экономического развития Савва ШИПОВ. Реформа должна снизить административную нагрузку на бизнес и сократить время проверок, надеются в регионах-участниках. Сокращение числа госструктур снизит расходы на их содержание и оптимизирует численность сотрудников на 10%, заявили эксперты. Хотя сам бизнес опасается, что новая структура может стать еще одним контролирующим органом, со всеми вытекающими.
- Сегодня речь идет о том, чтобы виды контроля, которые, как правило, в каждом субъекте осуществляют 10-15 региональных органов власти, объединить в одной структуре. При этом федеральными полномочиями новый орган наделен не будет, - отметил он. К региональному госконтролю относятся, например, экологический, строительный и ветеринарный надзор.
Оптимизация численности региональных структур имеет большой потенциал, но многое зависит от того, как именно она будет реализована, заявил директор Центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил БРАУДЕ-ЗОЛОТАРЕВ. Необходимо изменить логику управления процессами контроля, реформировать культуру надзора - в частности, сократить направления проверок и сузить полномочия органов контроля до чек-листов. Но это сложная экспертная и методическая работа по формализации сложных областей, отметил эксперт.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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