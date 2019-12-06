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На силовиков можно будет жаловаться онлайн
Платформа «ЗаБизнес.рф» для оперативной обработки жалоб на незаконные, по мнению бизнеса, действия правоохранительных органов начала работу в пилотном режиме. Презентация сервиса прошла в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Сервис принимает жалобы бизнеса в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ.
Создать цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогли бы не только заявить о давлении на их бизнес, но и добиться рассмотрения вопроса по существу, поручил президент Владимир ПУТИН в Послании Федеральному собранию в феврале 2019 года, напоминает РБК. «Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания», - сказал глава государства. На одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в связи с этим, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу, отмечал президент, указав, что «это становится серьезной проблемой для экономики».
Для отправки обращения нужно зарегистрироваться в личном кабинете, изложить проблему и приложить документы, фото- и видеоматериалы. Заявление должны обработать в течение суток. В личном кабинете можно будет отследить итоги рассмотрения жалобы и выразить несогласие с решением. Модераторы сайта проведут «первичную фильтрацию» обращения для того, чтобы оно соответствовало требованиям для его дальнейшей отправки в центральный аппарат того или иного правоохранительного органа. По желанию предпринимателя обращение могут сопровождать сотрудники бизнес-объединений.
Обращения будут обрабатывать сотрудники центральных аппаратов силовых ведомств, жалобы не будут «спускать» в те же подразделения, на которые они направлены, заверил президент РСПП Александр ШОХИН в ходе презентации платформы. Он также выразил надежду, что после того, как центральный аппарат запросил дополнительные данные в территориальных органах, те не активизируются и не предпримут, например, выемку документов у предпринимателя.
Жалобы принимаются и от бизнеса, на который оказывают давление конкуренты, используя в качестве посредников правоохранительные органы.
Почти 67% предпринимателей не доверяют правоохранительным органам, 45% указали, что уголовное дело против них завершилось приговором, в результате бизнес 84% осужденных предпринимателей был полностью или частично разрушен, показал опрос ФСО по заказу бизнес-омбудсмена Бориса ТИТОВА.
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