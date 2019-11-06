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Одно из крупнейших предприятий Приморья сокращает работников, несмотря на громадную прибыль
Соответствующие уведомления уже получили 220 работников - они будут сокращены до конца 2019 года
Авиазавод «Прогресс», более 200 работников которого не так давно получили уведомления об увольнении, по итогам 9 месяцев 2019 года получил 7,009 млрд рублей чистой прибыли. При этом завод налаживает серийный выпуск нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62. На данный момент на предприятии построено три опытных машины, которые предназначены для прохождения цикла летных испытаний.
«220 работников будут сокращены до конца 2019 года в арсеньевской авиационной компании «Прогресс» (ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина». - Прим. ав.). Соответствующие уведомления авиастроители уже получили. Причина - оптимизация расходов. И если на 1 января 2018 года в компании трудились 7 100 человек, то по данным на январь 2019 года - уже 5 945 человек. К 1 января 2020 года их численность уменьшится до 4 960 работников, а к 1 июня 2020 года - до 4 792 человек», - сообщила месяц назад Федерация профсоюзов Приморского края.
Авиастроители заверили, что сокращение затронет прежде всего управленческий состав.
«Изменения в кадровом составе ААК «Прогресс» связаны с оптимизацией управленческого состава и завершением проектов по модернизации производства. В результате совершенствования технологических процессов и повышения производительности труда будет поэтапно проводиться оптимизация численности персонала. Результатом структурной реорганизации станет повышение производительности труда за счет автоматизации и техперевооружения предприятия», - пояснили «Интерфаксу» в ААК «Прогресс».
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото kfss.ru.
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