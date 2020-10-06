Очевидный результат

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Комфортную городскую среду в крае формируют под контролем общественности
В городах Приморья практически завершены работы по благоустройству общественных пространств, выполненных по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году масштаб инвестиций в обновление любимых мест отдыха приморцев значительно увеличен, а эффективность расходования выделенных средств регулярно оценивали общественные наблюдатели.
Во Владивостоке в рамках «Формирования комфортной городской среды» были реконструированы территория на улице Лермонтова в поселке Трудовое, сквер Надибаидзе на улице Калинина и Жариковский сквер на «Дальзаводе». Планируется, что к середине октября закончат благоустройство Сквера дружбы в районе остановки «Авангард». Также активные работы ведутся в Матросском сквере и на острове Попова.
В Артеме завершено благоустройство сквера на прилегающей к ЗАГСу территории – установлены фонари освещения, скамейки, урны, уложена брусчатка и разбита клумба. По соседству, на Фрунзе, 56 отремонтирован межквартальный проезд. Еще один объект нацпроекта в Артеме – это парк на 17-м километре. В обновленном парке создается большая зона отдыха и детская площадка, а также оригинальный фонтан. Программа по «комфортной среде» охватывает и другие крупные населенные пункты Приморья – так, в Спасске-Дальнем это сразу три популярных общественных пространства: сквер Коммунаров, сквер ДОРА и парк имени Фадеева. А в Находке – большой городской парк.
В июле зампредседателя правительства Приморья Елена ПАРХОМЕНКО назвала муниципалитеты, в которых быстрее и лучше реализуются краевая и федеральная программы благоустройства дворовых и общественных территорий. Больше всего преуспели в благоустройстве ЗАТО Фокино, Новошахтинский, Осиновка, Черниговка, Посьет. Хорошими темпами идет благоустройство дворовых и общественных территорий также во Владивостоке, Находке, Уссурийске. Важно, что все 114 общественных пространств, которые в этом году запланировано благоустроить, были выбраны жителями самих населенных пунктов, и активные жители на территориях вошли в ряды общественных наблюдателей за реализацией мероприятий нацпроекта.
Добавим, что в Приморье также продолжается благоустройство в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы и программы «1000 дворов», стартовавшей в 2018 году по инициативе губернатора Олега КОЖЕМЯКО. В общей сложности в рамках всех программ в 2020 году планируется благоустроить 176 общественных пространств и 588 дворов. Главой региона была поставлена задача завершить все работы в сентябре, поэтому еще в феврале из краевого бюджета в муниципалитеты направлены средства.
Александр САЛКОВ, фото автора.
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