"Черные лесорубы" могут отдыхать

Бесплатные дрова - это не фантастика, это реалии нашей жизни

Забота о дровяном изобилии в преддверии суровой зимы всегда хлопотна и для потребителей, и для властей. Конечно, из года в год эта проблема, как и проблема дровяного браконьерства, традиционно решается в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы. Но бывают и нюансы, как случилось в этом году из-за очередной стихии, наломавшей столько дров, что в некоторых муниципалитетах нуждающимся их хватило бы на всю зиму, если бы они вовремя подсуетились.

Природа дровяного браконьерства заключается в том, что когда есть возможность получить дрова на зиму даром, то человек берет топор и идет в лес, который рядом, и - рубит. Он рискует, но ведь никто не поставит к каждому дереву по отдельному полиционеру или же леснику. Естественно, он прикидывает, что заплатить штраф, если вдруг попался, ему все равно выгоднее, чем покупать дрова на целый сезон.

Небольшой мониторинг цен показывает, что хорошие дрова из твердых пород дерева на дровяном рынке края сегодня предлагаются по 1500-2000 рублей за кубометр, а разносортица - 800-1000 рублей. Зима длинная, и печь либо котел в доме может превратить в дым от 20 тысяч рублей и больше.

Есть, правда, в Приморье возможность законно получить бесплатно или же купить дрова подешевле - по социальным ценам. Краевым законом предусмотрено, что для всех жителей края норма этой льготы - 20 кубометров на зиму, а для жителей северных районов - до 30 кубов.

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира края сообщили, что к 20 сентября этой льготой воспользовались уже более 1,9 тысяч человек, которые получили около 34,4 тысячи кубов древесины для отопления домов.

Заявления на льготные дрова в министерстве рекомендуют подавать в ближайшие лесничества. Если же в них дров по каким-либо причинам нет, то - в лесничества подальше. За дровами можно также обращаться в гортопы, которые появились в крае в прошлом году по инициативе губернатора - с их топливных площадок по заявкам осуществляется адресная доставка дров, что для многих существенно облегчает дровяные хлопоты.

Что касается абсолютно бесплатного варианта дров на зиму, то в министерстве напоминают, что жители края для своих нужд, а также групповых походных костров, могут совершенно бесплатно заготавливать валежник. Круглый год и в любых количествах. Эта новация в нашем регионе была внедрена первой по РФ с 1 января прошлого года и стала законодательной инициативой для всей страны. Собирать на дрова можно мертвые стволы и ветки, но не порубочные остатки от деятельности лесорубов. Такие заготовки должны вестись ручным инструментом и без использования тяжелой спецтехники, которая может повреждать почву и лесной подрост.

Приморские законодатели решили, что таким образом решается сразу несколько проблем: ограничивается дровяное браконьерство, из леса убираются пожароопасные остатки, снижается дефицит этого вида топлива и цены на него, частично расчищаются русла рек от перегородивших их стволов и т.д.

Однако выяснилось, что и в краевом, и в федеральном законах о валежнике сегодня есть белые пятна, которые надо бы устранить.

Депутат законодательного собрания Приморья Игорь ЧЕМЕРИС недавно обратился к представителю края в Совете Федерации Людмиле ТАЛАБАЕВОЙ с предложением о проведении мониторинга правоприменения федерального и региональных законов о валежнике. И предложил следующее: «От прошедших в Приморье тайфунов в лесах повалено, а кое-где и вырвано с корнем ураганными ветрами множество деревьев. Этот валежник жители края могли бы собирать и использовать в качестве дров. Однако жители края сейчас боятся это делать, опасаясь штрафов со стороны надзорных органов».

Он отметил, что такое решение очень актуально для жителей сел. Однако дровяное отопление довольно распространено и в частном секторе городов, и в дачных сообществах.

Надо отметить, что, конечно, не все жители края боялись. Отдельные смелые граждане и компании, занимающиеся заготовкой дров на продажу, сумели воспользоваться ситуацией после тайфуна «Майсак». Они своей выгоды не упустили. Но предложение Игоря Чемериса, вероятно, сможет улучшить и федеральный, и региональный законы. Деревья, поваленные стихией, - обречены и должны быть приравнены к валежнику. Однако, наверное, потребуется и какое-то актирование свежего бурелома с фотографированием, чтобы, действительно, последствием заготовки таких дров не оказался штраф.

На фото: Тайфун «Майсак» наломал в Приморье много дров...

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.