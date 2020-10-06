Факторинг: Выгода со всех сторон

Многие приморские бизнесмены и не догадываются, что когда компания перегружена кредитами, а лимита овердрафта не хватает, можно воспользоваться еще одним очень интересным финансовым инструментом

На страницах «ЗР» мы уже говорили, что банковское кредитование в Приморье до сих пор остается самым популярным способом привлечения денежных средств для бизнеса, однако финансирование можно получить и с помощью других инструментов, например, факторинга.

Сегодня мы продолжаем разговор с заместителем начальника Дальневосточного ГУ Банка России Денисом Давыдовым. Речь пойдет о том, почему факторинг может быть полезен не только поставщикам, но и покупателям.

- Объясните, пожалуйста, как можно изменить схему стандартного факторинга так, чтобы им мог воспользоваться покупатель?

- Чтобы лучше понять идею этого вида факторинга, нужно рассмотреть потребности, которые он призван удовлетворить.

Если говорить о потребностях поставщиков, то многие из них находятся «в тисках» между своими поставщиками и покупателями-ретейлерами. Одни просят предоплату, например, за сырье, а другие – отсрочку платежей за поставленную продукцию. В итоге у поставщика появляется кассовый разрыв, недостаток оборотных средств, который необходимо закрывать, привлекая денежные средства. Соответственно, приходится платить проценты. Чтобы избежать этого, многие поставщики готовы давать покупателям скидки за раннюю оплату.

Теперь рассмотрим потребность покупателя. Он, конечно, хочет купить товар как можно дешевле и заплатить как можно позже.

Все эти потребности и поставщика, и покупателя может удовлетворить факторинг.

Механизм выглядит следующим образом: покупатель обращается в факторинговую компанию или банк (дальше для упрощения я буду говорить просто о «факторинговой компании») и получает лимит финансирования, который можно использовать на покупку товаров у поставщиков. Обращение за факторингом позволяет покупателю получить от поставщика скидку за раннюю оплату, размер которой может быть больше комиссии факторинговой компании. Это означает, что фактически деньги покупатель привлек бесплатно.

Более того, если покупателю требуется дополнительная отсрочка, свыше той, которую может предложить поставщик, то факторинговое финансирование позволит ее получить. Допустим, поставщик дает отсрочку на 60 дней, а факторинговая компания может предоставить отсрочку на срок до года.

Также есть поставщики, которые не предоставляют отсрочку платежа, и факторинг в этом случае фактически позволяет ее создать. Факторинг с таким механизмом называется агентским.

- А почему бы просто не получить кредит или овердрафт в банке?

- Для разных ситуаций больше подходят разные инструменты. Действительно, агентский факторинг чаще сравнивают с овердрафтом, при этом факторинг имеет важные преимущества, например, позволяет привлечь финансирование на более длительный срок, а именно до года, тогда как срок погашения овердрафта, как правило, не превышает двух месяцев. Да и лимит финансирования, который можно получить по факторингу, обычно превышает лимиты овердрафта.

Еще одним достоинством факторинга перед овердрафтом является то, что погашение факторинга не происходит автоматически после зачисления денег на счет, как это предусмотрено условиями овердрафа.

Дополнительной возможностью факторинга является то, что финансирование, полученное с помощью этого инструмента, не увеличивает кредитный портфель организации и соответственно не учитывается в оценке долговой нагрузки при расчете такого показателя как долг/EBITDA.

- Вы сказали, что размер скидки от поставщика может превышать комиссию фактора. У вас есть информация о том, какие скидки обычно предоставляют поставщики?

- Безусловно, размер скидки зависит от конкретного поставщика и конкретной ситуации, но факторинговые компании сообщают, что за раннюю оплату поставщики в среднем предоставляют скидки в размере 5% и более. А комиссия факторинговой компании составляет в среднем 1–3%. Таким образом скидка поставщика может быть существенно больше, чем стоимость факторингового финансирования. Получается, что покупатель может не только получить деньги на приобретение товаров без процентов, но и в каких-то случаях заработать на этом.

- Действительно, такой факторинг кажется выгодным инструментом. Приморские предприниматели активно его используют?

- Пока не так активно, как в центральной части России. Даже стандартный факторинг для приморских предпринимателей в новинку, а о существовании агентского факторинга вообще мало кто знает, поэтому спрос на него в Приморье значительно ниже, чем мог бы быть.

Агентский факторинг, по мнению самих факторинговых компаний, – очень перспективная ниша. Чаще всего таким факторингом пользуются крупные организации, но факторинговые компании активно продают его и средним предприятиям. И продается он, по их отзывам, достаточно легко. Представитель факторинговой компании приходит и говорит: «Я научу вас зарабатывать деньги на вашей кредиторской задолженности» – и клиент уже заинтересован.

- Расскажите о процедуре получения агентского факторинга?

- Компании-покупателю необходимо заключить договор с факторинговой компанией. Отмечу, что факторинговая компания проводит анализ только покупателя.

Далее покупатель получает у поставщика товар и направляет факторинговой компании поручение на оплату поставки. Поставщик получает всю сумму, и по истечении оговоренной отсрочки покупатель выплачивает факторинговой компании всю сумму плюс вознаграждение. При этом по одному договору агентского факторинга можно работать с неограниченным количеством поставщиков, поскольку подписание данного договора поставщиками не требуется. Ничего сложного, все просто и удобно. Надеюсь, что приморские предприниматели заинтересуются агентским факторингом и оценят его преимущества.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.