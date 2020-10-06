100 тысяч "квадратов" в утиль

Ликвидация аварийных домов и предоставление нового жилья приморцам ведется при поддержке федерального бюджета

Расселение аварийного жилищного фонда – одно из наиболее сложных и финансово емких направлений нацпроекта «Жилье и городская среда» и государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы. В текущем году в ряде населенных пунктов региона должно завершиться строительство новых домов. Ход реализации программных мероприятий контролируют власти региона и органы прокуратуры на местах.

Постановлением администрации Приморского края от 9 апреля 2019 года № 217-па утверждена региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019-2025 годы. Мероприятия программы предполагают переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи с их физическим износом. За время действия программы в Приморском крае необходимо ликвидировать не менее 102 тысяч кв. м аварийного жилищного фонда и расселить не менее 6 тысяч человек.

Муниципалитеты разные – задача одна

В Приморье до конца 2020 года из аварийного жилищного фонда запланировано переселить 720 человек. Будут переселены в новые дома приморцы в Арсеньевском, Артемовском, Владивостокском, Лесозаводском, Находкинском, Партизанском, Спасском, Уссурийском городских округах. А также в Лазовском округе, Надеждинском, Хасанском, Яковлевском, Партизанском районах, Ярославском, Сибирцевском, Кавалеровском, Приморском городских поселениях. По информации регионального Минстроя, до конца года необходимо расселить и ликвидировать 12,7 тысячи кв. м аварийного жилищного фонда в 17 муниципальных образованиях.

Во Владивостоке дома, признанные в установленном порядке аварийными, предполагается расселить в течение ближайших шести лет. В список под расселение включены 65 многоквартирных домов. В рамках программы собственникам аварийного жилья на выбор будут предложены новые квартиры либо выкуп их жилого помещения. В Уссурийске подлежащих расселению аварийных домов насчитывается 138. В общей сложности это 929 помещений площадью более 38 тысяч кв. м, где сейчас живут свыше двух тысяч человек. Причем около 200 млн рублей из планируемых расходов предусмотрены на оплату так называемых «площадей превышения». Достаточно большое количество помещений в аварийных домах, подлежащих расселению, имеют маленькую площадь – от 9 до 20 «квадратов». По площади новые квартиры не должны быть меньше ранее занимаемого гражданами помещения. Но предоставить жилье аналогичной площади в новостройках невозможно, поскольку дома с квартирами такого метража не проектируются. В итоге муниципалитету придется приобретать помещения на несколько «квадратов» больше. Квартиры должны быть благоустроенными, с отделкой «под ключ», а также соответствовать всем санитарным и строительным нормам.

А в Артемовском городском округе уже к концу 2020 года ключи от новых квартир должны получить около 20 семей. Активные работы по переселению из ветхого и аварийного жилья в микрорайоне по улице Куйбышева–Горького–Лазо начались в конце июля. В первую очередь предполагается расселить тех, чьи дома находятся в критическом состоянии. Далее людей будут расселять в порядке очередности. При этом «переселенцам» власти пообещали, что они смогут предварительно выехать на площадку и убедиться в надлежащем состоянии предлагаемых квартир. Летом с жителями «проблемного» микрорайона на стройплощадке встретился губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО.

Добавим, что с 2009 года данная территория в Артеме была передана под комплексную застройку. Однако подрядчики и местная власть все это время ничего не делали, люди практически в центре города продолжали жить в бараках 1936 года постройки с печным отоплением без каких-либо удобств. Этот острый вопрос артемовцы подняли на встрече с главой региона, который оперативно подключил к решению проблемы Корпорацию развития Приморского края (КРПК). В настоящее время рядом с бараками строится новый микрорайон, один дом уже сдан. Благодаря Фонду поддержки обманутых дольщиков Приморского края активно достраивается дом на Сахалинской, 4, который ранее был признан проблемным объектом и передан в Фонд поддержки обманутых дольщиков, который нашел финансирование и подрядчика для завершения работы. В новостройке предусмотрено 12 квартир для жителей Куйбышева–Горького–Лазо. В ноябре бывший долгострой будет сдан. А на месте расселенных бараков построят новые дома, чтобы в 2021 году из аварийного жилья переселить оставшихся 60 жителей.

Строительство нового жилья взамен аварийного особенно актуально для небольших населенных пунктов Приморья, где «обычных» новостроек практически не найти. В программе по расселению присутствует сразу несколько населенных пунктов Хасанского района. Например, два дома на улице Вокзальная в поселке Хасан должны быть сданы в течение осени 2020 года. Из ветхого и аварийного жилья в них переселят более 100 человек. В первом доме насчитывается 60 квартир, во втором – девять. Еще летом здесь выполнили основной комплекс работ – подключение к инженерным сетям, установка окон, обустройство кровли. На завершающем этапе должно быть выполнено подключение дома к электричеству и благоустройство территории.

10 миллиардов за 10 лет

Для сравнения напомним, что в прошлом году план по переселению из ветхого и аварийного жилья в Приморском крае перевыполнили на 6%. Было ликвидировано более 13 тысяч кв.м жилья в Большом Камне, Находке, Лесозаводске, Спасске-Дальнем и Кавалерово; переселено 230 человек. Во Владивостоке в прошлом году снесли несколько бараков - это строения на Верхнепортовой, 41, Гоголя, 39 и Коммунаров, 31 и 37. Собственникам жилья в этих домах приобретены новые квартиры. Всего же на предыдущем этапе реализации программы в столице ДФО переселили жителей 26 аварийных бараков. Новые дома для их жильцов построены в поселке Трудовое; в настоящее время идет подготовка к строительству еще одного дома на ул. Глинки.

В общей сложности за период 2008-2019 годов Приморскому краю для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ было выделено 9,93 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 4,65 млрд рублей. Эти средства были направлены на проведение капитального ремонта почти 2 тысяч МКД, а также позволили переселить из аварийного жилья более 10 тысяч человек. Практически во всех муниципалитетах края задачи, поставленные предыдущей программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, удалось решить в срок. Исключением стали выше упомянутые дома в Хасанском районе, где строительство растянулось на несколько лет из-за недобросовестного подрядчика. На 2020 год был перенесен и один из новых домов в поселке Посьет. Для скорейшего решения квартирного вопроса также планируется применить практику выдачи жителям расселяемых домов сертификатов на жилье или приобретения квартир на вторичном рынке.

Досье "Золотого Рога": По данным официального сайта «Реформа ЖКХ», по состоянию на конец сентября по 10 домам в Приморье расселение отстает от графика более 3 месяцев (3,08 тысяч м2). Все они находятся в Хасанском районе. По четырем домам имеется информация о гражданах, не переселенных в связи с непредвиденными обстоятельствами, такими как судебный спор, принятие наследства, неизвестность местопребывания и другие обстоятельства, связанные с личностью гражданина (0,11 тысяч м2).

На фото: За время действия программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае необходимо ликвидировать не менее 102 тысяч кв. м такого жилья и расселить не менее 6 тысяч человек.

Фото автора

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.