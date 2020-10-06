В приморские контейнеры вложат федеральные деньги

В конце сентября премьер-министр России Михаил МИШУСТИН подписал постановление, в котором определил господдержку для регионов, внедряющих раздельный сбор ТКО, на покупку новых контейнеров для сбора мусора. На такую поддержку может рассчитывать и Приморский край, где, по словам заместителя председателя регионального правительства Елены ПАРХОМЕНКО, запуск «мусорной» реформы потребовал внедрения более чем 12 тысяч дополнительных контейнеров, в том числе для раздельного сбора отходов. Только на установку 8,5 тысяч контейнеров для 2000 площадок в частном секторе потребовалось 92 миллиона рублей.

Как сообщил представитель Приморского экологического оператора, сейчас пополнение контейнерного парка достигло 60 единиц в неделю. Как пояснили в этой структуре, в крае внедряется дуальная система раздельного сбора ТКО, предусматривающая разделение коммунальных отходов на два потока по разным контейнерам.

На контейнерах первого потока будет сетка. Они будут предназначены для «перерабатываемых» отходов или потенциального вторсырья. Это пластиковые бутылки из-под напитков, флаконы и канистры, алюминиевая и жестяная тара, стеклянная тара и некоторые виды макулатуры. Таблички на них помогут любому жителю легко разобраться в правилах сортировки.

Второй поток пойдет в другие специализированные контейнеры - это оставшиеся «неперерабатываемые» отходы, состоящие из пищевых отходов, различной упаковки из смесей материалов - тетрапак, картон, покрытый пластиком, смеси нескольких пластиков, средств личной гигиены и прочих ТКО, которые не подлежат переработке в нашем крае, а некоторые и во всем мире.

Отмечается, что в отличие от сортировки на каждый вид по отдельности, при дуальной системе вторсырье собирается в один специализированный контейнер и позднее досортировывается на специальном комплексе. Затем каждый вид сырья отправляется на дальнейший этап переработки.

В роли заготовителя вторичного сырья таким образом будет выступать непосредственно сам региональный оператор. Окончательная сортировка сырьевых материалов будет производиться на его сортировочных комплексах, которых на сегодня по Приморью уже четыре. Регоператор акцентировал, что сейчас ведется прием заявок на установку первой очереди контейнеров для вторичного сырья во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе. Заявку должен направлять представитель управляющей организации или совета жильцов на электронную почту отдела внедрения раздельного сбора КГУП ПЭО: [email protected]

Борцы с браконьерами получили свой штаб

Сохранение уникального природного комплекса Приморского края продолжает находиться в зоне особого внимания органов власти, общественности и бизнеса. Эта задача успешно осуществляется в регионе с помощью государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы».

На торжественном собрании, посвященном Дню тигра, которое накануне праздника прошло на Приморской сцене Мариинского театра, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО отметил: «Особые слова признательности – ученым-биологам и краеведам, специалистам заповедного дела и егерям, волонтерам. Благодаря им создаются комфортные, безопасные условия для проживания тигров, других краснокнижных животных». А учавствовавший в мероприятии Министр юстиции РФ Константин ЧУЙЧЕНКО в своем выступлении подчеркнул, что в охране окружающей среды сегодня большие усилия направлены на борьбу с браконьерством: «Для этого инспекторов снабжают новым оборудованием и спецсредствами, сеть научно-охранных станций оснащена по последнему слову техники и позволяет контролировать две трети ареала тигра».

В этот же день губернатор и министр приняли участие в торжественном вводе в эксплуатацию регионального штаба борьбы с таежным браконьерством - комплекса Госохотнадзора Приморья с пунктом мониторинга перемещения антибраконьерных оперативных групп. Его двухэтажный комплекс из клееного бруса с гаражом для легкового служебного транспорта и навесом для большегрузной техники был построен по современным технологиям всего лишь за полгода. И Константин Чуйченко поблагодарил за это центр «Амурский тигр», правительство Приморского края и администрацию Уссурийска, сказав, что это очень важно, что у людей, которые, «стоят на передовой в борьбе с браконьерством, порой рискуя своим здоровьем и жизнью, появилось такое здание».

На торжествах отмечалось, что в настоящее время на территории края, благодаря защитникам амурского тигра, насчитывается 470 особей этого краснокнижного зверя, и каждый год их становится на одного или нескольких больше.

Сбор шин пошел на тысячи

В сентябре во Владивостоке жителями города и городскими службами, особенно муниципальным предприятием «Содержание городских территорий», было передано на утилизацию около трех тысяч отслуживших автопокрышек. Активность сдатчиков подогрело то, что акция по приему шин была абсолютно бесплатной, проводилась повторно, и ее условия были уже известны. Кстати, в июле, когда она была объявлена в первый раз, было собрано около четырех тысяч покрышек.

Организаторами этих акций стали администрация Владивостока и компании «1000 размеров» и «ЭкоСтар Технолоджи» - с поддержкой со стороны компаний «СтальГрад», «ТИС-Лоджистик» и «Восточный плюс». Отмечается, что метал из покрышек извлекается и идет на вторичную переработку, а из переработанной резины делаются травмобезопасные покрытия для детских и спортивных площадок.

Надо полагать, что подобные акции будут продолжаться и впредь, поскольку на территории города на несанкционированных свалках, у шино-монтажных мастерских и на площадках для мусора накоплен большой запас этого вида отходов, который для улучшения экологии в городе надо бы как можно быстрее отправить на вторичную переработку.

На фото: Отработанные автомобильные шины продолжают накапливаться в Приморье на мусорных площадках и несанкционированных свалках.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



