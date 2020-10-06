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"Дать пятеру волонтеру" пока не получится
Реализация проекта «Полосатый навигатор» перенесена на год в связи с коронавирусом
Уникальный для Приморского края проект «Полосатые навигаторы» был запущен в июле 2019 года. Это городская мобильная туристско-информационная служба, созданная для оказания бесплатной информационной поддержки туристам. Ребята-волонтеры в ярко-оранжевой форме с атрибутами символа края – тигриными лапками - информировали гостей и местных жителей о возможностях отдыха в крае, а также мониторили качество работы и предоставления услуг в сфере туризма.
Формирования положительного имиджа территории как туристкой дестинации - одна из задач, реализуемых в рамках Государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы. Представитель Туристско-информационного центра (ТИЦ) Дарья ГУСЕВА рассказала газете «Золотой Рог» о проекте «Полосатый навигатор», который сразу набрал популярность и стал одним из ярких элементов брендинга территории региона.
Дарья Гусева: «Ежегодный рост туристического потока определил необходимость создания в столице Дальнего Востока комфортной информационной среды для туристов. «Полосатый навигатор» - это волонтерский проект, организатором которого выступил ТИЦ совместно с ДВФУ и ВГУЭС. Эту идею активно поддержали представители центра серебряных волонтеров «Симург», возраст которых 50+. Все они владеют информацией о городе и крае, а также многие знают иностранные языки».
Основная задача службы волонтеров - информировать жителей и гостей об объектах туристического показа, основных туристических достопримечательностях, маршрутизации, месторасположении музеев, ресторанов и гостиниц, расписании транспорта и так далее. Фактически, это мобильная служба ТИЦ. Впервые проект стартовал в июле прошлого года и завершился в начале сентября. Тогда волонтеры работали три дня в неделю — с пятницы по воскресение. Ключевых маршрутов было три - Центральная городская площадь Владивостока, включая улицу Светланскую, Фокина - Арбат и Спортивную набережную. Особенно большая туристическая и, соответственно, волонтерская активность пришлась на даты проведения ВЭФ.
«Наши ребята курировали центральные маршруты города в брендированной одежде, с рюкзаком, в котором находится стандартный набор навигатора: полиграфическая продукция, легкий перекус и телефон с мобильными приложениями, такими как переводчик, 2 ГИС и уникальным для нашего региона приложением - сурдофон - это переводчик языка жестов, который позволял волонтеру свободно общаться с человеком с ограниченными возможностями. Отдельно хочется отметить общественного деятеля, директора компании «Аквилон» Анастасию РОМЕРОНОВУ, которая выступила спонсором проекта в части обеспечения волонтеров сотовыми телефонами и продуктами питания», - отмечает Дарья Гусева, добавляя:
«У каждого нашего волонтера была «лапка тигра», с помощью которой ребята здоровались с жителями и гостями города, сопровождая приветствие «Дай пятеру волонтеру». Эта фраза многим запомнилась как некий слоган «Полосатого навигатора», хотя, на самом деле, была придумана еще в рамках волонтерского движения в Сочи. Также в обязанности наших ребят входил мониторинг деятельности нелегальных гидов-экскурсоводов, без фактического вмешательства в процесс, - просто фиксировали их на камеру и докладывали своему координатору».
В целом, ключевой задачей для волонтеров является создание образа г. Владивостока и Приморского края как гостеприимного и благоприятного для туризма региона.
На фото: Уникальную акцию, которая никого не оставила равнодушным, пришлось отложить по понятным причинам.
Фото автора
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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