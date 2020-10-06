"Дальзавод" военно-морской флот никогда не подведет

Профессионализм и способность оперативно реагировать на запросы заказчика дальзаводчане доказывают на протяжении последних нескольких лет, получив ответственные заказы от государства

Ветеран дальневосточной судоремонтной промышленности «Дальзавод» за последние несколько лет не только вернул себе былую славу ремонтной и сервисной базы для кораблей Тихоокеанского флота, но и начал активный поиск своей гражданской ниши.

Рынок к предприятию, специализирующемуся на гособоронзаказе, не особенно благосклонен. При том, что многие современные компетенции завода могли бы весьма пригодиться в гражданском судостроении, которое начинает возрождаться благодаря рыбацкой программе инвестиционных квот.

Напомним, в качестве АО «Центр судоремонта «Дальзавод» предприятие существует с 2011 года, когда произошло слияние ОАО «Дальзавод» и ОАО «178 СРЗ». Пока что возрождение банкротившегося и уже лежавшего на боку завода (такая участь, кстати, постигла десятки российских промышленных предприятий) связано с участием в масштабной программе обновления военно-морского флота страны. Не в одиночку, а войдя в холдинг «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС), получив мощного акционера в лице НК «Роснефть», «Дальзавод» смог быстро запустить производственные цеха, начать собственную модернизацию, вернуть специалистов, без которых невозможно было бы выполнить ответственную государственную задачу.

С 2014 года предприятие ежегодно выполняет не менее 250 крупных заказов ТОФ по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей и судов. Только в этом году в сдаточной программе предприятия 307 проектов. Но главная и принципиально значимая для завода работа – глубокая модернизация противолодочного корабля «Маршал Шапошников». Дальзаводчане вышли на новый производственный уровень и намерены капитализировать накопленный опыт.

Перспективы предприятия корреспондент газеты «Золотой Рог» обсуждал с исполнительным директором АО «Центр судоремонта «Дальзавод» Юрием БЕСПАЛОВЫМ.

- Юрий Вячеславович, прошла через парадную проходную, и вспомнилась знаменитая фраза одного из советских директоров «Дальзавода»: «Что бы ни случилось, держись за заводскую трубу», – обращался он к своему многотысячному коллективу. Если говорить о сегодняшнем состоянии предприятия, то много ли людей имеют сейчас такую опору, и насколько она прочна?

- Около трех тысяч человек. Это стабильные рабочие места для горожан, со всеми социальными гарантиями. Коллектив очень большой и работоспособный, уникальный на Дальнем Востоке по набору компетенций. Профессионализм и способность оперативно реагировать на запросы заказчика дальзаводчане доказывают на протяжении последних нескольких лет, получив ответственные заказы от государства. При этом за последние годы коллектив существенно омолодился, сейчас средний возраст персонала - порядка 45 лет. К нам приходят молодые специалисты с высшим и средне-техническим образованием. В компании действуют социальные программы, позволяющие закреплять кадры.

















- Какой объем вашей загрузки обеспечен гособоронзаказом сегодня?

- Сегодня это еще пока порядка 95%. Первые большие заказы мы начали получать в 2014 году. Мы продолжаем работать над тем, чтобы получать новые заказы от государства, наша специализация должна остаться, и опыт, который мы накопили, будет востребован флотом.

Сейчас мы подходим к завершению очень крупного проекта, уникального не только для современной России, но и даже для некогда мощной судоремонтной отрасли Советского Союза, – это ремонт и глубокая модернизация фрегата «Маршал Шапошников», который отслужил порядка 30 лет. В результате проведенных работ флот получает практически новый корабль, поменявший свое боевое предназначение. Он даже внешне стал другим - порядка 20% надстройки корабля были демонтированы и изготовлены по чертежам проектантов. Мы уже дважды успешно провели ходовые испытания, планируем закончить все работы до конца года и передать корабль Тихоокеанскому флоту.

- Чтобы провести работы такого уровня, нужны специалисты с очень современными компетенциями. У «Дальзавода» были конкуренты за этот проект?

- По производственным мощностям у «Дальзавода» нет конкурентов на Дальнем Востоке. Мы единственные были потенциально способны это сделать, тем более, что уже имели опыт проведения крупных ремонтов таких кораблей, достаточно долго набивали руку. Так, в недавнем прошлом сдали флоту модернизированный «Адмирал Трибуц». Но к работе такого уровня и масштаба завод подошел впервые за свою историю.

Работы выполнены в рекордные сроки – около 4 лет – благодаря слаженной работе проектного бюро, органов военного управления флота, заводского коллектива, всех, кто причастен к проекту. Большой плюс для завода и для всей судоремонтной отрасли страны в том, что в процессе работы на «Маршале Шапошникове» мы сформировали межзаводские связи по всей России. По существу, в этом проекте участвуют предприятия всей страны, весь ОПК - в той или иной степени. Сейчас мы находимся на острие, под пристальным вниманием. Результат этой работы будет оценкой способности предприятия реализовывать подобные проекты в перспективе.

- Конечно, объем производства имеет значение для себестоимости. Что если выйти на рынок гражданского судостроения?

- На данный момент заключен ряд договоров внутри холдинга. При постройке крупнотоннажных судов мы можем брать на себя какую-то часть работ: трубопроводные, изолировочные, покрасочные, связанные с монтажом отдельных механизмов на судне. Мы изготавливаем собственными силами различные дельные вещи (люки, трапы) для комплектации судов, строящихся на ССК «Звезда». В большом количестве для суперверфи выполняем токарно-фрезерные работы, в том числе командируем своих специалистов. Кооперационные связи налажены с ДВЗ «Звезда».

Ищем ниши, где мы могли бы предложить уникальные услуги или продукцию. Хорошая перспектива у мебельного производства. Мы единственные на Дальнем Востоке производители судовой мебели для кораблей ВМФ и гражданских судов. «Дальзавод» исторически имел мебельное производство, в частности, у многих приморцев еще сохранились наборы качественной корпусной мебели, так называемые стенки. Мы закупили самое передовое оборудование, позволяющее нам без ограничений изготавливать судовую мебель любой конфигурации, из различных материалов, главными критериями для которых являются устойчивость к коррозии, влагостойкость, пожаробезопасность, отсутствие токсичных компонентов.

Думаю, эта продукция будет востребована широким кругом потребителей, мы уже получаем отличные отзывы. Новые возможности деревообрабатывающего цеха «Дальзавода» позволят закрыть потребность в судовой мебели всех заказов ССК «Звезда» и стать единственным исполнителем этих работ. В качестве пилотного проекта кооперации рассматривается комплектация мебелью морских судов снабжения.

- Всегда есть необходимость работы над повышением собственной эффективности. Насколько удается в этом смысле менять «Дальзавод»?

- Экономическая эффективность – это как раз самая актуальная управленческая задача. Мы серьезно шагнули в вопросах планирования и контроля производства, сократили бумажный документооборот, убрали лишние коммуникации между подразделениями. Сейчас на согласовании - мероприятия второго этапа структурных изменений, активно работаем над системой оплаты труда, позволяющей стимулировать персонал.

Снижать временные и прочие затраты позволяет автоматизация производства. Собственными силами специалистов «Дальзавода» с нуля создаются современные автоматизированные системы, адаптированные именно под наши потребности. Мы далеко шагнули в этом направлении и находимся на передовых позициях в судоремонтной отрасли страны.

- Сейчас вопросам экологической безопасности уделяется повышенное внимание…

- Акционером разработана стратегия развития «Дальзавода» как судоремонтного предприятия, отвечающего современным стандартам отрасли. Инвестиционная программа модернизации оценивается в несколько миллиардов рублей, которые уже инвестированы в создание уникальных цехов. К примеру, большие деньги уже вложены в организацию дизельного подразделения. У нас работает единственный по своим возможностям на Дальнем Востоке стенд по испытанию дизелей, который востребован не только в судоремонте, но и для автопарка тяжелой техники. Он оборудован отечественным программным обеспечением. Мы ведем ремонт производственных набережных, причальных стенок, общая длинна которых составляет 650 метров. Обновляется крановое хозяйство, подкрановые пути, швартовые устройства под стоянку крупнотоннажных судов.

Очень многое сделано для снижения экологической нагрузки на окружающую среду. У нас собственные очистные сооружения. А при проектировании новых цехов главный акцент - на максимальное сокращение выбросов в атмосферу и энергосбережение. Это принципиальная политика нашего акционера НК «Роснефть». Экологичность работы нашего оборудования - под самым пристальным надзором всех контролирующих служб. В этом смысле мы несем полную ответственность перед городом и его жителями.

Лариса ЖИРОНКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



