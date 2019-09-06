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В Приморском крае Билайн отметил рост потребления мобильного интернета по итогам расширения сети 4G
Билайн проанализировал активность пользователей мобильного интернета в Приморском крае по итогам расширения сети 4G.
За последние 2 года компания осуществила значительные капитальные вложения в инфраструктуру на территории Приморского края. Стройка вышек 4G в течение 2018 года позволила увеличить их число на 27% относительно 2017 года и приблизить покрытие 4G к максимальным значениям во Владивостоке и ряде городов края. К началу пляжного сезона в текущем году Билайн запустил скоростной мобильный интернет 4G в популярных прибрежных зонах и местах отдыха. Возможность пользоваться всеми преимуществами 4G появилась у жителей и гостей: пгт Преображение, с. Валентин, курортном поселке Горные ключи, а также на острове Русский в районе 8, 24 и 25 корпусов ДВФУ. Также Билайн запустил технологию Massive MIMO на сети во Владивостоке, одну из ключевых технологий для построения в будущем 5G, позволяющую за счет дополнительной секторизации базовых станций обеспечить большую емкость сети и качественный доступ в интернет в условиях максимальной концентрации абонентов.
Благодаря новому качеству связи выросло потребление: объем интернет-трафика, передаваемого по сетям 4G, увеличился практически в 2 раза (по сравнению с первым полугодием 2018 года). Пользователи в регионе стали чаще стали заходить в Сеть и загружать «тяжелый» контент. По данным внутренней аналитики оператора, сейчас жители Приморского края в среднем ежемесячно скачивают по 10 ГБ. Используемый трафик эквивалентен 93 просмотренным HD-роликам или более 6,8 тысячам фотографий, загруженных в социальные сети. *
Инфраструктура Билайн подготовлена к растущим нагрузкам и дальнейшему росту пользовательской активности. Абоненты могут протестировать возможности сети 4G, подключив тариф с безлимитным интернетом.
До 1 октября оператор предлагает присоединиться к акции «Бесплатный безлимит всем» и три месяца пользоваться безлимитным интернетом бесплатно. Воспользоваться предложением могут новые и действующие клиенты предоплатных тарифов. Подробности акции https://vladivostok.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/unlim3m/?connect=true.
*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»
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