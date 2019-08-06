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Во Владивостоке на ВЭФ-2019 покажут мировой керлинг

06 Августа 2019, 16:52 | Приморье

Этап мирового тура по керлингу среди смешанных пар WCT Pacific Ocean Cup 2019 пройдет во Владивостоке в рамках спортивной программы V Восточного экономического форума

В турнире примут участие сборные России, Китая, Южной Кореи, Австралии и Японии. Также в рамках турнира пройдут соревнования Roscongress Cup для участников ВЭФ-2019 и аккредитованных СМИ.

«Для российских пар международный сезон начнется во Владивостоке. Мы приглашаем сильные команды, и жители Приморья смогут увидеть керлинг высокого уровня. Надеемся, что популярность нашего вида спорта после турнира возрастет, и множество ребят побегут записываться в секции. При этом интеграция турнира в Восточный экономический форум – это возможность рассказать о керлинге новой для нас деловой аудитории, и мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Фондом Росконгресс», – отметил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищёв.

Соревнования пройдут на арене «ICE Тигр». Впервые о планах по строительству этой ледовой арены было объявлено на ВЭФ-2015. Спортивный комплекс площадью 3500 квадратных метров был возведен за два года. Этап мировой серии по керлингу станет для нее международным дебютом.

В дни проведения WCT Pacific Ocean Cup на ВЭФ-2019 также планируется закладка камня специализированной ледовой арены для керлинга во Владивостоке. «Значимость региона в преддверии Олимпийских игр в Пекине трудно переоценить. Построенный здесь центр станет тренировочной базой для подготовки к Играм для сборной России, центром развития керлинга на Дальнем Востоке», – подчеркнул Дмитрий Свищёв.  

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: керлинг  wct pacific ocean cup  вэф 



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