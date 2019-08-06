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Мусор пустили в оборот

06 Августа 2019, 11:45 | Приморье

В Приморье переходят на внедрение раздельного сбора отходов

 

3 августа во Владивостоке состоялась очередная акция по раздельному сбору мусора. Символично, что площадкой ее проведения стал бывший мусоросжигательный завод на ул. Бородинской, закрытый в прошлом году. Сейчас Приморский край активно готовится к переходу на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). И одной из задач в рамках этого процесса является широкое внедрение раздельного сбора мусора. 

Организаторами субботней акции, которая стала уже второй с начала лета, выступили краевое предприятие «Приморский экологический оператор» и Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор». В ходе акции жители Владивостока смогли избавиться от макулатуры, батареек и электротехники, градусников, лампочек, алюминиевых банок, стеклотары и даже компакт-дисков. Значительную часть собранного мусора теперь отправят на переработку для последующего использования. 

 


 

 

 

 

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Кроме того, совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами является одной из задача государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2021 годы.

Артем СТРОГИН, фото Евгении ПРИЙМАК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: мусор  бытовые отходы 



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