С прицелом на активное развитие

В Приморье продолжается строительство новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры

Комфорт в многоквартирных домах в городах и селах Приморья немыслим без стабильной работы объектов жизнеобеспечения. Но большинство котельных и электроподстанций было построено еще в советские годы, одновременно с массовым жилищным строительством. Выработав свой ресурс, они не только не гарантируют качество услуг ЖКХ, но и требуют все больших расходов на ремонт.

Однако в последние годы жилищно-коммунальная инфраструктура Приморья активно обновляется – во многом благодаря работе федеральных нацпроектов и государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Вместо мазута – газ и уголь

Теплоснабжение – пожалуй, наиболее затратная статья расходов при оплате услуг ЖКХ. В ряде территорий Приморья экономически обоснованный тариф на тепло значительно превышает тариф для населения, и краевой бюджет вынужден компенсировать теплоснабжающим предприятиям выпадающие доходы. В свою очередь, «реальный» тариф непосилен для многих граждан из-за отсутствия в Приморье нефтеперерабатывающих заводов: везти мазут, на котором пока что работает большинство котельных края, приходится из других регионов, что значительно влияет на цену топлива.

Именно поэтому на протяжении последних лет неэффективные и технически устаревшие мазутные котельные переводят на другие виды топлива – уголь и газ. Эта работа осуществляется как в рамках краевых программ, так и в рамках инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий. В ближайшие два года новые котельные, работающие на угле, должны появиться в поселке Рудный Кавалеровского района и в селе Краснореченский Дальнегорского городского округа. Они заменят работающие уже более полувека мазутные котельные, сэкономив около 70 млн рублей ежегодно. Согласно проекту, мощность новой котельной в Рудном составит 4,25 гигакалорий в час, а в Краснореченском – 7,309. Построить котельные планируется в 2020 году.

Кроме того, этим летом КГУП «Примтеплоэнерго» приступило к проектированию еще одной современной угольной котельной – в поселке Липовцы Октябрьского района. Она заменит действующую мазутную котельную №2/20, которая действует уже более 30 лет, и обеспечит надежное теплоснабжение всего поселка. Новая автоматизированная котельная мощностью до 16 Мвт с современным технологическим оборудованием, водогрейными котлами на дистанционном контроле, автоматическими системами топливоподачи и золошлакоудаления не только повысит эффективность теплоснабжения, но и позволит снизить затраты на топливо. Строительство новой котельной в Липовцах начнется после завершения проектных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы. Ориентировочная стоимость проекта – около 250 млн рублей.

В следующем году запланировано начало строительства газовой котельной в ЗАТО Фокино, мощностью 40 гигакалорий, проект которой уже разрабатывается. Объект, который заменит собой мазутную котельную, должен быть построен в течение двух лет. Преимущество перехода на газ – это не только экономическая эффективность, но и возможность максимально автоматизировать процесс. Для работы таких котельных требуется меньшее количество узлов и механизмов, что снижает эксплуатационные расходы и уменьшает общий износ оборудования.

«Чистая вода»: от проекта – к воплощению

Одной из главных проблем в сфере ЖКХ для населенных пунктов Приморья является плохое качество питьевой воды. Однако 2019 и 2020 годы могут стать переломными: сумма бюджетных расходов на проектирование, ремонт и строительство объектов водоснабжения и канализации в рамках программы «Чистая вода» серьезно увеличена по сравнению с предыдущими годами. По поручению губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО, в 2019 году упор сделан на подготовку качественных проектов – в будущем это позволит получить федеральное софинансирование.

В частности, проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения уже ведется в Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Хасанском, Пожарском, Хорольском районах, Уссурийском, Лесозаводском и Спасском городских округах. В 2020 году будет достроена и введена в эксплуатацию новая станция обезжелезивания воды в Пограничном районе. Ведется проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения в Спасске-Дальнем и в селе Рудная Пристань Дальнегорского городского округа.

В Спасске-Дальнем планируется строительство системы централизованного водоотведения микрорайона имени Сергея Лазо, где часть жилых домов из-за неудовлетворительного состояния канализационной системы не подключена к системе водоотведения. В Рудной Пристани построят водозабор на Васьковском водохранилище: предполагается строительство водопровода, новых насосной и водоочистной станций с полным циклом водоподготовки, водозаборной эстакады, резервуара чистой воды.

Но, пожалуй, наиболее крупным и долгожданным объектом станет станция водоочистки в Арсеньеве на водохранилище реки Дачная. Проектно-сметная документация была подготовлена еще в конце 2017 года, но проект потребовал серьезной доработки, поэтому срок окончания работ сдвинулся на осень 2020 года. Стоимость проекта, который позволит повысить качество воды в кранах арсеньевцев, составляет около 250 млн рублей.

Важное значение для модернизации инфраструктуры ЖКХ на юге Приморья имеют работы по строительству объектов для резидентов территорий опережающего развития, созданных в Большом Камне и в Надеждинском районе. Если в Большом Камне строительство новых электроподстанций и инженерных сетей уже практически завершено, то в Надеждинском районе работы продолжаются. Один из приоритетных проектов на юге Приморья – это станция обезжелезивания воды мощностью 35 тысяч куб. м в сутки, строящаяся в рамках создания инфраструктуры ТОР «Надеждинская». Она будет обеспечивать водой не только новые производства, но и потребителей Надеждинского района и части Владивостока.

Кроме того, по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко, от станции обезжелезивания проложат новые водоводы к селам Раздольное и Тавричанка. Износ систем водоснабжения в этих населенных пунктах приближается к критическому, из-за чего возникают частые аварии. Запуск станции обезжелезивания и проектирование водоводов планируется осуществить в 2020 году.

Укрепить энергосистему юга Приморья позволит реконструкция и дооснащение оборудованием подстанции 500 кВ «Владивосток». 10 лет назад ввод в строй данной подстанции позволил не только преодолеть существовавший на юге Приморья дефицит электроэнергии, но и обеспечить надежное электроснабжение строек саммита АТЭС. После модернизации, которая проводится в настоящее время, подстанция «Владивосток» будет связана новой 30-километровой ЛЭП со строящейся рядом с ТОР «Надеждинская» подстанцией 220 кВ «Промпарк».

Газ получим по очереди

В январе 2018 года врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО утвердил региональную программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края на 2017-2021 годы». Стоимость ее реализации должна составить 55,7 млрд рублей, в основном – за счет внебюджетных источников. Всего в рамках реализации утвержденной в 2018 году программы планируется обеспечить прирост потребления природного газа в 4,45 млрд куб. м, построить 140 км газопроводов-отводов от 195 км межпоселковых газопроводов, а также перевести на природный газ 64 котельные. Реализация мероприятий окажет положительное влияние на развитие экономики Приморского края, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности, улучшению экологической обстановки и росту промышленного производства.

В первую очередь газифицировать предполагается южные муниципалитеты Приморья, где расположены территории опережающего развития (ТОР). В частности, в 2019-2020 годах планируется газификация Надеждинского района – поселка Новый и ряда промышленных объектов. Во Владивостоке все котельные переведут на газ к 2020 году. В это же время начнется газификация двух котельных и деревообрабатывающего комбината в Дальнереченске. Котельные и предприятия Находки планируется перевести на газ в 2020-2021 годах, Фокино – в 2021 году. В Дальнегорск и Арсеньев газ планируют подвести к 2025 году.

ВАЖНО

Один из отводов от магистрального газопровода начнется от газораспределительной станции в Заводском и протянется до площадки ТОР «Надеждинская» в районе поселка Новый. Отвод к объектам резидентов ТОР «Михайловский» проведут от газораспределительной станции в Уссурийске.

Дальнейшее развитие межпоселковых газопроводов планируется от существующих и строящихся сегодня ГРС в районах, входящих в территории опережающего развития (ТОР). Таким образом, пока самыми перспективными муниципалитетами с точки зрения возможности газификации производственных объектов являются те районы, в которых расположены территории опережающего развития.

На фото: В Приморье всерьез взялись за газификацию.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ