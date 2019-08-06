Дело Пушкарева: Иск против здравого смысла

Гражданский иск против Игоря Пушкарева может ударить не только по «Востокцементу», но и по бюджету Владивостока

Решение Верховного суда РФ об отказе в изменении территориальной подсудности иска Генпрокуратуры на 3,2 млрд рублей к Игорю ПУШКАРЕВУ «поставило на паузу» атаку на группу компаний «Востокцемент». Однако обоснование исковых требований, а также возможные юридические и экономические последствия иска делают новый судебный процесс судьбоносным для всего Дальнего Востока. Удовлетворение исковых требований грозит разорить едва окрепший бюджет Владивостока и парализовать работу всего строительного комплекса ДФО.

Напомним, что 9 апреля Тверской районный суд Москвы, помимо длительных сроков лишения свободы для экс-главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА и экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА, обязал их выплатить по 0,5 млрд рублей в качестве штрафа. К такому же штрафу приговорили третьего фигуранта дела, Андрея ПУШКАРЕВА, возглавлявшего группу компаний «Востокцемент» после избрания Игоря Пушкарева мэром. Как известно, защита подсудимых обжаловала решение Тверского суда в вышестоящую инстанцию. Однако не дожидаясь апелляции, Генеральная прокуратура РФ заявила новые финансовые требования.

Как считали «обогащение»

Сумма нового иска (3,28 млрд рублей) представляет собой цену более 90 муниципальных контрактов на поставки материалов от группы компаний «Востокцемент». В исковом заявлении Генпрокуратуры утверждается, что Игорь Пушкарев, став в 2008 году главой Владивостока, вступил в конфликт интересов и решил использовать строительство новых автодорог к саммиту АТЭС в целях личного обогащения. А попутно - обогатить еще и ранее созданную им группу компаний «Востокцемент», которую после избрания Пушкарева на пост мэра возглавил его брат Андрей. Для этого, по версии Генпрокуратуры, Игорь Пушкарев в 2008-2015 годах создавал препятствия коммерческим организациям для участия в муниципальных торгах по строительству и ремонту дорог, обеспечив победу в них МУП «Дороги Владивостока». Которое, в свою очередь, заключило договоры с компаниями, входящими в структуру «Востокцемента».

В исковом заявлении перечисляются номера и даты соглашений между МУП «Дороги Владивостока» и предприятиями «Востокцемента» о приобретении у холдинга стройматериалов для городских нужд. Сумма оплат по данным договорам составила 3,28 млрд рублей. Генпрокуратура считает, что все эти контракты были заключены «в результате недобросовестного и коррупционного поведения Пушкарева И.С. и других соответчиков». Ссылаясь на статьи 169, 235, 1102 и 1105 Гражданского кодекса РФ, надзорное ведомство требует взыскать все полученные по договорам средства – 3,28 млрд рублей – с Игоря и Андрея Пушкаревых, бывшего директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА (он, как и Игорь Пушкарев, продолжает находиться в СИЗО «Матросская тишина» в ожидании апелляции), а также предприятий группы «Востокцемент». Причем среди ответчиков значатся даже те предприятия холдинга, которые никогда не поставляли материалы «Дорогам Владивостока».

В юридическом отделе ГК «Востокцемент», комментируя ситуацию, отмечают: ссылка на статьи Гражданского кодекса РФ, которая содержится в исковом заявлении Генпрокуратуры, не может быть обоснованием иска.

«Компании-ответчики не заключали муниципальные контракты и не являлись сторонами сделки с администрацией Владивостока. Муниципальные контракты заключены с МУП «Дороги Владивостока». Нормы Гражданского кодекса РФ в целом и, в частности, ст. 169 ГК РФ не позволяют что-либо взыскать с лиц, которые не являлись сторонами по оспариваемой сделке. В связи с этим, по мотивам нарушения правил размещения муниципальных заказов сделка может быть признана недействительной только между МУП «Дороги Владивостока» и МО «Владивостокский городской округ», - говорится в полученном «ЗР» комментарии.

Но даже если допустить, что заключенные несколько лет назад контракты все же будут аннулированы, а требования Генпрокуратуры удовлетворены, это повлечет за собой банкротство МУП «Дороги Владивостока» и взыскание с администрации Владивостока суммы в 3,2 млрд рублей. Для понимания масштабов – это примерно шестая часть бюджета столицы Приморья в «тучном» 2019 году. Но казна города может потерять еще больше.

«Применяя реституцию по сделкам компаний-ответчиков с МУП «Дороги Владивостока», необходимо учитывать, что компаниями была получена оплата в объеме всего 1,5 млрд рублей, хотя материалов поставлено на 2,4 млрд руб. Оставшаяся сумма в размере 962 млн рублей была прощена «Востокцементом» МУП «Дороги Владивостока» в соответствии с решением о прощении долга», - отмечают в компании.

Получается, что, в случае применения последствий недействительности сделки с МУП «Дороги Владивостока», в пользу компаний-ответчиков должно быть взыскано не менее 962 млн рублей. Будет ли предъявление данного иска Генеральной прокуратурой в суд и его удовлетворение отвечать государственным интересам и способствовать развитию новоявленной столицы Дальнего Востока? Ответ, учитывая масштабы возможной «контрибуции», очевиден.

Цель – не деньги, а предприятие?

Внушительная сумма иска – не единственный спорный момент в гражданском «деле Пушкарева». Генеральная прокуратура потребовала рассматривать претензии на 3,2 млрд рублей в явно неблагосклонном к Игорю Пушкареву Тверском суде Москвы, хотя по гражданским делам изменение территориальной подсудности невозможно в принципе. А 20 июня, еще до рассмотрения этого ходатайства, другой известный суд столицы – Басманный – в качестве обеспечительной меры наложил арест на расчетные счета предприятий холдинга «Востокцемент». Даже тех, которые никогда не взаимодействовали с администрацией Владивостока или МУП «Дороги Владивостока», но были указаны в качестве соответчиков в исковом заявлении.

Может показаться, что уголовное дело в отношении Игоря Пушкарева было всего лишь «операцией прикрытия» для решения главной задачи – рейдерского захвата предприятий его семьи. В этом убежден и сам экс-мэр, о чем он неоднократно писал в соцсетях. Сумма иска на 3,2 млрд рублей сопоставима с прибылью «Востокцемента» за несколько последних лет и, в случае его удовлетворения, компания попросту лишится ресурсов для развития производства. Для сравнения: стоимость новой производственной линии, введенной в строй на «Якутцементе» в 2018 году, составила 4,5 млрд рублей. Кроме того, возможные перебои в работе предприятий попросту снизят их рыночную стоимость. Не это ли является главной целью тех, кому приглянулся бизнес семьи Пушкаревых?

Добавим, что на заседании Верховного суда 15 июля главным аргументом Генпрокуратуры в пользу переноса рассмотрения иска в Москву была гипотетическая возможность Игоря Пушкарева влиять на судейское сообщество Приморья. Доказательств «влияния» экс-главы Владивостока на приморских судей представлено не было – да и не могло быть в принципе – и судьи Верховного суда приняли единственно возможное решение. Однако после определения ВС РФ иск Генпрокуратуры может быть подан в суд первой инстанции по месту регистрации одного из предприятий ГК «Востокцемент» - в Приморском крае, Еврейской АО или Якутии.

Люди – главный актив

Отметим, что даже в сложной ситуации «Востокцемент» изыскал возможность в срок и в полном объеме выплатить работникам зарплату за июнь. Главным для руководства холдинга было соблюдение всех социальных обязательств.

«Главный капитал компании – это люди, 5 тысяч сотрудников, которые честно и с полной самоотдачей трудятся на наших заводах. Поэтому мы предприняли все возможные и необходимые меры юридического и экономического характера, чтобы люди смогли получить зарплату вовремя», - подчеркнул генеральный директор холдинга «Востокцемент» Алексей СЫСОЕВ.

После того, как главы регионов, где работает холдинг – Айсен НИКОЛАЕВ, Александр ЛЕВИНТАЛЬ и Олег КОЖЕМЯКО – отреагировали на ситуацию и поставили вопрос об обеспечении нормальной работы предприятий на федеральном уровне, счета предприятий ГК «Востокцемент» были частично разблокированы – для перечисления зарплаты сотрудникам и налоговых платежей. Но если арест со счетов не будет снят полностью, через несколько недель заводы «Востокцемента» просто встанут. И тогда последствия будут измеряться не только деньгами.

Дело в том, что входящие в холдинг предприятия являются основными поставщиками строительных материалов на Дальнем Востоке. Их продукция идет на такие объекты, как судостроительный завод «Звезда», угольный терминал «Восточный порт», якутский участок газопровода «Сила Сибири», мост через реку Амур в Амурской области, объездная дорога в Хабаровском крае. В случае остановки производств «Востокцемента» быстро организовать поставки стройматериалов по железной дороге в нужных объемах не получится.

Кроме того, «Спасскцемент», «Якутцемент» и Теплоозерский цементный завод являются градообразующими предприятиями моногородов. Массовое высвобождение сотрудников или их вынужденный отпуск напрямую повлияют на социально-экономическую ситуацию. А поскольку ГК «Востокцемент» всегда платила сотрудникам «белую» зарплату, такой сценарий будет чувствительным для местных бюджетов. Теплоозерский цементный завод для Теплоозерска, а «Якутцемент» для Мохсоголлоха, являются еще и ресурсоснабжающими предприятиями. Они обеспечивают теплом и водой жилой фонд и социальные объекты этих населенных пунктов. Таким образом, невозможность осуществления хозяйственной деятельности из-за ареста счетов неизбежно приведет к тому, что жители окажутся без элементарных благ цивилизации.

Досье "Золотого Рога": «Востокцемент» - это промышленная группа, производящая строительные материалы на собственной сырьевой базе с применением новейших технологий. В группу компаний входят три цементных предприятия полного цикла, четыре предприятия по добыче и переработке нерудных материалов в Приморском крае, Еврейской автономной области и республике Саха (Якутия). Владельцами ГК «Востокцемент» являются родственники экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

На фото: Громадная сумма иска сопоставима с прибылью «Востокцемента» за несколько последних лет.

Фото Юрия СМИТЮКА