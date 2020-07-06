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Мрамор из Приморья уплывает в Китай

06 Июля 2020, 18:32 | Приморье

Резидент Свободного порта Владивосток наладил поставки ценного природного камня

Резидент Свободного порта Владивосток «Компания Ольгамортранс» начала поставки природного мрамора из в Китай. Мраморный щебень и мраморные блоки общим весом 5 тыс. тонн были погружены на судно в порту Ольга и отправлены в Китай. Компания приступила к работе на карьере в Ольгинском районе почти четыре года назад.

Изначально предполагалось добывать мрамор для производства щебня, поскольку свойства горной породы не позволяли использовать его для создания мраморных блоков, однако при проведении доразведки специалисты обнаружили на участке залежи блочного камня.

По словам начальника Ольгинского таможенного поста Находкинской таможни Олега БАРАННИКА, слова которого приводит пресс-служба таможни ранее мрамор вывозился через дальневосточные порты небольшими партиями или в качестве образцов.

Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «Компания Ольгамортранc» (пгт. Ольга, Приморский край) зарегистрировано в апреле 1999 года. Компания разрабатывает месторождение мрамора в Ольгинском районе с оцениваемыми запасами 24 млн кубометров. Учредителем ООО является его гендиректор Сергей ОСКОЛКОВ, основной владелец и гендиректор АО «Ольгалес».

По предварительным данным только на одном из участков месторождения запасов мрамора хватит более чем на 50 лет.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото: primorsky.ru

Автор:
Теги: море  мрамор  "Ольгалес"  проект  китай  свободный порт 



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