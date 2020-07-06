Строящийся в Приморье танкер типа "Афрамакс" назвали в честь Нурсултана Назарбаева

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в закладке пятого по счету танкера типа «Афрамакс», которая состоялась на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне в понедельник, 6 июля. Судно названо в честь первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.



В портфеле заказов ССК «Звезда» сегодня – серия из 12 танкеров типа «Афрамакс». На данный момент на судоверфи ведется строительство пяти из них. Головное судно серии спущено на воду в мае 2020 года и проходит швартовые испытания.



«Звезда» оснащена передовым оборудованием, позволяющим производить эти технологически сложные крупнотоннажные суда. На самой современной верфи России применяются высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, включая лазерные, а также 3D-моделирование», – отмечают специалисты судоверфи.



В ходе торжественной церемонии Губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко прикрепили к килевой секции будущего танкера памятную закладную табличку.



По словам Олега Кожемяко, символично, что именно с дальневосточного завода сейчас будут уходить корабли с символом Казахстана – как знак вековой дружбы, которая будет продолжена ради укрепления мира и сотрудничества между двумя народами.



«Нурсултан Абишевич сделал все для создания Содружества Независимых Государств, был одним из его основоположников. На протяжении всех 30 лет руководства Казахстана он сохранял дружеские, тесные отношения с Россией», – подчеркнул глава Приморья.



Справочно. Танкеры «Афрамакс» дедвейтом 114 тысяч тонн, длиной 250 метров, шириной 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России. Они оснащены самой продвинутой системой автоматизации класса A. «Зеленые» «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти в неограниченном районе плавания благодаря энергетическим установкам, которые могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе в соответствии с высокими экологическими стандартами.



Напомним, судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть» по поручению Президента России Владимира Путина. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи составляет 39 судов, с учетом опционов – 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)