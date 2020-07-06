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Судоверфь "Звезда" в Приморье приступила к строительству самого мощного в мире атомного ледокола
Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству головного атомного ледокола проекта «Лидер». В блоке корпусных производств судоверфи состоялась резка первых деталей корпуса для будущего судна. Старт производства дали Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и вице-президент по информатизации, инновациям и локализации НК «Роснефть» Андрей Шишкин в понедельник, 6 июля, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Флагманскому ледоколу присвоено имя «Россия». Судно станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения. Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире. Его ключевая задача – обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. «Лидер» станет основой российского ледокольного флота нового поколения.
Олег Кожемяко подчеркнул, что строительство подобных судов – это шаг в будущее новых технологий, развитие Северного морского пути.
«Без таких судов освоение крайнего севера, арктических месторождений нефти и газа невозможно. Они также будут обеспечивать поставку рыбной продукции в регионы России, Европу. Это шаг в будущее новых технологий, квалификаций, создание рабочих мест, гарантированная заработная плата сотрудникам завода “Звезды” – лидера кораблестроения в России», – заявил Губернатор.
Контракт на строительство «Лидера» был подписан между ССК «Звезда» и ФГУП «Атомфлот» 23 апреля 2020 года. Государственным заказчиком ледокола является Госкорпорация «Росатом». Судостроительный комплекс «Звезда» выбран единственным исполнителем данного контракта согласно решению Президента РФ Владимира Путина. Завершение строительства ледокола намечено на 2027 год.
Справочно. Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина – 47 метров, осадка – 13 метров. «Лидер» будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Судно сможет преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью два узла. При толщине льда 2 метра скорость ледокола составит до 12 узлов.
«Лидер» будет способен прокладывать канал шириной около 50 метров, что обеспечит возможность экономически эффективной круглогодичной навигации крупнотоннажных транспортных судов, а также газовозов класса Arc7 шириной корпуса 50 метров по Северному морскому пути.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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