В Приморье откроют фитнес-центры, которые смогут обеспечить требования Роспотребнадзора

При расстановке спортивного оборудования необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Ситуация с COVID-19 в Приморье стабилизируется, что позволяет принять дополнительный ряд послаблений режима повышенной готовности – после продолжительного перерыва к работе вновь приступят фитнес-центры. Об этом заявил Губернатор края Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба в понедельник, 6 июля.

Глава региона подчеркнул, что частичное снятие ограничений не предусматривает отказ от обязательных мер безопасности для учреждений физической культуры и спорта.

«Как мы и говорили на прошлой неделе, при сохранении данной эпидобстановки мы можем открыть фитнес-центры. В ближайшее время это будет оформлено решением оперативного штаба. Поэтому с 7 июля при соблюдении мер санитарной безопасности они смогут приступить к работе», – отметил Олег Кожемяко.

Учреждениям физической культуры и спорта (открытым и закрытым спортивным сооружениям, физкультурно-оздоровительным комплексам, плавательным бассейнам и фитнес-клубам) необходимо будет уведомить о намерении своего открытия и пройти проверку административными комиссиями (по аналогии с предприятиями общественного питания и местами размещения), а также строго придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора.

Рекомендации Роспотребнадзора:

– перед открытием следует проводить генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, работу по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы;

– обеспечить соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метра с помощью сигнальной разметки;

– ограничить вход в спортивные сооружения лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

– проводить в помещениях профилактическую дезинфекцию;

– организовать при входе и в местах общего пользования мест обработку рук антисептическими средствами, обеспечить условия для соблюдения гигиены рук;

– проводить в залах для занятия спортом обеззараживание воздуха с применением соответствующих устройств;

– организовывать при возможности проветривания помещений каждые 2 часа;

– перед началом смены организовывать «входной фильтр» с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом ;

– обеспечить персонал запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок, перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук;

– персоналу следует при выполнении своих служебных обязанностей соблюдать меры личной гигиены, использовать маски и перчатки;

– при расстановке спортивного оборудования соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра;

– площадь залов для занятия спортом – 4 квадратных метра на одного посетителя ;

– площадь зеркала воды в бассейне для групповых занятий акваэробикой – 5 кубических метров на посетителя;

– использовать кабинки в раздевалке с учетом «социальной дистанции» не менее 1,5 метра.

Спортивным организациям следует усилить производственный контроль в бассейнах за качеством воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды.

Посетителям точек общественного питания в спортивных сооружениях предоставляются только упакованные напитки и готовые блюда исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

Работа бань, СПА в спортсооружениях также обеспечивается согласно методическим рекомендациям.