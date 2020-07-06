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Работа сельскохозяйственных ярмарок в муниципалитетах Приморья будет возобновлена

06 Июля 2020, 12:30 | Приморье
Однако аграриям придется соблюдать в местах продажи своей продукции меры безопасности, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Аналогичное требование будет предъявляться к посетителям. Об этом заявил Губернатор края Олег Кожемяко на заседании регионального штаба в понедельник, 6 июля,  сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
 
Олег Кожемяко подчеркнул, что жители региона неоднократно обращались к властям с просьбами возобновить проведение ярмарок. Это необходимо как местным фермерам, которые реализуют свои товары, так и приморцам, которые привыкли приобретать в таких организованных местах свежую продукцию местного производства.
 
«Главам муниципальных образований необходимо определить удобные места, где будут проходить ярмарки. Эти территории нужно обеспечить всеми средствами санитарной гигиены, в местных администрациях должны быть назначены ответственные люди за создание таких рынков, обеспечение соответствующего контроля. Необходимо, чтобы продавцы и покупатели обязательно находились в масках, перчатках, на объектах имелись в наличии средства дезинфекции, проводилась регулярная уборка», – отметил он.
 
На работу в этом направлении Губернатор Приморья дал главам несколько дней.
 
«Со среды уже начнем мониторинг по открытию таких мест – сколько в каждом муниципалитете, как оборудованы, оснащены ли всем необходимым, чтобы горожане могли купить продукцию, а жители и дачники ее реализовать», – добавил он.
 
Напомним, что в Приморье, несмотря на снятие некоторых ограничений, продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции», минимум, 1,5 метра при помещении магазинов, парков и других общественных мест.
 
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: сельское хозяйство  коронавирус  ярмарки 



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