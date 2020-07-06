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Елена Пархоменко: Через три года в Приморье не останется "разбитых" дворов
06 Июля 2020, 11:43 | Приморье
Приморье уже несколько лет участвует в программах благоустройства общественных и придомовых территорий, в том числе второй год действует губернаторский проект «1000 дворов», сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
По мнению заместителя председателя Правительства региона Елены Пархоменко, такая комплексная работа позволит уже через три года благоустроить все дворики края.
Как рассказала Елена Пархоменко, таких масштабных проектов благоустройства в Приморье еще не было, и результаты их реализации уже видны.
«Только в прошлом году в крае благоустроено почти тысяча дворов, в позапрошлом эта цифра составляла чуть больше 100, в 2020-м приведем в порядок более 600 придомовых территорий. Примечательно, что во многих случаях это будет не просто ремонт дворов, а создание междворовых детско-спортивных комплексов», – подчеркнула зампред Правительства региона.
По ее словам, огромную роль в наведении порядка в приморских дворах сыграла программа «1000 дворов», инициированная в конце 2018 года Олегом Кожемяко.
«Изначально планировалось отремонтировать 400 двориков, выбранных приморцами, но, когда посыпался шквал заявок и эти 400 территорий заполнили буквально за два-три дня, тогда еще врио Губернатора Олег Кожемяко принял решение увеличить число дворов больше, чем вдвое», – поделилась Елена Пархоменко.
Она напомнила, что программа «1000 дворов» рассчитана на пять лет, и ежегодно на ее воплощение из краевого бюджета направляется более 1 миллиарда рублей.
«Наверное, это один из самых востребованных жителями проект, так как люди сами выбирают дворы и виды работ в них, а затем контролируют и принимают работы. В свое время Губернатор назвал программы благоустройства, в том числе и нацпроект “Жилье и городская среда”, по которому мы приводим в порядок общественные места, самыми народными. Действительно, именно их результат у всех на виду», – добавила зампред Правительства.
Елена Пархоменко заявила, что все проекты благоустройства позволят в течение последующих трех лет отремонтировать подавляющее число дворовых территорий, не забыв, при этом, и про маленькие населенные пункты. Эти территории получают дотации из краевого бюджета, которые могут использоваться, в том числе, и на благоустройство.
«Чем больше в крае благоустраивается общественных и дворовых пространств, тем актуальнее встает вопрос о сохранении, бережливом использовании того, что сделано. И это общая задача всех ветвей власти и, несомненно, самих жителей, ведь не случайно, один из показателей нацпроекта – увеличение вовлеченности в него населения», – обозначила она.
Говоря о текущей ситуации с реализацией проектов, Елена Пархоменко прокомментировала, что в Приморье уже завершены работы более чем на 100 дворах и в почти 20 парках, скверах, аллеях и площадях. По поручению Олега Кожемяко завершить благоустройство объектов необходимо к осени.
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Теги: жкх благоустройство
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