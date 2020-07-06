Во Владивостоке горячее водоснабжение будет временно ограничено

В столице Приморья начинается очередной этап гидравлических испытаний

С 6 июля во Владивостоке начнутся гидравлические испытания на котельной №3 и котельной №61. Они продлятся до 12 июля. В связи с работами на теплосетях подача горячей воды будет временно ограничена у части потребителей, подключённых к этим котельным, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

С 6 июля горячее водоснабжение будет временно ограничено по следующим адресам:

- Серово, 3

- Полетаево, 17

- Брюллова, 2

- Глинки, 12, 10, 8А, 23

- Серово, 9

- Шишкина, 4

- Чайковского, 2

- Маковского, 41

-Порт-Артурская 42б,42в,42д,46а, 68

- Мусонная 11А

- Лермонтова 58,60,62,64,64А,67,68,68А,68Б,69,70,71,75/1, 77,77/1,79,79А,79/1,79/2,79/3,81,83, 85,85/1,85/2,91,91/2,93,95,97,99

- Чичерина 4,8,10,18

- Курчатова 33,35,44

- Бегова 6,8,12

- 2-я Шоссейная 5,7

Отметим, что гидравлические испытания теплотрасс являются проверкой готовности трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона 2020-2021. Во время этих испытаний тепловые сети проверяют на прочность и плотность, а также выявляют слабые места на теплотрассе и в оперативном порядке устраняют порывы. Все работы на теплосетях выполняются с соблюдением всех установленных требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.