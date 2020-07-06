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Во Владивостоке горячее водоснабжение будет временно ограничено

06 Июля 2020, 08:40 | Приморье
В столице Приморья начинается очередной этап гидравлических испытаний 
 
С 6 июля во Владивостоке начнутся гидравлические испытания на котельной №3 и котельной №61. Они продлятся до 12 июля. В связи с работами на теплосетях подача горячей воды будет временно ограничена у части потребителей, подключённых к этим котельным, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
 
 
С 6 июля горячее водоснабжение будет временно ограничено по следующим адресам:
- Серово, 3
- Полетаево, 17
- Брюллова, 2
- Глинки, 12, 10, 8А, 23
- Серово, 9
- Шишкина, 4
- Чайковского, 2
- Маковского, 41
-Порт-Артурская 42б,42в,42д,46а, 68
- Мусонная 11А
- Лермонтова 58,60,62,64,64А,67,68,68А,68Б,69,70,71,75/1, 77,77/1,79,79А,79/1,79/2,79/3,81,83, 85,85/1,85/2,91,91/2,93,95,97,99
- Чичерина 4,8,10,18
- Курчатова 33,35,44
- Бегова 6,8,12
- 2-я Шоссейная 5,7
 
 
Отметим, что гидравлические испытания теплотрасс являются проверкой готовности трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона 2020-2021. Во время этих испытаний тепловые сети проверяют на прочность и плотность, а также выявляют слабые места на теплотрассе и в оперативном порядке устраняют порывы. Все работы на теплосетях выполняются с соблюдением всех установленных требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
 

 

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Теги: жкх  гидравлические испытания  вода 



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