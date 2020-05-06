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В Приморье торговым сетям рекомендовано прекратить продажу нефасованных продуктов
Реализация нефасованного товара с открытой выкладкой запрещена
Министерство промышленности и торговли Приморского края по поручению Губернатора дополнило список рекомендаций для организаций торговли, работающих в условиях эпидемии коронавируса. Работники торговли должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, посетители – носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
В министерстве промышленности и торговли Приморского края рекомендуют:
– перед началом рабочей смены проводить бесконтактную термометрию, каждые два часа обрабатывать руки антисептиком, обеспечить персонал необходимым запасом средств индивидуальной защиты;
– в течение рабочего дня проводить дезинфекцию помещений и всех контактных поверхностей, каждые два часа проветривать рабочие помещения. Информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены;
– обеспечить контроль за входом и нахождением на объекте розничной торговли покупателей в масках, при этом необходимо ограничить количество людей в торговых залах. Без средств индивидуальной защиты (маски и одноразовые перчатки) вход посетителям запрещен!
– организовать при входе в предприятие торговли места для обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Нанести разметки, позволяющее соблюдать расстояние в 1,5 метра между посетителями в торговом зале и кассовой зоне.
– реализация нефасованного товара с открытой выкладкой (хлеб, выпечка, кондитерские изделия, овощи, фрукты, орехи, сухофрукты) запрещена.
При этом специалисты отмечают, что на продовольственных рынках разрешена отрытая выкладка (хлеб, выпечка, кондитерские изделия, овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мясо, рыба и морепродукты) с соблюдением одного из следующих требований:
– выкладка в закрытой витрине;
– защита выкладки товара экраном из прозрачного материала, полиэтиленовой пленкой;
– выкладка товара в расфасованном виде;
Набор товара с витрины для покупателя производится строго продавцом.
Напомним, в Приморье с 28 марта, начала действия режима повышенной готовности, 3,7 тысячи граждан и организаций привлечены к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер.
«С 1 по 5 мая проверено более 3 тысяч объектов торговой деятельности, составлено 750 протоколов об административных правонарушениях. Службе судебных приставов необходимо проконтролировать исполнение решений судов. Деятельность злостных нарушителей в сфере торговли, автосервисов, салонов красоты будет приостановлена», – заявил Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба в среду, 6 мая.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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