Пляжи закроют из-за коронавируса в Приморье

Пляжи, гостиницы и кафе у моря закроют в Приморье на период эпидемии коронавируса. Об этом заявил Губернатор края Олег Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба в среду, 6 мая.



Отмечено, с 28 марта – начала режима повышенной готовности в Приморском крае – 3700 граждан и организаций привлечены к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. Материалы переданы в суд. Сейчас каждые сутки на рейды выходят патрульно-постовые службы, сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС.



«С 1 по 5 мая проверено более 3 тысяч объектов торговой деятельности, составлено 750 протоколов об административных правонарушениях. Службе судебных приставов необходимо проконтролировать исполнение решений судов. Деятельность злостных нарушителей в сфере торговли, автосервисов, салонов красоты будет приостановлена», – заявил Олег Кожемяко.



Также Губернатор поручил главам муниципальных образований, расположенных у моря, закрыть пляжи во время режима полной самоизоляции.



«Нужно провести разъяснительную работу со всеми арендаторами пляжей, владельцами домов отдыха, гостиниц, предприятий общественного питания, что несоблюдение требований повлечет их закрытие на длительный период», – обозначил он.



Напомним, всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» поставлен 684 приморцам. 99 человек вылечены, шесть человек погибли от COVID-19.

Фото – Правительство Приморского края