Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку во всем мире, индустрия туризма продолжает активно готовить предложения для путешественников, которыми они смогут воспользоваться после стабилизации ситуации. Приморье делает ставку на внутренний туризм – новые проекты и направления, которые заинтересуют большой круг российских путешественников, продолжают разрабатываться представителями сферы.



По словам руководителя агентства по туризму Приморья Владимира Щура, прогнозируется, что в 2020 году на пике популярности будет внутренний туризм, что, в свою очередь, вызывает необходимость расширять спектр туров по краю. Они будут ориентированы на различные группы туристов из других регионов России, которые после снятия ограничений отправятся путешествовать по стране.



«Сейчас в тренде, как показывает практика общения с регионами и коллегами онлайн, – экологический туризм. В Приморье для развития этого направления множество ресурсов и возможностей. В настоящий момент у нас уже есть такой проект, как экологическая тропа на острове Попова, по поручению Губернатора Приморья ведется работа по созданию исторического комплекса “Стеклянуха” и другие. Основные задачи таких инициатив – представление культурно-исторического потенциала региона, его национальной самобытности и этнографических ресурсов, создание новых направлений отдыха», – отметил Владимир Щур.



Без внимания не останется и событийный туризм. Организацию гастрономических, спортивных и других фестивалей в регионе продолжат после нормализации эпидситуации



Одно из актуальных направлений – продвижение детского туризма.



«На базе этой концепции есть возможность привлечь и задействовать большое количество смежных отраслей туриндустрии. Это проведение всевозможных активностей, мастер-классов», – добавил руководитель ведомства.



Делается ставка и на непродолжительные туры (1-2 дня) – маршруты выходного дня, деловой туризм, лечебные туры, пляжный отдых.



«Прогнозируем также увеличение спроса на отдых формата “все включено”, на услуги, когда можно сохранять свое личное пространство, обеспечить различные способы дистанцирования», – обозначил Владимир Щур.



Подчеркивается также, что без внимания не останется событийный туризм. Организацию гастрономических, спортивных и других фестивалей в регионе продолжат после нормализации эпидситуации.



«Как только появятся возможность и ресурсы, организаторы включатся в работу. Ведь именно такие направления позволят стимулировать поток туристов из других регионов России. В тренде будет коллаборация видов отдыха – туризм формата bleisure. Это совмещение командировки, лечения или обучения с экскурсиями и турами по региону. Также актуально внедрение онлайн-коммуникаций и увеличение их доли во взаимодействии с туристами», – считает руководитель профильного агентства.



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В целом в 2020 году ведется подготовка большого количества новых проектов, в том числе направленных на развитие бренда столицы Приморья как романтичного города.



«Планируем запустить проект “Море любви”, который позиционирует Владивосток как место романтичного отдыха. Этот тренд во многом стал популярным благодаря туристам из Республики Корея. Рассматриваем такой вариант: люди смогут приезжать сюда в пред- и пост-свадебные путешествия для красивых фотосессий. Планируется создание буклета с общей информацией о возможностях такого отдыха. Он будет включать в себя, помимо традиционных предложений, аренду транспортных средств, услуги визажистов, фотографов, прокат бальных платьев, съемки на локациях различных баз отдыха Приморья», – рассказывает Владимир Щур.



Кроме того, во время «перерыва» туроператоры смогли сделать переоценку и реструктуризацию имеющихся туристских продуктов. Так, например, теперь во многие из них были добавлены элементы геймификации, квесты и другие игровые элементы.



После снятия ограничений планируется внедрять дополнительные опции в гастрономические экскурсии. Так, например, помимо дегустации популярных блюд турист сможет научиться их готовить.



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«Как вариант – пробуешь русскую кухню, можешь попасть на мастер-класс по лепке пельменей. Наслаждаешься вкусом гребешка, можешь научиться правильно его готовить. Это синэргия двух направлений отдыха для того, чтобы воспоминания о поездке в регион были еще ярче», – подчеркивает глава агентства.



Запланировано также благоустройство мест показа.



«В Приморском крае предусмотрены меры поддержки субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности в виде субсидии на возмещение затрат по благоустройству мест туристского показа – до 70% затрат, но не более 10 миллионов рублей на конкурсной основе. Предварительно заявки от предпринимателей будут приниматься в сентябре. Дополнительная информация о сроках приема заявок, критериях отбора инвестиционных проектов будет размещена на сайте агентства по туризму Приморского края. Для муниципальных образований края – это субсидии на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа. Прием заявок на 2021 год будет проводиться до 15 декабря», – отмечают в профильном ведомстве.



Напомним, для поддержки туристской отрасли в условиях эпидемии COVID-19 принимаются меры как на федеральном, так и на региональном уровнях.



Разъяснения о механизмах и ответы на часто задаваемые вопросы по их применению можно посмотреть по ссылке, на сайте краевого центра «Мой бизнес» в разделе «COVID-19.Информация для бизнеса», на странице Уполномоченного по правам предпринимателей Приморья. Обратиться за консультацией можно по номеру «горячей линии» краевого минэкономразвития: +7 (908) 972-65-00, и федерального ведомства: 8-800-707-08-85.

Фото – Правительство Приморского края

Газета «Золотой Рог», Владивосток.