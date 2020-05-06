Во Владивостоке завершается отопительный сезон

Все работы по прекращению подачи тепла коммунальщики планируют завершить в течение трёх дней

Начиная с завтрашнего дня, 7 мая, энергоснабжающие организации начнут снижать температуру теплоносителей, а управляющие компании проведут отключение теплового оборудования в жилых домах и на других объектах.

«Отопительный сезон рекомендуется завершать, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней достигает 8 градусов тепла. Таким образом, установившаяся среднесуточная плюсовая температура позволяет нам завершить отопительный сезон на этой неделе», – рассказал начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Александр Кравченко.

Отметим, что ежегодно все ответственные службы сразу после отключения отопления начинают подготовку к следующему отопительному сезону. Однако в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки в эту работу были внесены коррективы. По решению главы Владивостока Олега Гуменюка на период действия режима самоизоляции все плановые ремонтные работы на коммунальных сетях города отменены.

Специалисты подчёркивают, что сразу после снятия всех ограничений ресурсоснабжающие организации начнут работу по проведению гидравлических испытаний систем отопления многоквартирных домов и замене оборудования. Также будет проведён ремонт систем теплоснабжения и оборудования котельных.