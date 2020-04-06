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"Ростелеком" полностью завершил проект "Устранение цифрового неравенства" в Приморье
06 Апреля 2020, 18:20 | Приморье
«Ростелеком» в полном объеме выполнил работы по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» на территории Приморья. В 2019 году компания подключила 39 бесплатных точек коллективного доступа в интернет. Их общее количество в крае — 120.
Теперь жители 120 населенных пунктов в тридцати муниципальных образованиях Приморского края могут оперативно пользоваться цифровыми услугами, дистанционно учиться, общаться в социальных сетях. Для подключения к интернету через точку доступа УЦН пользователю нужно пройти аутентификацию с помощью звонка на бесплатный номер, СМС или через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Радиус действия каждой точки Wi-Fi достигает 100 метров. Как правило, точки доступа размещаются таким образом, чтобы в зону охвата входили социально значимые объекты: школы, библиотеки и больницы.
«В Приморье проект по устранению цифрового неравенства был завершен в срок. В рамках федеральной программы “Ростелеком” построил более 1189 км волоконно-оптических линий связи в регионе, из них 895 км — в 2019 году. Теперь перспектива развития телекоммуникационной инфраструктуры появилась и в малых населенных пунктах края, где численность жителей составляет от 250 до 500 человек», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
В прошлом году жители приморских сёл и поселков почти 532 тысячи раз воспользовались точками доступа к Wi-Fi, провели в сети более 408 тысяч часов и израсходовали 75 терабайт трафика. Чаще всего к бесплатному беспроводному интернету подключались летом. Самые активные пользователи проживают в селах Верхняя Бреевка, Ясное и Ленино Чугуевского района, а также в поселке Соловей Ключ Надеждинского района.
Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.
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