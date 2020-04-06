В Приморском крае ограничивают въезд для граждан КНР

На период до 30 апреля вместо трех рейсов в день по маршруту Москва–Владивосток остается только один

В Приморье принимаются дополнительные меры для профилактики завоза на территорию края коронавирусной инфекции. В частности, количество авиарейсов из Москвы во Владивосток сокращено до одного в день. Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину с просьбой запретить транзит граждан КНР из Москвы и других регионов нашей страны в Китай.

В настоящее время граждане КНР регулярными авиарейсами из Москвы прилетают в международный аэропорт Владивосток и далее пересекают границу через приморский пункт пропуска «Пограничный».

По словам главы региона, Приморский край направил в Правительство России обращение о возможности организации прямых чартерных рейсов из Москвы в Пекин. Это мера призвана минимизировать число иностранных граждан, въезжающих в Приморье.

«Сегодня через Владивосток каждым рейсом летит от 50 до 100 граждан КНР. Мы сейчас их локализуем в зоне багажа и далее автобусом переправляем через границу. Считаем необходимым сейчас ограничить приход китайских граждан на территорию Приморья. Если они продолжат прибывать, будем помещать их в изолированные помещения на карантин. Если будут выявлены заболевшие, то они будут направлены в инфекционное отделение. Рассчитываем, что соответствующее решение Правительством России будет принято», – обозначил губернатор.

Параллельно Роспотребнадзор начал проведение проверок по адресам в Уссурийске, которые ранее указали граждане Китая, прибывшие в Приморье внутренними рейсами.

Кроме того, на период до 30 апреля вместо трех рейсов в день по маршруту Москва–Владивосток остается только один. Перевозки наряду с Аэрофлотом сокращает и его дочерняя авиакомпания «Россия».

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)