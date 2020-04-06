Предприниматели Приморья доставляют продуктовые наборы пенсионерам и инвалидам

Во Владивостоке дан старт благотворительной акции в рамках общественного движения «Мы – Приморье»

Активисты волонтерского движения из числа предпринимателей вручили продуктовые наборы семьям, нуждающимся в социальной помощи.

Общественное движение «Мы – Приморье» объединило неравнодушных предпринимателей и общественных деятелей для помощи многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации во время вынужденной изоляции. Волонтеры собирают бесплатные продуктовые наборы и доставляют их на дом нуждающимся. Заявки на доставку принимаются по телефонам: 89147244905, 89644367843.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Бронниковой, с такой инициативой выступили представители малого бизнеса края.

«Находясь в вынужденном простое, молодые предприниматели Владивостока подключились к добровольническому движению и организовали свою собственную благотворительную акцию. Думаю, эту инициативу подхватят и другие предприниматели края. Любая помощь в эти дни особенно ценна для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Безусловно, Правительство края готово поддерживать такие начинания», – отметила она.

Основателями движения от бизнеса выступили Вероника Марнова, руководитель агентства интегрированных коммуникаций LMG, а также Наталья Залевская, хозяйка сети центров массажа «Расцветай» во Владивостоке.

Как пояснили организаторы, в планах – до конца апреля собирать продуктовые наборы и доставлять их людям, нуждающимся в социальной помощи. В эти выходные в рамках акции около 30 семей получат бесплатные «пакеты помощи», куда входят самые необходимые продукты: хлеб, молоко, вода, масло, яйцо и другие. Особое внимание волонтеры уделяют соблюдению мер безопасности в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Организаторы отметили: благотворительную акцию поддержал и магазин молочной продукции «ГринАгро».

«Пока мы на время приостановили свою деятельность, хотим поддержать тех, кому сейчас особенно тяжело. Мы рядом, мы – Приморье. И если мы подадим руку друг другу – сможем вместе преодолеть любую ситуацию», – уверена Вероника Марнова.

Вместе с тем, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые получают социальные услуги на дому, помогают сотрудники Приморского центра соцобслуживания населения. По информации министерства труда и социальной политики Приморья, сегодня под присмотром социальных работников находятся около 9 тысяч пожилых людей.

«Несмотря на то, что часть социальных работников по понятным причинам отстранена от посещений на дому, наши подопечные не остаются один на один со своими проблемами. Некоторые пенсионеры заранее позаботились о пополнении помощниками продуктовых запасов и сейчас готовы на некоторое время отказаться от посещений на дому. Безусловно, при малейшей необходимости, визиты возобновятся», – комментирует министр Светлана Красицкая.

По словам главы ведомства, в некоторых случаях достигнута договоренность о бесконтактной передаче пожилому человеку необходимых вещей.