Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Предприниматели Приморья доставляют продуктовые наборы пенсионерам и инвалидам
06 Апреля 2020, 11:43 | Приморье
Во Владивостоке дан старт благотворительной акции в рамках общественного движения «Мы – Приморье»
Активисты волонтерского движения из числа предпринимателей вручили продуктовые наборы семьям, нуждающимся в социальной помощи.
Общественное движение «Мы – Приморье» объединило неравнодушных предпринимателей и общественных деятелей для помощи многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации во время вынужденной изоляции. Волонтеры собирают бесплатные продуктовые наборы и доставляют их на дом нуждающимся. Заявки на доставку принимаются по телефонам: 89147244905, 89644367843.
По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Бронниковой, с такой инициативой выступили представители малого бизнеса края.
«Находясь в вынужденном простое, молодые предприниматели Владивостока подключились к добровольническому движению и организовали свою собственную благотворительную акцию. Думаю, эту инициативу подхватят и другие предприниматели края. Любая помощь в эти дни особенно ценна для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Безусловно, Правительство края готово поддерживать такие начинания», – отметила она.
Основателями движения от бизнеса выступили Вероника Марнова, руководитель агентства интегрированных коммуникаций LMG, а также Наталья Залевская, хозяйка сети центров массажа «Расцветай» во Владивостоке.
Как пояснили организаторы, в планах – до конца апреля собирать продуктовые наборы и доставлять их людям, нуждающимся в социальной помощи. В эти выходные в рамках акции около 30 семей получат бесплатные «пакеты помощи», куда входят самые необходимые продукты: хлеб, молоко, вода, масло, яйцо и другие. Особое внимание волонтеры уделяют соблюдению мер безопасности в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Организаторы отметили: благотворительную акцию поддержал и магазин молочной продукции «ГринАгро».
«Пока мы на время приостановили свою деятельность, хотим поддержать тех, кому сейчас особенно тяжело. Мы рядом, мы – Приморье. И если мы подадим руку друг другу – сможем вместе преодолеть любую ситуацию», – уверена Вероника Марнова.
Вместе с тем, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые получают социальные услуги на дому, помогают сотрудники Приморского центра соцобслуживания населения. По информации министерства труда и социальной политики Приморья, сегодня под присмотром социальных работников находятся около 9 тысяч пожилых людей.
«Несмотря на то, что часть социальных работников по понятным причинам отстранена от посещений на дому, наши подопечные не остаются один на один со своими проблемами. Некоторые пенсионеры заранее позаботились о пополнении помощниками продуктовых запасов и сейчас готовы на некоторое время отказаться от посещений на дому. Безусловно, при малейшей необходимости, визиты возобновятся», – комментирует министр Светлана Красицкая.
По словам главы ведомства, в некоторых случаях достигнута договоренность о бесконтактной передаче пожилому человеку необходимых вещей.
Автор:
Новости партнеров
Новости тематики
- Предприниматели Приморья доставляют продуктовые наборы пенсионерам и инвалидам
- Юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon состоится в сентябре
- Взгляд на Владивосток: Америка, Прибалтика, Египет, Грузия, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск
- На фестивале "Сделано в Приморье" распродали пять тонн продукции
- Награды для экспортеров
- Гран-при премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток завоевал фестиваль "Литература Тихоокеанской России"
- Лучшие PR-проекты Дальнего Востока определят во Владивостоке
- Владивостокский тоннель Мировая тоннельная ассоциация назвала лучшим проектом 2019 года
- Сделано в Приморье: Гастрономический фестиваль во Владивостоке продлится до 20 января
- Мужская работа: Магия огня и металла очень притягательна
Новости раздела
- Предприниматели Приморья доставляют продуктовые наборы пенсионерам и инвалидам
- Инвестиционный авангард
- В Приморье определен список предприятий, которые продолжат работу в условиях эпидемии
- Рестораторы поддерживают медработников Приморья горячим питанием
- Готовится второй пакет мер поддержки бизнеса в условиях эпидемии коронавируса
- Александр Вознесенский: "Акцент" готов бесплатно оказать техпомощь компаниям Владивостока
- Юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon состоится в сентябре
- Жители Приморья активнее всего заказывают доставку продуктов питания и спиртного
- Мораторий на арендные платежи вводит администрация Владивостока для поддержки малого бизнеса
- Производители Приморья выходят на рынок Казахстана
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Коронавирус подтвержден еще у двух приморцев
- Режим полной самоизоляции вводится в Приморье
- Строительный форум выявил тренды отрасли
- Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье
- Полиция ЕАО перекрыла движение автотранспорта по федеральной трассе "Амур"
- Фургал ввел в Хабаровском крае режим "неполной" самоизоляции
- "У нашего бизнеса назревает огромная проблема с выплатой зарплаты, налогов, аренды…"
- XIV конкурс "Живая тайга" приглашает к участию журналистов юга Дальнего Востока и Забайкалья
- "Дальневосточная ипотека"
- Жителей Владивостока оповестят о коронавирусе по громкоговорителям
Loading...