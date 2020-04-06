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Начался ремонт аварийного моста в Шкотовском районе Приморья
06 Апреля 2020, 14:39 | Приморье
На мосту через реку Суходол с помощью тяжелой техники демонтировали аварийный пролет и делают грунтовую отсыпку
Дорожники приступили к ремонту моста, поврежденного накануне после проезда большегруза. На месте работ в субботу, 4 апреля, побывал губернатор Олег Кожемяко.
«Вместо железобетонной плиты этот участок засыпем скальным грунтом, затем то же самое сделаем и с другой стороны моста», – доложил генеральный директор Примавтодора Алексей Ширшов, добавив, что восстановить движение по мосту планируется через две недели.
По его словам, проект нового моста практически завершен, и через 1,5-2 года здесь должно появиться современное сооружение.
Губернатор проинспектировал и ход сооружения объездов аварийных мостов на 86 и 89 километрах трассы Артем–Находка в Фокино.
На 86-м километре строители уже завершают отсыпку объезда, укладывают водопропускные трубы.
«Во вторник приступили к работе, в течение нескольких дней объезд для всех видов транспорта закончим. Техники и людей на объекте достаточно, сложностей никаких нет», – уточнил главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.
Он пояснил, что после того, как будет готов этот объезд, начнется строительство аналогичного проезда возле моста на 89-м километре – для этого у компании уже готовы элементы конструкции нового сооружения.
Осмотрев объекты, Олег Кожемяко обозначил, что строительство капитальных мостов на этих участках начнется в конце мая этого года. Губернатор подчеркнул, что параллельно с ремонтом дорог и возведением мостов – а их в этом году начнут строить шесть, в Приморье установят и восемь пунктов весового контроля.
«Безусловно, и дороги, и мосты, построенные несколько десятков лет назад, не рассчитаны на современные большегрузные машины. И важно не только построить новые сооружения, капитально отремонтировать автотрассы, но и содержать их в надлежащем состоянии. Создание системы весового контроля – один из элементов этой работы», – заявил глава региона.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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Теги: кожемяко строительство мост
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