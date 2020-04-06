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Инвестиционный авангард

06 Апреля 2020, 08:40 | Приморье

За последние годы бизнес управляющей компании «Альфа-Капитал» кратно вырос

 

Компания «Альфа-Капитал» работает на рынке больше 27 лет, исповедуя миссию лидерства в сфере доверительного управления, строя долгосрочные отношения с каждым клиентом. Сегодня «Альфа-Капитал» – современная технологичная управляющая компания, отвечающая вызовам времени и запросам клиентов. Юрий Афанасьев, дивизионный директор по Сибири и Дальнему Востоку УК «Альфа-Капитал», рассказывает о трендах в управлении капиталом.

Инвестиционная сфера – это всегда, выражаясь поэтичным языком, единство и борьба противоположностей. В сфере управления активами объединяются два на первый взгляд противоположных тренда: концентрация частного капитала возрастает, но при этом благодаря развитию цифровых каналов финансовые сервисы становятся более доступными. Благодаря развитию последних состоятельные клиенты получают максимально широкий охват по возможностям использования аналитики, сервисов и услуг, сохраняя прерогативу постоянного личного общения с консультантом.

Исторически «Альфа-Капитал» фокусировался на двух бизнес-линиях в работе с частными лицами: клиенты с активами от 1 млн долл. и состоятельная розница со средним чеком 500 тыс. рублей. Кстати, здесь у управляющих очевидное преимущество перед брокерами. Модель самостоятельного инвестирования на бирже предполагает, что ответственность за выбор торговых идей и контроль над рисками ложится полностью на плечи клиента, получающего технический доступ к торгам. Продукты управляющих компаний, дополненные новыми цифровыми решениями, снимают часть этого бремени.

Даже в массовом сегменте применяем механизмы индивидуального, точечного подбора портфеля под задачи конкретного клиента – это результат технологизации процесса консультирования, развития робоэдвайзинга. После сбора первичных данных и анализа риск-профиля инвестора мы определяем, какие инструменты целесообразно предложить клиенту, чтобы он смог достичь своих целей и не разочаровался в фондовом рынке.

Состоятельные клиенты сегодня стремятся быть лично вовлеченными в управление портфелями и предъявляют высокие требования к надежности и максимальной детализации и прозрачности данных. Инвесторы становятся более опытными и требовательными к качеству. Также состоятельные клиенты все активнее пользуются цифровыми сервисами, что соответствует глобальному тренду. Согласно последнему исследованию World Wealth Report, более половины инвесторов по всему миру из группы HNWI используют онлайн-каналы своих управляющих компаний и банков. В «Альфа-Капитале» благодаря нашему курсу на диджитализацию доля гораздо выше – 79% состоятельных клиентов подключили себе Личный кабинет на сайте или в мобильном приложении. Традиционно именно эта аудитория была наиболее консервативна в отношении цифровых сервисов, нацелена на личное обсуждение любых вопросов с консультантом. Однако преимущества онлайн-технологий трудно переоценить, а главное – они гармонично могут комбинироваться с офлайновыми форматами коммуникаций. Я имею в виду омниканальность – сочетание квалифицированного физического и удобного цифрового взаимодействия с клиентом.

Что касается предпочтений в плане активов, если семь-десять лет назад акцент смещался в сторону более консервативных, защитных инструментов, то в последние четыре года растет востребованность умеренно-агрессивных стратегий. Усиливается географическая диверсификация портфелей: хотя российский риск клиентам в целом понятнее, тем не менее привлекательные инвестидеи в других регионах мира, в частности в других странах БРИКС, тоже вызывают интерес. В структуре вложений состоятельных клиентов порядка 58% приходится на российские еврооблигации, 42% – на иностранные бумаги. Помимо этого, растет интерес к альтернативным инвестициям, структурированию активов путем создания персональных фондов. Именно поэтому работаем над повышением уровня знаний, информированности клиентов, над защитой новых клиентов от возможных типичных ошибок, которые чаще всего приводят к получению негативного опыта.

При этом количество инвестиционных решений существенно возрастает, разнообразие предложений в последнее время вызывает искренний интерес экспертов. Задача управляющих – предложить клиентам эффективные новые механизмы, востребованные и качественные инвестиционные решения.


Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: инвестиции  Альфа-Капитал 



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