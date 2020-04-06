Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Инвестиционный авангард
За последние годы бизнес управляющей компании «Альфа-Капитал» кратно вырос
Компания «Альфа-Капитал» работает на рынке больше 27 лет, исповедуя миссию лидерства в сфере доверительного управления, строя долгосрочные отношения с каждым клиентом. Сегодня «Альфа-Капитал» – современная технологичная управляющая компания, отвечающая вызовам времени и запросам клиентов. Юрий Афанасьев, дивизионный директор по Сибири и Дальнему Востоку УК «Альфа-Капитал», рассказывает о трендах в управлении капиталом.
Инвестиционная сфера – это всегда, выражаясь поэтичным языком, единство и борьба противоположностей. В сфере управления активами объединяются два на первый взгляд противоположных тренда: концентрация частного капитала возрастает, но при этом благодаря развитию цифровых каналов финансовые сервисы становятся более доступными. Благодаря развитию последних состоятельные клиенты получают максимально широкий охват по возможностям использования аналитики, сервисов и услуг, сохраняя прерогативу постоянного личного общения с консультантом.
Исторически «Альфа-Капитал» фокусировался на двух бизнес-линиях в работе с частными лицами: клиенты с активами от 1 млн долл. и состоятельная розница со средним чеком 500 тыс. рублей. Кстати, здесь у управляющих очевидное преимущество перед брокерами. Модель самостоятельного инвестирования на бирже предполагает, что ответственность за выбор торговых идей и контроль над рисками ложится полностью на плечи клиента, получающего технический доступ к торгам. Продукты управляющих компаний, дополненные новыми цифровыми решениями, снимают часть этого бремени.
Даже в массовом сегменте применяем механизмы индивидуального, точечного подбора портфеля под задачи конкретного клиента – это результат технологизации процесса консультирования, развития робоэдвайзинга. После сбора первичных данных и анализа риск-профиля инвестора мы определяем, какие инструменты целесообразно предложить клиенту, чтобы он смог достичь своих целей и не разочаровался в фондовом рынке.
Состоятельные клиенты сегодня стремятся быть лично вовлеченными в управление портфелями и предъявляют высокие требования к надежности и максимальной детализации и прозрачности данных. Инвесторы становятся более опытными и требовательными к качеству. Также состоятельные клиенты все активнее пользуются цифровыми сервисами, что соответствует глобальному тренду. Согласно последнему исследованию World Wealth Report, более половины инвесторов по всему миру из группы HNWI используют онлайн-каналы своих управляющих компаний и банков. В «Альфа-Капитале» благодаря нашему курсу на диджитализацию доля гораздо выше – 79% состоятельных клиентов подключили себе Личный кабинет на сайте или в мобильном приложении. Традиционно именно эта аудитория была наиболее консервативна в отношении цифровых сервисов, нацелена на личное обсуждение любых вопросов с консультантом. Однако преимущества онлайн-технологий трудно переоценить, а главное – они гармонично могут комбинироваться с офлайновыми форматами коммуникаций. Я имею в виду омниканальность – сочетание квалифицированного физического и удобного цифрового взаимодействия с клиентом.
Что касается предпочтений в плане активов, если семь-десять лет назад акцент смещался в сторону более консервативных, защитных инструментов, то в последние четыре года растет востребованность умеренно-агрессивных стратегий. Усиливается географическая диверсификация портфелей: хотя российский риск клиентам в целом понятнее, тем не менее привлекательные инвестидеи в других регионах мира, в частности в других странах БРИКС, тоже вызывают интерес. В структуре вложений состоятельных клиентов порядка 58% приходится на российские еврооблигации, 42% – на иностранные бумаги. Помимо этого, растет интерес к альтернативным инвестициям, структурированию активов путем создания персональных фондов. Именно поэтому работаем над повышением уровня знаний, информированности клиентов, над защитой новых клиентов от возможных типичных ошибок, которые чаще всего приводят к получению негативного опыта.
При этом количество инвестиционных решений существенно возрастает, разнообразие предложений в последнее время вызывает искренний интерес экспертов. Задача управляющих – предложить клиентам эффективные новые механизмы, востребованные и качественные инвестиционные решения.
Новости партнеров
Новости тематики
- Инвестиционный авангард
- В Приморье определен список предприятий, которые продолжат работу в условиях эпидемии
- Рестораторы поддерживают медработников Приморья горячим питанием
- Готовится второй пакет мер поддержки бизнеса в условиях эпидемии коронавируса
- Александр Вознесенский: "Акцент" готов бесплатно оказать техпомощь компаниям Владивостока
- Мораторий на арендные платежи вводит администрация Владивостока для поддержки малого бизнеса
- Производители Приморья выходят на рынок Казахстана
- "У нашего бизнеса назревает огромная проблема с выплатой зарплаты, налогов, аренды…"
- "Профсоюзы - это сила, которая помогает выявить истину"
- Решения, необходимые для развития
Новости раздела
- Инвестиционный авангард
- В Приморье определен список предприятий, которые продолжат работу в условиях эпидемии
- Рестораторы поддерживают медработников Приморья горячим питанием
- Готовится второй пакет мер поддержки бизнеса в условиях эпидемии коронавируса
- Александр Вознесенский: "Акцент" готов бесплатно оказать техпомощь компаниям Владивостока
- Юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon состоится в сентябре
- Жители Приморья активнее всего заказывают доставку продуктов питания и спиртного
- Мораторий на арендные платежи вводит администрация Владивостока для поддержки малого бизнеса
- Производители Приморья выходят на рынок Казахстана
- Проезд автомобилей к местам массового отдыха ограничивают во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Коронавирус подтвержден еще у двух приморцев
- Режим полной самоизоляции вводится в Приморье
- Строительный форум выявил тренды отрасли
- Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье
- Полиция ЕАО перекрыла движение автотранспорта по федеральной трассе "Амур"
- Фургал ввел в Хабаровском крае режим "неполной" самоизоляции
- "У нашего бизнеса назревает огромная проблема с выплатой зарплаты, налогов, аренды…"
- XIV конкурс "Живая тайга" приглашает к участию журналистов юга Дальнего Востока и Забайкалья
- "Дальневосточная ипотека"
- Жителей Владивостока оповестят о коронавирусе по громкоговорителям