Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Предпринимателей Владивостока волнуют меры финансовой поддержки и инвестиционный климат
06 Февраля 2020, 23:06 | Приморье
6 февраля состоялась встреча предпринимателей Владивостока с представителями власти
Мероприятие было посвящено созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в Приморье. Встреча была разделена на два блока. В ходе первого предпринимателям рассказали об условиях получения господдержки для бизнеса в регионе, а также о проделанной работе по упрощению процедур получения разрешений на строительство, технических присоединений к сетям.
Директор АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» Игорь ТРОФИМОВ рассказал о возможностях сотрудничества для бизнесменов: «В планах на 2020 год: проведение семинаров для бизнеса по государственно-частному партнерству и концессиям. Мы надеемся на интерес со стороны бизнеса и потребителей».
Во время второго блока предприниматели смогли задать вопросы руководителям министерств краевого Правительства и управлений администрации Владивостока, представителям институтов развития бизнеса. Некоторых участников встречи сразу же записывали на прием к компетентному специалисту, который может взять вопрос под личный контроль. Предпринимателей волновали кадровые вопросы, меры финансовой поддержки и особенности инвестиционного климата края.
Подробнее о встрече можно прочитать в новом номере газеты «Золотой Рог».
Диана БЕЛАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор:
Теги: предприниматели бизнес инвестиции
Новости партнеров
Новости тематики
- Предпринимателей Владивостока волнуют меры финансовой поддержки и инвестиционный климат
- Бот всемогущий
- "Русагро" несет незапланированные потери в Приморье
- Времена ГУМов уходят в прошлое
- Щепки на 200 миллионов долларов
- От цистерны до танкера
- "В Великую Отечественную, кажется, за такое расстреливали"
- Поправки быстрого действия
- "Транснефть – Порт Козьмино": разумное отношение к энергозатратам
- В Приморье начала работу "горячая линия" по ценам на овощи
Новости раздела
- Предпринимателей Владивостока волнуют меры финансовой поддержки и инвестиционный климат
- Проверка качества лесоуправления в Приморье помогла выявить пробелы в законодательстве
- Бот всемогущий
- "Русагро" несет незапланированные потери в Приморье
- Времена ГУМов уходят в прошлое
- Точечное обострение
- Щепки на 200 миллионов долларов
- Лучшие PR-проекты Дальнего Востока определят во Владивостоке
- От цистерны до танкера
- "В Великую Отечественную, кажется, за такое расстреливали"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморцев оставили один на один с оборзевшими спекулянтами (фото)
- Более 1600 автоматов "АК-47" задержала Владивостокская таможня
- В Приморье намерены повысить производительность труда минимум на 30 процентов
- Во Владивостоке в суде бьются за городской сквер
- Резидент ТОР "Хабаровск" реализовал проект информационного моделирования зданий
- Открытие буферной зоны вокруг Уссурийска показало спрос
- Во Владивостоке WWF России дал старт Всемирному году журавля в бассейне Амур
- Арктический центр эпоса и искусств в Якутии не будет иметь аналогов в мире
- Новые меры поддержки инвесторов начнут действовать в Хабаровском крае
- В Приамурье продолжаются мероприятия для предотвращения распространения коронавируса
Loading...