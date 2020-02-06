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Предпринимателей Владивостока волнуют меры финансовой поддержки и инвестиционный климат

06 Февраля 2020, 23:06 | Приморье
6 февраля состоялась встреча предпринимателей Владивостока с представителями власти
 
Мероприятие было посвящено созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в Приморье. Встреча была разделена на два блока. В ходе первого предпринимателям рассказали об условиях получения господдержки для бизнеса в регионе, а также о проделанной работе по упрощению процедур получения разрешений на строительство, технических присоединений к сетям.
 
Директор АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» Игорь ТРОФИМОВ рассказал о возможностях сотрудничества для бизнесменов: «В планах на 2020 год: проведение семинаров для бизнеса по государственно-частному партнерству и концессиям. Мы надеемся на интерес со стороны бизнеса и потребителей».
 
Во время второго блока предприниматели смогли задать вопросы руководителям министерств краевого Правительства и управлений администрации Владивостока, представителям институтов развития бизнеса. Некоторых участников встречи сразу же записывали на прием к компетентному специалисту, который может взять вопрос под личный контроль. Предпринимателей волновали кадровые вопросы, меры финансовой поддержки и особенности инвестиционного климата края.
 
Подробнее о встрече можно прочитать в новом номере газеты «Золотой Рог».
 
 
 
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Теги: предприниматели  бизнес  инвестиции 



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