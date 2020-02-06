"Русагро" несет незапланированные потери в Приморье

Федеральный агрохолдинг закрыл «Приморскую сою» и сдвинул сроки запуска свиноводческого проекта по вине строительных подрядчиков

Агрохолдинг «Русагро», первым из крупных федеральных игроков начавший осваивать Приморский край, столкнулся с объективными трудностями. На фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры группа уже приостановила на неопределенный срок деятельность масложиркомбината «Приморская соя» в Уссурийске. За небольшими предприятиями нет будущего, тем более что сейчас ужесточаются экологические требования к производству, считают в «Русагро». Власти Приморья отреагировали незамедлительно, заявив, что не дадут ликвидировать производство.

Контрольный пакет ООО «Приморская соя», созданного в мае 2015 года на базе активов обанкротившегося ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя», «Русагро» выкупила в 2015 году. Но еще до покупки комбинат уже была эксклюзивным поставщиком соевого шрота агрохолдингу. На данный момент «Русагро» принадлежит 75% капитала, Раисе ЛОГИНОВОЙ – 25%. Возглавляет ООО «Приморская соя» Алексей ФЕДОРОВ, он же гендиректор АО «Примагро» (Уссурийск), учредителем которого является ООО «Группа компаний «Русагро».





Хорошее приобретение

Уссурийский масложировой комбинат основан 25 марта 1927 года. «С 1 октября 2015 года предприятие стало частью ГК «Русагро». На сегодняшний день ООО «Приморская соя» является крупнейшим производителем соевого масла и соевого шрота, майонеза, а также является единственным производителем туалетного и хозяйственного мыла на Дальнем Востоке России. Мощности предприятия по переработке сои составляют 168 тыс. тонн в год. На ООО «Приморская соя» уделяется большое внимание повышению производительности труда и эффективности. В 2017 году была увеличена производительность маслоэкстракционного цеха до 450 тонн/сутки при работе на двух очередях. Оптимизация технологического процесса рафинации позволила снизить потери масла на 2%. Во втором квартале 2018 года на ООО «Приморская соя» планируется начать внедрение линии непрерывной водной гидратации соевого масла с получением фосфатидного концентрата (лецитина). Запуск производства запланирован на середину 2019 года», - говорится на сайте «Русагро».

«Приморская соя» имеет в своем составе маслоэкстракционный цех с элеватором, объемом хранения 37 тыс. тонн, участок рафинации и дезодорации, производительностью 100 тонн в сутки, цех по переработке жиров, выпускающий майонезную продукцию и мыло, цех по выпуску фасованной продукции, склады готовой продукции и сырья, котельную, водоочистные сооружения. Имеются подъездные железнодорожные пути.

Еще 1 сентября 2016 года ООО «Приморская соя» на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке подписало соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) о реализации в рамках режима Свободного порта Владивосток проекта по созданию на предприятии участка по производству сырья для лецитина.

В настоящее время большая часть фосфатидного концентрата, или жидкого лецитина, поставляется в РФ из Германии и Китая. Лецитин используется в пищевой промышленности, для приготовления лекарственных препаратов и косметики.

«В нашем случае речь идет о проекте импортозамещения, мы пока полностью ориентированы на отечественный рынок», - пояснял Деловой газете «Золотой Рог» гендиректор «Приморской сои» Александр Федоров. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 100 млн рублей. Совсем немного, для такого гиганта как «Русагро».

Масла не будет, прибыль кончилась!

2018 год «Приморская соя» закончила с выручкой в 3,303 млрд рублей и чистой прибылью 95,37 млн рублей. Как видим, предприятие до недавнего времени (данные за 2019 год еще не раскрывались) было весьма рентабельным. Что случилось за год, объяснить сложно. В декабре прошлого года на встрече с вице-губернатором края Александром КОСТЕНКО руководство «Приморской сои» заявило, что производство будет законсервировано на неопределенный срок. «В случае изменения рыночной конъюнктуры деятельность предприятия может возобновиться», – отметил Алексей Федоров.

На данный момент на предприятии работают более 280 человек. Сотрудникам на период простоя предложены альтернативные варианты трудоустройства в мясном и сельскохозяйственном секторе группы «Русагро» в Приморье, а также вакансии в масложировом бизнес-направлении.

Г-н Костенко подчеркнул, что «Приморская соя» – социально значимое предприятие с большим оборотом.

«Мы можем помочь вам модернизировать комбинат совместно с Минсельхозом, но закрывать предприятие нельзя», – заявил заместитель главы региона.

Версия «Русагро»

- В принципе, мы достигли всех наших целей по повышению эффективности работы завода («Приморская соя» - Прим. автора). Сегодня он работает так, как не работал никогда. У нас значительно сокращены затраты, повышена эффективность его работы. И я считаю, что менеджмент «Приморской сои» работает очень хорошо, - сказал в интервью информационно-аналитическому агентству «Восток России» гендиректор «Русагро» Максим БАСОВ. - К сожалению, ситуация на рынке развернулась по негативному для нас сценарию. На Дальнем Востоке и даже в Сибири недостаточный объем потребления соевого шрота, это регионы слабо развитые с точки зрения животноводства. И для того, чтобы «Приморская соя» могла работать хотя бы в две линии, нам необходимо, чтобы соевый шрот продавался, в том числе, на Урале и в европейской части. Нам приходится транспортировать его на длинные расстояния. В последние годы очень активно развивается производство сои и соевого шрота в европейской части, рост гигантский, качество сои стало высокое, и сегодня дальневосточный и сибирский соевый шрот в европейской части слабо конкурентоспособны, потому что уже появились свои собственные производители. Больше того, в ближайшие годы ожидается значительный рост и по производству сои, и по качеству производимой сои, и по объему шрота. Только соевых заводов будет построено три.

Дальневосточные производители соевого шрота просто неконкурентоспособны, потому что нет рынка сбыта продукции. С маслом проблем нет, сегодня оно хорошо уходит в Китай, в Корею и в Россию. Но, к сожалению, при переработке сои получается очень мало масла и очень много шрота, потому что шрот - главный продукт переработки.

Еще и Китай из-за торговой войны с США поднял цену на сою, а нам фермеры по ценам, по которым мы можем работать без убытков, сою не везут. «Приморская соя» попала в ситуацию, когда выросла цена на сою, и значительно упала цена на шрот. Получается, что завод даже с рекордно хорошими показателями по производительности и эффективности не может работать с прибылью. Менеджмент продолжает биться за завод, он продолжает работать, но будет остановлен в 2020 году. Сотрудникам предложили работу на период остановки в других наших подразделениях. Мы законсервируем завод, рассматриваем возможность его запуска весной, если увидим, что есть объемы сои, которые фермеры готовы нам продавать, и которые мы сможем переработать без убытка для себя.

Социальных проблем с приостановкой работы завода не будет. Это проблема, скорее, стратегическая для Приморья и всего Дальнего Востока. Так как численность населения маленькая, а рядом есть Китай, который проводит свою мудрую, хитрую, но выгодную только им промышленную политику, получается, что возможностей для инвестиций в переработку очень мало.

Элеватор «Русагро» разместился в ТОР «Михайловский».



Ниша пустовать не будет

Приморские аграрии, опрошенные газетой «Золотой Рог», имеют свое видение ситуации. «Русагро» после прихода в Приморье установила свои правила игры – цены на закупаемую сою минимальные. В итоге федералы фактически монополизировали поставки сои в Китай. Зачем им связываться с переработкой, если вся соя уходит влет?», - говорит владелец одного из сельхозпредприятий.

Тем временем конкуренты «Русагро» на дальневосточном рынке двигаются в другом направлении. В начале этого года ООО «Амурагроцентр» начало тестовые поставки соевого изолята из Амурской области в центральные регионы РФ.

25 декабря 2019 года ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский» (МЭЗ, 100%-ная дочерняя компания ООО «Амурагроцентр») запустило в Белогорске Амурской области в опытно-промышленную эксплуатацию вторую очередь - линию по производству изолята (продукт из соевых бобов, в его составе только растительный белок, концентрация которого составляет 90-95%) стоимостью 2,5 млрд рублей.

Это - первый и пока единственный в РФ цех по производству соевого изолята и пищевой клетчатки, мощностью 10 тыс. тонн изолята и 5,5 тыс. тонн пищевой клетчатки в год. В дальнейшем планируется расширение предприятия.

Общий объем инвестиций составил 2,4 млрд рублей, из них 1,76 млрд рублей - льготное финансирование АО «Фонда развития Дальнего Востока и Арктики», который предоставил целевой заем на срок до 10 лет под 5% годовых. Реализация проекта позволила амурской компании «Амурагроцентр» войти в число крупнейших предприятий, перерабатывающих зерновые и бобовые культуры на Дальнем Востоке РФ.

Досье "Золотого Рога": Мощность МЭЗ «Амурский» - 240 тыс. тонн сои в год, из которых 190 тыс. тонн приходится на производство кормового и пищевого шрота, еще 40 тыс. тонн - это соевое масло, 1,6 тыс. тонн - лецитин, 60 тонн - жирнокислотный дистиллят. Первая очередь соевого завода мощностью 228,8 тыс. тонн соепереработки в год и стоимостью 1,9 млрд рублей была запущена в сентябре 2017 года. К первой очереди относятся цеха по производству рафинированного дезодорированного масла и производству кормового и пищевого шрота.

«В Белогорске установлено современное оборудование, не имеющее аналогов в России. На выходе из сои получают сухое вещество, в котором не менее 90% - это чистый белок. Амурский изолят производят по современной технологии из отборных экологически чистых и генетически не модифицированных очищенных соевых бобов. Продукция используется в качестве добавки в мясной, кондитерской и молочной промышленности в качестве заменителя животных белков. Высокие стандарты качества, подтвержденные сертификатом пищевой безопасности, позволяют экспортировать изолят за рубеж - в Европу и страны АТР», - отмечают в ФРДВ.

Ранее МЭЗ «Амурский» сообщал о планах занять 20% российского рынка сои, отмечая, что в настоящее время 40-50 тыс. тонн объема российского рынка приходится на китайский изолят.

Холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA) обещает вложить в проект около 9,7 млрд рублей, ориентируясь, прежде всего, на выращивание и переработку сои. Проблема в том, как соседи по региону будут решать вопрос с работниками, ведь китайские технологии выращивания того же риса достаточно специфичны, а россиян-механизаторов сегодня днем с огнем не сыщешь.

Китайцы видят выгоду

Свои планы на приморскую сою - и у китайцев: как уже сообщала газета «Золотой Рог», холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA) обещает вложить в проект в Приморье около 9,7 млрд рублей.

Досье "Золотого Рога": JBA - совместное предприятие аграрного подразделения китайского инвестхолдинга Legend Holdings – Joyvio Group, одной из крупнейших в Китае сельскохозяйственной группы Beidahuang (ее земельный банк превышает 6 млн га) и китайской госкомпании Jiusan Grain and Oil Industry Group, специализирующейся на переработке соевых бобов.

Для реализации проекта ООО холдинг «Цзяво Бэйдахуан Агро» (Харбин) в декабре 2018 года учредило во Владивостоке АО «Легенд-

Агро Холдинг» с уставным капиталом 900 тыс. рублей. Приморскую «дочку» возглавил ЖЭНЬ Цзяньчао.

«ЛегендАгро Холдинг», в свою очередь, создало еще две компании – ООО «ЛегендАгро Приморье» (село Михайловка, ТОР «Михайловский») и ООО «ЛегендАгро Нива» (Уссурийск). Первую компанию возглавил россиянин Дмитрий САВЕНКОВ, вторую – китаец ЦЗИНЬ Чжэ. Г-н Савенков, при этом, является учредителем и гендиректором ООО «ЛегендАгро Логистика» и ООО Торговый дом «Легенд-Агро» (оба - Уссурийск).

На базе «ЛегендАгро Холдинг» будет создан вертикально интегрированный холдинг по выращиванию сельскохозяйственных культур, глубокой переработке сои и экспорту продукции в страны АТР, к 2030 году объем его экспортных поставок должен достичь 188 тыс. тонн в год.

«ЛегендАгро» уже арендовало около 3,5 тыс. га сельскохозяйственных земель в Хорольском районе, на которых выращивает рис, сою и кукурузу. В дальнейшем компания хочет увеличить земельный банк в крае до 50 тыс. га и построить завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 тыс. тонн в год.

Основным экспортным товаром станет соя. При этом поставлять на азиатские рынки (Китай, Южная Корея, Япония и др.) предполагается не сырье, а продукты глубокой переработки. Завод будет построен в Уссурийске. В год предприятие сможет выпускать до 220 тыс. тонн соевой продукции, это, прежде всего, масло, шрот, лецитин, оболочка, концентрат, меласса. Проект реализуется при финансовой поддержке Россельхозбанка, который может предоставить до 5,5 млрд рублей.

«Проект имеет высокий потенциал и новаторскую составляющую. Сейчас экспортируются в основном соевые бобы или продукты первичной переработки. При этом именно глубокая переработка сои является наиболее динамично развивающимся направлением в отрасли. Выпуск концентратов в мире увеличивается на 10-15% в год, опережая рост объемов производства шрота и соевого масла. Продукция глубокой переработки имеет высокий спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках», - подчеркнул председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ.

«ЛегендАгро» также планирует создать собственный парк зерновозов и портовый терминал для экспорта сельскохозяйственной продукции. Скорее всего, партнером по логистическому проекту выступит АО «Морской порт в бухте Троицы» (МПБТ), оператор единственного действующего международного морского порта в поселке Зарубино Хасанского района.

Несет незапланированные потери «Русагро» и при реализации своего основного проекта в Приморье – свиноводческого.

Еще в бытность губернатором Владимира МИКЛУШЕВСКОГО «Русагро» подписала 31 июля 2014 года с администрацией Приморского края соглашение о намерениях построить в Михайловском районе Приморья агропромышленный кластер.

«Приморский край может стать самым крупным кластером нашей компании. Сегодня у нас уже есть производства в Белгороде и Тамбове. Если мы приходим в регион, то создаем там целый ряд производств, получая синергетический эффект. В Приморье как раз не хватает таких крупных производств», - говорил г-н Басов.

«Русагро» реализует проект по строительству свинокомплексов в территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» с 2016 года. Утвержденная мощность проекта - 75 тыс. тонн в год в живом весе. Сбыт будет нацелен на внутренний рынок Дальнего Востока, дефицит местного производства свинины на котором оценивается в 70%. При этом в случае открытия экспортных рынков предусмотрен запуск двух дополнительных очередей и рост мощности до 340 тыс. тонн. Планируется, что со временем в Китае «Русагро» будет продавать в два раза больше продукции, чем на внутреннем рынке. При этом компания не только планирует экспортировать продукцию в Китай, но и рассматривает возможность создания производства свинины в этой стране.

«Русагро» озвучивало планы в первой половине 2020 года запустить в Приморье собственный комбикормовый завод и несколько свинокомплексов, что позволит начать операционную деятельность в рамках проекта.

- Сейчас идет строительство, но с отставанием. Запущен первый объект - это элеватор. Следующий объект - комбикормовый завод - запустим весной следующего года. И после этого, летом, будет запущена племферма и два или три товарных комплекса, - говорит Максим Басов. - Летом, как будет запущен комбикормовый завод, мы повезем животных. Три оставшихся комплекса будут достроены и заселены до конца года. С последних сроков отставание составляет примерно полгода. Если брать от тех сроков, которые были заложены на начало строительства проекта, то отставание - примерно год, но по разным объектам по-разному. Бойня запустится в начале 2021 года. Мы заселим животных весной, а не сейчас, потому что в Приморье произошло заражение ящуром, погибли животные на всех крупных комплексах, и в свинокомплексы также проникла африканская чума свиней. Поэтому мы решили для биобезопасности поселить животных только после того, как у нас запустится собственное производство корма. А это, как я уже сказал, произойдет летом.

По словам главы «Русагро», развитие проекта тормозят сложности с развитием инфраструктуры и заминка с подводом природного газа.

«Основные проблемы - в строительстве. У нас было очень много проблем с инфраструктурой, газ до сих пор не получили, мы работаем на сжиженном. Сейчас уже элеватор и комбикормовый завод практически подключены, и мы надеемся начать получать газ в самое ближайшее время. В проектировании были учтены не все спецификации Приморья, проблемы с землей, в итоге все затянулось на два года. До сих пор не решен вопрос с подсоединением газа к комплексам и к бойне. Кто идеально практически все сделал, так это компания, подключавшая нас к электричеству. Все было проведено очень хорошо, были, конечно, шероховатости, какие-то ошибки с обеих сторон, но в целом, я считаю, сработали энергетики прекрасно. Очень много проблем было с дорогами и Водоканалом, но эти проблемы, в общем-то, решаются. С дорогами все обстоит сложнее, был неправильно осуществлен контроль за подрядчиками, уже заведено много уголовных дел. Сейчас работа идет, и я думаю, что все эти вопросы будут решены. С нашей точки зрения, главной проблемой является работа со строительными организациями: мы уже сменили довольно много подрядчиков и сейчас достраиваем комплексы и бойню с иностранными компаниями, большие объемы сегодня у нас ведут турецкие строители. К сожалению, строительные организации Дальнего Востока оказались довольно слабыми, не способными осуществлять такие большие, сложные проекты, с необходимым нам качеством. Иностранные компании обходятся дорого, но, к сожалению, другого выхода у нас нет», - сказал г-н Басов.

Досье "Золотого Рога": Группа «Русагро» является крупным производителем сахара, свинины, майонеза, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат. «Русагро» на данный момент - четвертый по величине в России производитель свинины. Основным владельцем холдинга является семья его основателя - Вадима МОШКОВИЧА, которой принадлежит 71,9%. Гендиректор Максим Басов владеет 7,3%.

КСТАТИ

Основную долю в продукции растениеводства Приморского края занимают соя, кукуруза, картофель и овощи, в животноводстве - выращивание скота и птицы, производство молока. Площадь сельскохозяйственных угодий, закрепленных за землепользователями края, составляет 1 194,1 тыс. гектаров, в том числе 707,6 тыс. гектаров пашни.

По данным весеннего учета 2019 года посевные площади основных сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года в хозяйствах всех категорий составили в Приморье: по зерновым и зернобобовым культурам, включая кукурузу – 102,4 тыс. гектаров (105,7%); по картофелю – 18,9 тыс. гектаров (94%), по овощам – 8 тыс. гектаров (98,8%).

На фото: Глава Приморья понимает, что ликвидировать «Приморскую сою» нельзя. У главы «Русагро» (слева) свое видение ситуации.

Фото пресс-службы администрации Приморья

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



